Bolsonaro po prohraných volbách opustil Brazílii, tvrdí zdroje z jeho okolí


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Brazilský krajně pravicový politik Flávio Bolsonaro po prohraném nedělním druhém kole prezidentských voleb opustil Brazílii, uchýlil se do Spojených států. Agentuře Reuters a stanici CNN Brasil to řekly zdroje z jeho okolí. Nejmenovaný zástupce amerického ministerstva zahraničí podle světových agentur dodal, že úřad vydá víza pro Bolsonara a jeho rodinu.

Bolsonaro v neděli prohrál druhé kolo voleb, uspěl v něm dosavadní levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Politik, který je až do února senátorem, čelí vyšetřování ve dvou různých kauzách, z nichž jedna se týká praní špinavých peněz a další financování filmu o jeho otci a exprezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonaro junior v pondělí sdělil, že mu soud zakázal vycestovat do zahraničí a že chce organizovat opozici proti Lulovi.

Podle zdrojů z Bolsonarova okolí politik opustil Brazílii kvůli obavám ze zadržení. V americkém státu Texas žije jeho bratr Eduardo, který byl v červnu v nepřítomnosti odsouzen ke čtyřem letům vězení za nezákonné lobbování ve prospěch administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Eduardo Bolsonaro Flávia veřejně vyzýval, aby v případě volební porážky opustil vlast, píše agentura AP.

Bolsonaro nepřímo uznal porážku v prezidentských volbách
Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Flávio Bolsonaro

„Ministerstvo zahraničí vydá víza pro Flávia Bolsonara a jeho rodinu a umožní jim vstoupit na území USA,“ řekl nejmenovaný vysoce postavený zástupce ministerstva. Agentura AFP podotkla, že tento činitel nepotvrdil, že Bolsonaro skutečně míří do USA.

Prezident Lula podle agentury Reuters uvedl, že je „ostudné“, že Bolsonaro Brazílii opustil. Měl prý ve vlasti zůstat a dokázat, že v případech, v nichž je vyšetřován, je nevinen.

Otec neúspěšného kandidáta, exprezident Jair Bolsonaro, si v domácím vězení odpykává dlouhý trest za to, že po prohře v prezidentských volbách v roce 2022 chtěl zorganizovat převrat a zabránit Lulovi převzít moc.

Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva

Zákaz vycestovat pro Bolsonara

„Platnost pasů Flávia Bolsonara je zrušena,“ řekl agentuře AFP brazilský policejní zdroj. Policie Bolsonarovi v pondělí předala zákaz vycestovat ze země a zároveň posílila kontroly na hranicích. Zákaz vycestovat do zahraničí vydal podle brazilských médií krátce po druhém kole prezidentské volby soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který vedl obžalobu proti Bolsonarovu otci.

Brazilská a argentinská média v úterý tvrdila, že Bolsonaro mohl odcestovat do Argentiny. Argentinská vláda však uvedla, že imigrační úřady nemají záznamy o tom, že by v uplynulých hodinách Bolsonaro vstoupil na argentinské území. Argentinský prezident Javier Milei patří mezi podporovatele Bolsonara a ostré odpůrce Luly, jehož nazval zlodějem a zkorumpovaným politikem. Mileiův mluvčí uvedl, že prezident bere výsledek voleb v Brazílii na vědomí.

Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk
Jair Bolsonaro

Brazilská média v úterý informovala, že soudce nejvyššího soudu Flávio Dino nařídil policii, aby prověřila, zda Bolsonaro v předvolební kampani těžil ze zásahů ze zahraničí. Policie má mimo jiné prověřit, zda Bolsonarův tým dostával na kampaň peníze ze zahraničí, což brazilská legislativa zakazuje. Zmíněného soudce jmenoval do funkce v roce 2024 prezident Lula.

Syn brazilského exprezidenta Eduardo Bolsonaro dostal čtyři roky vězení
Eduardo Bolsonaro na snímku z března 2026

Výběr redakce

Izraelská média předpovídají vyrovnaný souboj mezi bloky Netanjahua a Eisenkota

Izraelská média předpovídají vyrovnaný souboj mezi bloky Netanjahua a Eisenkota

včeraAktualizovánopřed 44 mminutami
Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO

Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Odbory činohry Národního divadla vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory činohry Národního divadla vyhlásily stávkovou pohotovost

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Ministr Klempíř odvolal Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

Ministr Klempíř odvolal Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Sněmovní výbory začaly projednávat návrh rozpočtu, přidáno může dostat sport

VideoSněmovní výbory začaly projednávat návrh rozpočtu, přidáno může dostat sport

před 5 hhodinami
Okamura by souhlasil, pokud někdo navrhne zrušení ČT a ČRo

Okamura by souhlasil, pokud někdo navrhne zrušení ČT a ČRo

před 6 hhodinami
ODS zrušila svou místní organizaci v Plzni-Slovanech

ODS zrušila svou místní organizaci v Plzni-Slovanech

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Reportéři ČT zkoušeli, co všechno zaznamenávají auta s čínskými technologiemi

