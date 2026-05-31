Meteorologové zpřísnili výstrahu. Čekají silnější bouřky i vítr


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ústav zpřísnil sobotní varování, původně očekával menší sílu větru i deště. Rozšířil také území, kde výstraha platí, téměř na celé Čechy a jihozápad Moravy.

Výstraha meteorologů se týká od nedělního poledne do půlnoci většiny území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje. Platí také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu, kde se budou podle pracovníků ČHMÚ bouřky vyskytovat ojediněle i v pozdějších večerních hodinách.

Na většině zmíněného území počítají meteorologové s velmi silnými bouřkami. Při nich může spadnout v přívalových deštích až 40 milimetrů srážek, tedy 40 litrů na každý metr čtvereční. Padat mohou také kroupy s průměrem přes dva centimetry a objeví se vítr s rychlostí v nárazech kolem 70 až 90 kilometrů v hodině.

Výstraha meteorologů
Zdroj: ČHMÚ

Mohou se vyskytnout i lokální záplavy

Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy, upozornili meteorologové. Zvláště menší toky se mohou rozvodnit podle nich rychle. Hrozí zatopení sklepů, podjezdů či podchodů i podemletí cest. Kvůli dešti a větru i bleskům mohou padat větve stromů. Bouře tak mohou omezit dopravu. Lidé by také podle ČHMÚ měli kvůli větru zajistit okna a dveře a upevnit předměty volně položené venku.

Nadále také platí kvůli předchozímu suchu a vedru výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje. V platnosti je zatím do půlnoci z neděle na pondělí. „Očekávané srážky na počátku příštího týdne riziko požárů sníží pod nebezpečnou úroveň,“ doplnili meteorologové.

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli
Ilustrační foto

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.
před 6 hhodinami

VideoByty pro mladé nebudou, Hradec chce bývalou ubytovnu zdravotníků prodat

Zastupitelé Hradce Králové se rozhodli prodat bývalou ubytovnu zdravotníků. Od plánu přebudovat objekt na byty pro mladé ustoupili. Kritici však upozorňují, že bydlení pro mladé rodiny je ve městě zvláště nedostupné. Část veřejnosti proto požaduje, aby město svůj postoj přehodnotilo. Proti prodeji jsou také koaliční Změna pro Hradec a Zelení. Náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti) naopak počítá s tím, že radnice v červnu vypíše soutěž na prodej domu a do září vybere kupce.
před 15 hhodinami

Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji viděla naposledy

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se při Zdislavské pouti v sobotu vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Přítomní stáli i v uličkách.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Nejdřív nevěřili, že ji vyprostí. Experti popsali záchranu relikvie z betonu

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
před 21 hhodinami

VideoPolitické spektrum: HOP Hydra, JIHOČEŠI 2012, JaSaN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 30. května přijali Libor Maleček (Hnutí občanů a podnikatelů – HOP Hydra), Radek Pileček (JIHOČEŠI 2012), Vladimír Štěpán (Jasný Signál Nezávislých – JaSaN). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 21 hhodinami

Na Mostecku vědci vysazují trávu s výhřevností uhlí

Travinu, která je schopna rychle růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.
včera v 09:00

Video„Šlo o kotníky.“ Svatojánské proudy částečně zasypalo kamení, trasa je uzavřená

Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. „Teď jsme odhalili jedno sesypání hned po zimě přímo na stezku. Dalo se to projít, ale šlo o kotníky. V tu chvíli jsme objednali geotechnický posudek,“ řekl vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy Jan Kareis. V okolí ale momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Zdejší živnostníci se nyní obávají možného odlivu turistů. Povodí Vltavy čeká na důkladný průzkum celé lokality, který rozhodne o nezbytných opatřeních. Kdy se stezka otevře, se v tuto chvíli neví.
29. 5. 2026
