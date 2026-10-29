V Moldavsku se po rozsáhlém kyberútoku sejde Národní bezpečnostní rada


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Moldavská Národní bezpečnostní rada se v nejbližších dnech sejde kvůli rozsáhlému kyberútoku na vládní informační systémy. S odkazem na středeční oznámení prezidentské kanceláře o tom informovala v noci na čtvrtek agentura AFP. Útok se podle moldavské Agentury pro elektronickou veřejnou správu (AGE) odehrál v období od 19. do 23. října.

„Prezidentka Maia Sanduová svolala na příští dny zasedání Národní bezpečnostní rady, aby vyhodnotila útok a stanovila vhodná protiopatření,“ uvedla prezidentská kancelář v tiskovém prohlášení.

Útočníci se pokusili neoprávněně získat osobní údaje spojené s přibližně milionem osobních identifikačních čísel. Podle AGE se pachatelům podařilo odcizit zhruba 750 tisíc datových záznamů. Moldavsko má celkem asi 2,4 milionu obyvatel.

Hackeři zaútočili na ČVUT, univerzita odstavila část systémů
Ilustrační snímek

AGE oznámila, že mezi informace, na které se útočníci zaměřili, patří data narození, zdravotní údaje či finanční informace včetně čísel IBAN. „Hlavním rizikem je zneužití údajů k pokusům o podvody a manipulaci na internetu,“ vysvětlila agentura.

Moldavský premiér Vasile Tofan uvedl, že útok může být součástí rozsáhlejší akce, do níž jsou zapojeni zahraniční státní aktéři. Země, které jsou z kybernetického útoku podezřelé, premiér neupřesnil. „Příslušné orgány případ vyšetřují, a to i pokud jde o jejich podíl na nedávném incidentu,“ doplnil Tofan. Oznámil také, že ředitelka AGE Nicoleta Colomeetová byla odvolána a že instituci vyzval, aby věnovala bezpečnosti digitálních služeb větší pozornost.

Výběr redakce

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro se v USA prohlásil za vítěze

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro se v USA prohlásil za vítěze

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Pavel varoval před přehlížením krizí a neuváženými změnami. Ocenil Janžurovou či Formana

Pavel varoval před přehlížením krizí a neuváženými změnami. Ocenil Janžurovou či Formana

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Likud viní izraelské Araby z volebních podvodů. Vládní blok vede, většinu nemá

Likud viní izraelské Araby z volebních podvodů. Vládní blok vede, většinu nemá

27. 10. 2026Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Pivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

VideoPivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

před 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Moldavsku se po rozsáhlém kyberútoku sejde Národní bezpečnostní rada

Moldavská Národní bezpečnostní rada se v nejbližších dnech sejde kvůli rozsáhlému kyberútoku na vládní informační systémy. S odkazem na středeční oznámení prezidentské kanceláře o tom informovala v noci na čtvrtek agentura AFP. Útok se podle moldavské Agentury pro elektronickou veřejnou správu (AGE) odehrál v období od 19. do 23. října.
před 1 hhodinou

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro se v USA prohlásil za vítěze

Poražený kandidát na brazilského prezidenta a senátor Flávio Bolsonaro po útěku z vlasti přicestoval na Floridu. Prohlásil, že je „vůdcem“ Brazílie a že jej o vítězství připravil volební státní převrat. Toho se podle něj měli dopustit levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve spolupráci s nejvyšším soudem. Mezinárodní pozorovatelé označili hlasování za férové.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Ukrajina zasáhla chemičku, Rusko zabíjelo v Charkově či v Rivnenské oblasti

Nejméně jeden člověk zahynul a další čtyři utrpěli zranění při ruském útoku na Charkov. Ruský úder zabil civilistu i na západě Ukrajiny. Ukrajinské drony naopak útočily na chemický závod Azot v Novomoskovsku v Tulské oblasti. Jedná se o jedno z největších zařízení tohoto druhu v Rusku. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že je zatím předčasné hovořit o třístranné americko-rusko-ukrajinské schůzce v Abú Dhabí.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Likud viní izraelské Araby z volebních podvodů. Vládní blok vede, většinu nemá

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila politické strany izraelských Arabů, že „ukradly“ parlamentní volby, napsala agentura AFP. Uskupení Jednotná kandidátka sdružující několik stran izraelských Arabů je připraveno podpořit vládu složenou z opozičních stran, řekl jeho šéf. Po sečtení 84,5 procenta hlasů vede v izraelských parlamentních volbách Netanjahův vládní blok, většinu mu ale dílčí výsledky neslibují a opozice by ji nezískala bez Arabů.
27. 10. 2026Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů

Počet obětí srážky dvou rychlovlaků v centrálním Španělsku vzrostl dle místních úřadů na 68. Očekávají, že počet obětí ještě vzroste. Záchranné týmy dál prohledávají trosky vozů. Příčinou nehody byla podle ministra dopravy chyba dispečinku – jeden z vlaků měl dostat povolení k jízdě i přes červený signál upozorňující na soupravu na trati. Provoz na trati mezi Madridem a jižním regionem Andalusie byl přerušen. Ve vlacích se dle ministerstva zahraničí mohl nacházet jeden český občan.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Posílení arabských stran v Izraeli může být klíčem k nové vládě

Historický úspěch slaví v izraelských parlamentních volbách strany arabské menšiny – Sjednocená kandidátka a Ra'am, které by mohly takřka zdvojnásobit počet mandátů. Vysokou účast v arabských městech podle voličů podnítilo nepřátelské chování krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira a jeho neschopnost bojovat proti rostoucímu násilí, píše list Times of Israel (ToI). Arabské strany se mohou stát pomyslným jazýčkem na vahách při sestavování příští vlády. Sionistická uskupení však zatím spolupráci odmítají.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Námořní drony zasáhly nákladní loď v Černém moři

Tři námořní drony, tedy bezposádková plavidla, ve středu zasáhly kontejnerovou nákladní loď u černomořského pobřeží Bulharska, oznámil bulharský ministr obrany. Jde o další incident v řadě podobných událostí na východním křídle Severoatlantické aliance, napsala agentura AP. Zatím není zřejmé, kdo stál za útokem na řeckou kontejnerovou loď, která plula pod liberijskou vlajkou v bulharské výlučné ekonomické zóně, poznamenala agentura Reuters.
před 12 hhodinami

Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

Slovensko je od středečního dne opět schopné bránit svůj vzdušný prostor vlastními silami, oznámil prezident Peter Pellegrini. Slovensko po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyřadilo z výzbroje zastaralé stíhačky MiG-29 ze sovětské éry a předalo je Kyjevu. S ochranou slovenského vzdušného prostoru pak začali pomáhat spojenci včetně Česka. Už v roce 2018 si Slovensko objednalo čtrnáct nových stíhaček F-16 Block 70, z nichž většina již je v zemi.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026