Reportéři ČT zkoušeli, co všechno zaznamenávají auta s čínskými technologiemi

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Bolsonaro po prohraných volbách opustil Brazílii, tvrdí zdroje z jeho okolí

Brazilský krajně pravicový politik Flávio Bolsonaro po prohraném nedělním druhém kole prezidentských voleb opustil Brazílii, uchýlil se do Spojených států. Agentuře Reuters a stanici CNN Brasil to řekly zdroje z jeho okolí. Nejmenovaný zástupce amerického ministerstva zahraničí podle světových agentur dodal, že úřad vydá víza pro Bolsonara a jeho rodinu.
před 30 mminutami

Izraelská média předpovídají vyrovnaný souboj mezi bloky Netanjahua a Eisenkota

Nejvíce mandátů v úterních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle agentury Reuters to ukazují průzkumy u volebních místností, které pořídily dvě televizní stanice. Likud by podle nich mohl získat okolo 25 mandátů, opoziční strana Jašar exnáčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota by dosáhla 21 až 22 mandátů z celkových 120. Koaliční i opoziční bloky by podle průzkumů měly podobné výsledky, na většinu by však nedosáhly. Hlasování provázela vysoká volební účast kolem 77 procent.
včeraAktualizovánopřed 44 mminutami

VideoProč je Epstein ideální konspirací pro absolutně kohokoli

Kauza Jeffreyho Epsteina nabízí všechny základní prvky správné konspirace: mocné muže, začerněné složky i výpadek kamer ve věznici. Proč ale tento příběh neustále přitahuje konspirátory bez ohledu na politickou příslušnost? Novinář Matěj Schneider a religionista Jan A. Kozák v třetí epizodě série Složky pana Epsteina rozkrývají, jak se z reálných systémových trhlin rodí mýty, proč administrativa Donalda Trumpa spíše přilila olej do ohně a zda nás v éře AI ještě dokáže o pravdě přesvědčit jakýkoliv důkaz.
před 4 hhodinami

Izraelci hlasovali v parlamentních volbách. Komise odmítla jejich prodloužení

V Izraeli se v úterý konaly parlamentní volby. Voliči v prvním hlasování od teroristického útoku Hamásu z října 2023 rozhodovali, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua, nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a exšéfem armády Gadim Eisenkotem. Toho mírně favorizovaly průzkumy. Hlasovat mohlo přes sedm milionů lidí. K 19:00 SEČ přišlo 74,3 procenta oprávněných voličů, jde o nejvyšší účast od roku 1973. Sčítání hlasů začalo ve 21:00 SEČ, vládní Likud žádal o prodloužení volebního času, komise to zamítla.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Hútíové tvrdí, že Egypt schválením vojenské pomoci Rijádu vyhlásil válku Jemenu

Člen nejvyšší politické rady hútíjských povstalců Muhammad Alí Húsí uvedl, že Egypt schválením vojenské pomoci Saúdské Arábii zároveň vyhlásil válku Jemenu. Egyptský parlament v pondělí souhlasil s tím, aby egyptská vláda mohla poskytnout Saúdské Arábii, která již měsíce čelí vzdušným úderům jemenských hútíů, vojenskou pomoc, pokud o ni Rijád požádá. Hútíové tvrdí, že v úterý zasáhli balistickou raketou největší saúdskou ropnou rafinerii.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Investigativní pořad lotyšské televize LTV De facto 25. října odhalil, že migranty na běloruské straně hranice s Lotyšskem pravidelně navštěvují lidé v uniformách, kteří kontrolují, zda zaplatili za pokus o nelegální překročení hranice. Pokud nezaplatili, jsou nuceni jako náhradu poškodit lotyšskou pohraniční infrastrukturu. V případě odmítnutí jim hrozí fyzické násilí.
před 9 hhodinami

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

V ulicích Bělehradu se z neděle na pondělí slavilo vítězství studentské kandidátky, která v parlamentních volbách získala 52,9 procenta hlasů a ukončila vládu Aleksandara Vučiće. Jeho Srbská pokroková strana (SNS) obdržela 38,8 procenta hlasů. Studentské hnutí nyní stojí před novou výzvou: sestavit vládu a převzít odpovědnost za řízení země.
před 10 hhodinami

Rusko a Čína prohlubují alianci v Arktidě

Rusko-čínská spolupráce v Arktidě sílí. Země budují Polární hedvábnou stezku a jednají o společném rozvoji ruských přístavů, námořního výzkumu a výměně technologií. Severní mořská trasa v době zablokovaných úžin kvůli konfliktu na Blízkém východě vzkvétá. Západ rusko-čínská osa znepokojuje – Moskva provozuje na severu desítky ledoborců a svou část Arktidy militarizuje. Peking zase v regionu významně investuje, přičemž jeho vědecké stanice budí obavy z dvojího užití. Evropská unie představila novou strategii, jež počítá s navýšením počtu ledoborců, vznikem Centra pro námořní bezpečnost či důslednějším monitoringem ruské stínové flotily v Arktidě.
před 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

před 9 hhodinami
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

před 10 hhodinami
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026