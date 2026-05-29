Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).

„Z dosavadních zjištění zároveň vyplývá, že kombinovaná výuka nebyla ve větším rozsahu využívána ani v zapojených školách a její realizace byla spojena s významnější organizační, personální a technickou náročností,“ stojí v dopisu ministerstva. Závěrečnou zprávu by měl NPI udělat do konce září.

Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou v době pandemie covidu-19 v únoru 2021. Od ledna 2026 se do něj zapojují jen ZŠ a ZUŠ, přičemž distanční výuka se nesmí využívat v prvním až třetím ročníku ZŠ. Do pokusného ověřování bylo podle dat ministerstva k letošnímu únoru zapojeno 23 škol.

Špatné načasování a nepředvídatelnost, zní kritika

Kvůli rozhodnutí přišla například soukromá Expediční základní ScioŠkola o právní rámec, ve kterém mohla fungovat. Zhruba 70 dětí tak podle školy řeší, kde budou od září pokračovat. ScioŠkole vadí, že ministerstvo rozhodlo o ukončení pokusného ověřování letos v květnu, ačkoliv předchozí dodatek počítal s pokračováním testování do roku 2028. Hlavním problémem je podle školy načasování rozhodnutí a jeho nepředvídatelnost.

Rozhodnutí ministerstva kritizuje například poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). „Vzdělávací systém se nachází ve fázi transformace a stát má být pro odvážné ředitele a aktivní rodiče předvídatelným partnerem, nikoliv nepřítelem, který jim ze dne na den hází klacky pod nohy,“ uvedla.

Zajíčková kvůli tomu chce oslovit ministra školství Roberta Plagu (za ANO) prostřednictvím poslanecké interpelace a otevřít odbornou debatu nad dopady rozhodnutí, informovala ODS v tiskové zprávě.

Horší přístup k technologiím pro děti z chudších rodin

Podle zprávy České školní inspekce může kombinovaná výuka zvyšovat nerovnosti ve vzdělávání. Žáci z chudších rodin se potýkají například s horším přístupem k technologiím či s nevhodným prostředím k učení doma.

Kombinovanou výuku hodnotily školy často jako doplňkovou aktivitu bez výrazného obohacení vzdělávání. Pozitivní dopady tohoto způsobu vyučování se podle inspekce častěji objevily na SŠ, zatímco ZŠ většinou výrazný posun ve výsledcích žáků nezaznamenaly. Distanční část se podle inspekce často blížila spíš běžné domácí přípravě než samostatné nové formě vzdělávání.

ScioŠkola uvedla, že její model nespočíval v prostém střídání on-line výuky a prezenčních dnů. On-line prostředí podle ní bylo nástrojem pro individualizaci výuky. Podle vedení školy hodnocení pokusného ověřování sledovalo především organizační a formální aspekty kombinované výuky, ale méně postihovalo pedagogické přínosy, například rozvoj samostatnosti, schopnosti řídit vlastní učení či práci v digitálním prostředí.

Podmínky kombinované výuky pro střední a vyšší odborné školy a konzervatoře upravuje od ledna 2026 novela školského zákona. Rozsah distančních prvků ve výuce nesmí přesáhnout 40 procent vyučovacích hodin ve školním roce.

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Poslanci v pátek v závěrečném kole řešili novelu zákona o podpoře bydlení. Ta zahrnuje mimo jiné přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. K hlasování o předloze se ale zákonodárci v pátek nedostali. Po 14:00 pak měli pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Schůze však byla krátce před 14:20 přerušena do středy 3. června.
Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka ocenil ve Vyškově zástupce čtyř desítek firem, které během roku umožňují svým zaměstnancům účastnit se výcviku aktivních záloh. Mezi oceněné společnosti patří Česká národní banka nebo společnost Malfini. Vojáci zároveň předvedli ukázky výcviku.
Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka v pátek řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
