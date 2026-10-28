Bolsonaro po prohraných volbách opustil Brazílii, tvrdí zdroje z jeho okolí

Brazilský krajně pravicový politik Flávio Bolsonaro po prohraném nedělním druhém kole prezidentských voleb opustil Brazílii, uchýlil se do Spojených států. Agentuře Reuters a stanici CNN Brasil to řekly zdroje z jeho okolí. Nejmenovaný zástupce amerického ministerstva zahraničí podle světových agentur dodal, že úřad vydá víza pro Bolsonara a jeho rodinu.
Bolsonaro v neděli prohrál druhé kolo voleb, uspěl v něm dosavadní levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Politik, který je až do února senátorem, čelí vyšetřování ve dvou různých kauzách, z nichž jedna se týká praní špinavých peněz a další financování filmu o jeho otci a exprezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonaro junior v pondělí sdělil, že mu soud zakázal vycestovat do zahraničí a že chce organizovat opozici proti Lulovi.
Podle zdrojů z Bolsonarova okolí politik opustil Brazílii kvůli obavám ze zadržení. V americkém státu Texas žije jeho bratr Eduardo, který byl v červnu v nepřítomnosti odsouzen ke čtyřem letům vězení za nezákonné lobbování ve prospěch administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Eduardo Bolsonaro Flávia veřejně vyzýval, aby v případě volební porážky opustil vlast, píše agentura AP.
„Ministerstvo zahraničí vydá víza pro Flávia Bolsonara a jeho rodinu a umožní jim vstoupit na území USA,“ řekl nejmenovaný vysoce postavený zástupce ministerstva. Agentura AFP podotkla, že tento činitel nepotvrdil, že Bolsonaro skutečně míří do USA.
Prezident Lula podle agentury Reuters uvedl, že je „ostudné“, že Bolsonaro Brazílii opustil. Měl prý ve vlasti zůstat a dokázat, že v případech, v nichž je vyšetřován, je nevinen.
Otec neúspěšného kandidáta, exprezident Jair Bolsonaro, si v domácím vězení odpykává dlouhý trest za to, že po prohře v prezidentských volbách v roce 2022 chtěl zorganizovat převrat a zabránit Lulovi převzít moc.
Zákaz vycestovat pro Bolsonara
„Platnost pasů Flávia Bolsonara je zrušena,“ řekl agentuře AFP brazilský policejní zdroj. Policie Bolsonarovi v pondělí předala zákaz vycestovat ze země a zároveň posílila kontroly na hranicích. Zákaz vycestovat do zahraničí vydal podle brazilských médií krátce po druhém kole prezidentské volby soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který vedl obžalobu proti Bolsonarovu otci.
Brazilská a argentinská média v úterý tvrdila, že Bolsonaro mohl odcestovat do Argentiny. Argentinská vláda však uvedla, že imigrační úřady nemají záznamy o tom, že by v uplynulých hodinách Bolsonaro vstoupil na argentinské území. Argentinský prezident Javier Milei patří mezi podporovatele Bolsonara a ostré odpůrce Luly, jehož nazval zlodějem a zkorumpovaným politikem. Mileiův mluvčí uvedl, že prezident bere výsledek voleb v Brazílii na vědomí.
Brazilská média v úterý informovala, že soudce nejvyššího soudu Flávio Dino nařídil policii, aby prověřila, zda Bolsonaro v předvolební kampani těžil ze zásahů ze zahraničí. Policie má mimo jiné prověřit, zda Bolsonarův tým dostával na kampaň peníze ze zahraničí, což brazilská legislativa zakazuje. Zmíněného soudce jmenoval do funkce v roce 2024 prezident Lula.