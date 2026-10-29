V Moldavsku se po rozsáhlém kyberútoku sejde Národní bezpečnostní rada

Moldavská Národní bezpečnostní rada se v nejbližších dnech sejde kvůli rozsáhlému kyberútoku na vládní informační systémy. S odkazem na středeční oznámení prezidentské kanceláře o tom informovala v noci na čtvrtek agentura AFP. Útok se podle moldavské Agentury pro elektronickou veřejnou správu (AGE) odehrál v období od 19. do 23. října.
„Prezidentka Maia Sanduová svolala na příští dny zasedání Národní bezpečnostní rady, aby vyhodnotila útok a stanovila vhodná protiopatření,“ uvedla prezidentská kancelář v tiskovém prohlášení.
Útočníci se pokusili neoprávněně získat osobní údaje spojené s přibližně milionem osobních identifikačních čísel. Podle AGE se pachatelům podařilo odcizit zhruba 750 tisíc datových záznamů. Moldavsko má celkem asi 2,4 milionu obyvatel.
AGE oznámila, že mezi informace, na které se útočníci zaměřili, patří data narození, zdravotní údaje či finanční informace včetně čísel IBAN. „Hlavním rizikem je zneužití údajů k pokusům o podvody a manipulaci na internetu,“ vysvětlila agentura.
Moldavský premiér Vasile Tofan uvedl, že útok může být součástí rozsáhlejší akce, do níž jsou zapojeni zahraniční státní aktéři. Země, které jsou z kybernetického útoku podezřelé, premiér neupřesnil. „Příslušné orgány případ vyšetřují, a to i pokud jde o jejich podíl na nedávném incidentu,“ doplnil Tofan. Oznámil také, že ředitelka AGE Nicoleta Colomeetová byla odvolána a že instituci vyzval, aby věnovala bezpečnosti digitálních služeb větší pozornost.