O víkendu se ochladí, místy může sněžit


12. 3. 2026|Zdroj: ČTK, ČHMÚ
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

V závěru týdne se v Česku ochladí. V Čechách se budou denní teploty v neděli držet do deseti stupňů, v polohách nad 700 metrů může padat sníh, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pátek bude jasno nebo polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno, uvedl ČHMÚ. Ráno se mohou objevit mlhy. V sobotu pak bude přibývat oblačnosti, odpoledne se místy vyskytnou přeháňky, které mohou být na horách na západě Čech i sněhové.

Noc na pátek bude chladnější, teploty budou nejčastěji mezi pěti a jedním stupněm, při uklidnění větru může být lehce pod nulou. V noci na sobotu teploty klesnou na osm až čtyři stupně. Denní teploty se po oba dny budou pohybovat kolem patnácti stupňů. V sobotu bude na západě Čech chladněji.

V neděli se začne výrazně ochlazovat. Denní teploty se budou v Čechách pohybovat mezi pěti a deseti stupni, na Moravě a ve Slezsku může být ještě 11 až 15 stupňů. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, které budou v Čechách nad 700 metrů sněhové.

Déšť jako zbraň. Vojenská meteorologie je pro moderní války zásadní

Vliv meteorologie na vojenské konflikty je zásadní, ale veřejností mnohdy podceňovaný. Přitom bez špičkové předpovědi počasí se nedá žádný moderní konflikt vyhrát.
před 18 hhodinami

Brzký nástup jara může přinést problémy, varují fenologové

Letošní časný nástup jara se velmi podobá rekordnímu, který vědci zaznamenali před dvěma lety po historicky nejteplejším únoru. Oznámili to vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a Mendelovy univerzity v Brně. Podle nich to prokazuje fakt, že habry obecné u Lanžhota na Břeclavsku vyrašily v pondělí 9. března, což je vyrovnání rekordního termínu z předloňska.
10. 3. 2026

Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
9. 3. 2026Aktualizováno9. 3. 2026

Nad Českem se objevil prach ze Sahary, ovlivní počasí následujících dní

Nad Českem se objevil saharský prach. V následujících dnech to podle meteorologů ovlivní počasí. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá. Východy a západy Slunce budou barevnější.
7. 3. 2026

O víkendu bude pokračovat slunečné počasí, místy budou mlhy

V Česku bude i o víkendu pokračovat převážně slunečné počasí bez srážek. Místy se ráno objeví mlhy. V sobotu by mohly denní teploty vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
5. 3. 2026

Velké bahnotoky a mury mohou vznikat i v Česku, varují výzkumníci

Vědci Ostravské univerzity (OU) potvrdili, že i středně vysoká pohoří v Česku mohou být při extrémním počasí vážně ohrožena sesuvy, erozí i ničivými proudy bahna a kamení. Opírají se o terénní výzkum a analýzu dat z Hrubého Jeseníku po povodních v předloňském roce. Podle vědců by bylo vhodné se systematičtěji zaměřit na preventivní opatření, která by dokázala těmto ničivým událostem předcházet.
4. 3. 2026

Bude slunečno, teploty vystoupají až na šestnáct stupňů

Česko čeká slunečný týden bez srážek, denní teploty mohou vystoupat až k šestnácti stupňům Celsia. Noční teploty se ale budou držet kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
2. 3. 2026
