Policie ukončila práci v Chřibské, úřad zůstává po střelbě zavřený

Policie v noci na úterý ukončila ohledávání městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, kde v pondělí útočník zastřelil jednoho člověka a sebe a dalších šest lidí zranil. Úřad je do odvolání uzavřený.
V úterý se vyšetřovatelé na místo vracet nebudou, informoval mluvčí policie Ústeckého kraje Kamil Marek. Městský úřad zůstává uzavřený. „O tom, kdy pro vás budeme nadále úřadovat, vás budeme informovat,“ stojí na webu města.
Při pondělním útoku zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí včetně tří policistů a nezávislého starosty Jana Machače utrpělo zranění. Dva lidé jsou s průstřelem hrudníku v ústecké nemocnici, čtyři zraněné lékaři propustili v pondělí do domácího léčení.
Podle policistů je možné, že jedna zraněná žena byla zasažená střelou ze služební zbraně. „K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce poté, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře, a policisté proto střelbu opětovali,“ uvedla policie.
Motivem pravděpodobně vztahové problémy
Motivem útočníka, který je také po smrti, byly pravděpodobně vztahové problémy, řekl v pondělí krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že pachatel byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe jich měl několik.
Do malého, turisty oblíbeného městečka s asi třinácti sty obyvateli se v pondělí sjeli policisté, záchranáři i hasiči. Zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Policie střed města zcela uzavřela. Hasiči spolupracovali s policií.
K úřadu přijelo také devět interventů z týmu posttraumatické péče včetně psycholožky hasičského sboru. „Poskytli dvacet intervencí a konzultací občanům Chřibské,“ informovali hasiči.
Policie zřídila krizovou linku, jejíž činnost v pondělí večer ukončila. Obrátilo se na ni asi třicet volajících. Nadále se lidé jakkoli zasaženi útokem či s podněty pro vyšetřovatele mohou obracet na linku 158.