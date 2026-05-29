Video„Šlo o kotníky.“ Svatojánské proudy částečně zasypalo kamení, trasa je uzavřená


Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. „Teď jsme odhalili jedno sesypání hned po zimě přímo na stezku. Dalo se to projít, ale šlo o kotníky. V tu chvíli jsme objednali geotechnický posudek,“ řekl vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy Jan Kareis. V okolí ale momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Zdejší živnostníci se nyní obávají možného odlivu turistů. Povodí Vltavy čeká na důkladný průzkum celé lokality, který rozhodne o nezbytných opatřeních. Kdy se stezka otevře, se v tuto chvíli neví.

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Aktuálně z rubriky Domácí

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Složité operace se možná budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce, aby vybrané výkony mohli provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmů. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa resortu nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí dojíždět dál.
Čas je vzácný, sněmovní řečníci by s ním neměli plýtvat, míní Kysela

„Přinejmenším předchozí volební období ukázalo, že jednání o programu sněmovny je zdrojem největších časových ztrát. To ve vzdálenější minulosti nebývalo. Nyní je to standard, ale měli bychom se ho zbavit,“ řekl k dění v Poslanecké sněmovně ústavní právník Jan Kysela s tím, že „je obecně známo, že čas je vzácný parlamentní statek“. Interview ČT24 moderoval Jiří Václavek.
Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu poslance. Učinil tak notářským zápisem, uvedl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). V dolní komoře by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Poslanci v pátek v závěrečném kole řešili novelu zákona o podpoře bydlení. Ta zahrnuje mimo jiné přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. K hlasování o předloze se ale zákonodárci v pátek nedostali. Po 14:00 pak měli pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Schůze však byla krátce před 14:20 přerušena do středy 3. června.
Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.
VideoArmáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

Náčelník generálního štábu Karel Řehka ocenil ve Vyškově zástupce čtyř desítek firem, které během roku umožňují svým zaměstnancům účastnit se výcviku aktivních záloh. Mezi oceněné společnosti patří Česká národní banka nebo společnost Malfini. Vojáci zároveň předvedli ukázky výcviku.
