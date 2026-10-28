Pavel varoval před přehlížením krizí a neuváženými změnami. Ocenil Janžurovou či Formana

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28. 10. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Politici nenaplňují svou odpovědnost v bezpečnosti, ale i v oblasti veřejných financí, v péči o krajinu a v tom, jak se staví k podobě veřejné debaty. V projevu před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu to řekl prezident Petr Pavel. Uvedl také, že v informačním chaosu je potřeba budovat důvěru v zavedené značky a autority, nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami mediální prostor rozbít.

„Místo toho, abychom občanům poctivě dávali možnost rozumět tomu, co se s jejich zemí děje, odvádíme pozornost kouřovými clonami k nepodstatným tématům. Veřejný prostor zaplňujeme obsahem, jehož smyslem není něco vysvětlit, ale spíše něco překrýt,“ prohlásil prezident.

Informační chaos podle něj oslabuje schopnost demokratické společnosti rozhodovat a bránit se. „Naši protivníci to dobře vědí. Nemusejí nás přesvědčit o své pravdě. Stačí, když my přestaneme věřit, že pravdu lze vůbec poznat, když ztratíme důvěru v instituce, média, vědu, ale i jeden v druhého,“ řekl. V informačním chaosu je podle něj potřeba budovat důvěru v zavedené značky a autority. „Nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami mediální prostor rozbít,“ uvedl.

Poslanci v sobotu v prvním čtení podpořili vládní návrh zákona, který ruší poplatky a převádí financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu. Vládní plán, který veřejnoprávním médiím zároveň ubere peníze, čelí kritice od rektorů i studentů vysokých škol, církví, divadel i dalších kulturních institucí a vyvolal demonstrace. Podle zástupců vládního tábora chystaná změna nezávislost médií neohrozí.

Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů
Prezident Petr Pavel

V politice je podle Pavla příliš málo slyšet jasná řeč o rizicích, kterým Česko čelí, a příliš málo odvahy. „Skutečná odvaha totiž nespočívá v tom, že jdeme proti oponentům. Ale ve schopnosti hájit i to, co není populární, ale pro zemi důležité a správné,“ řekl.

Vláda, zákonodárci a představitelé krajů a obcí podle Pavla nesmí promarnit čas, na který jim byla propůjčena odpovědnost za budoucnost země. „Musíme občanům vysvětlovat potřebu připravovat se na situace, které ještě nenastaly, ale reálně nastat mohou. A zároveň jim vysvětlovat cenu takových rozhodnutí,“ řekl. Ocenil, že to spolu s ním vnímá a diskutuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Ve formování budoucnosti Česka mají podle něj důležitou roli všichni. „Mám pocit, jako bychom se této odpovědnosti v poslední době zříkali. V letech, která prožíváme v relativním bezpečí a dostatku, se uchylujeme k pohodlnosti, která uhýbá před nepříjemnými zprávami, náročnými úkoly, před dílčím odříkáním,“ prohlásil. Lidé podle něj přehlíží nebo nechtějí vidět zřetelné signály krizí, které mohou nastat.

„Čím jsou ty krize zřetelnější a nebezpečnější, tím více jako bychom se jim báli uvěřit,“ uvedl. Je podle něj potřeba být realisty, vnímat dění okolo a reagovat. „Země, která se bojí slyšet pravdu, postupně ztrácí schopnost sebereflexe, schopnost napravovat vlastní nedostatky a chyby. A tak se sama stává zranitelnou,“ řekl prezident.

Pavel vyznamenal Čáslavskou či Formana

Řád bílého lva propůjčil Pavel in memoriam gymnastce Věře Čáslavské a režisérovi Miloši Formanovi, oběma mimo jiné za významné proslavení vlasti v zahraničí. Stejné vyznamenání propůjčil také herečce Ivě Janžurové a bývalé předsedkyni Akademie věd Heleně Illnerové.

Vyznamenání obdrží celkem 51 osobností, o tři více než loni, potvrdila prezidentská kancelář. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje. V roce 2024 Pavel udělil 56 vyznamenání, při svém prvním předávání státních vyznamenání v roce 2023 ocenil 62 lidí.

Prezident v úterý České televizi řekl, že každý rok se sejde kolem devíti set návrhů na vyznamenání, a vybírat z nich je tak složité. „Když si je pročítám, tak kdyby to bylo jenom na mně, tak bych nejradši dal vyznamenání většině z nich, což se ale zrealizovat nedá,“ podotkl.

Na slavnostní večer k udílení státních vyznamenání obdržely letos stejně jako loni pozvánku zhruba dva tisíce lidí, přímo do Vladislavského sálu se jich vejde asi 640, řekl v úterý České televizi vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina.

Prezident vyznamenal dramatika Svěráka či in memoriam Drábovou
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Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci vybočil oceněním 78 mužů a žen ze svého obvyklého počtu zhruba čtyřiceti oceněných.

Václav Klaus během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi dvaceti a čtyřiadvaceti vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.

Václav Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než čtyři sta vyznamenání. V roce 1998 ocenil téměř devadesát osobností.

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