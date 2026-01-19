Policie zabezpečila úřad v Chřibské na Děčínsku po možné střelbě


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie zabezpečila městský úřad v obci Chřibská na Děčínsku, kde zasahovala kvůli možné střelbě. Kriminalisté objekt prohledávají, nemělo by hrozit další nebezpečí, uvedli na síti X.

„V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě. Nyní nedisponujeme větším množství informací, jakmile je budeme mít, budeme je postupně doplňovat,“ uvedla dříve policie na X.

Připravujeme podrobnosti.

Policie zabezpečila úřad v Chřibské na Děčínsku po možné střelbě

