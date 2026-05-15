Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo devadesát procent

U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5 procenta zhruba z 80 600 studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3 procenta takzvaných prvomaturantů.
Výsledek je srovnatelný s rokem 2023, kdy byla celková neúspěšnost 9,2 procenta. Výsledky didaktických testů v pátek státní organizace Cermat předává středním školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Žáci registrovaní ve Výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky, uvedl Cermat.
Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Asi osmdesát procent prvomaturantů si zvolilo angličtinu, matematiku asi osmnáct procent.
U českého jazyka a literatury neuspělo 5,7 procenta studentů, meziročně o 3,3 procentního bodu méně. U matematiky neuspělo 12,9 procenta maturantů, srovnatelně s roky 2023 a 2025. Loni si žáci na obtížnost matematiky stěžovali. V testu z angličtiny neuspělo 3,2 procenta konajících, podobně jako loni.