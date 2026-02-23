Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků na povodňovou bdělost


před 1 hhodinou

Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na sedmi místech na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali.

Na prvním povodňovém stupni bdělosti, při kterém se obvykle voda nevylévá z břehů, byla kolem 05:30 řeka Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Divoká Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, Svatava ve Svatavě na Sokolovsku, Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Chrudimka v Přemilově na Chrudimsku a Sázava v Sázavě na Žďársku. Mandava ve Varnsdorfu na Děčínsku, která se na stupeň bdělosti dostala v neděli večer, už se vrátila do normálu.

Nárůst hladin toků mohl podle výstrahy ČHMÚ nastat v noci na pondělí v části Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, na Vysočině a také v částech Pardubického, Středočeského a Jihočeského kraje. „Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky předpokládáme dosažení prvního povodňového stupně v povodí horní Jizery, Cidliny, Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice,“ uvedli meteorologové. Od večerních hodin varování rozšířili na Kamenici, Mandavu, Lužickou Nisu a Smědou.

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech
Ilustrační foto

Povodňové stupně označují míru nebezpečí povodně a určují rozsah záchranných opatření. První povodňový stupeň značí bdělost, druhý pohotovost a nejvyšší třetí znamená ohrožení.

