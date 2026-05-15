Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo devadesát procent


před 21 minutami | Zdroj: ČTK

U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5 procenta zhruba z 80 600 studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3 procenta takzvaných prvomaturantů.

Výsledek je srovnatelný s rokem 2023, kdy byla celková neúspěšnost 9,2 procenta. Výsledky didaktických testů v pátek státní organizace Cermat předává středním školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Žáci registrovaní ve Výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky, uvedl Cermat.

Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Asi osmdesát procent prvomaturantů si zvolilo angličtinu, matematiku asi osmnáct procent.

U českého jazyka a literatury neuspělo 5,7 procenta studentů, meziročně o 3,3 procentního bodu méně. U matematiky neuspělo 12,9 procenta maturantů, srovnatelně s roky 2023 a 2025. Loni si žáci na obtížnost matematiky stěžovali. V testu z angličtiny neuspělo 3,2 procenta konajících, podobně jako loni.

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

ŽivěPoslanci řeší sociální předlohy. Později by mohli znovu projednávat novelu k rozpočtům

Sněmovna by v pátek mohla pokračovat v závěrečném schvalování novely zákonů o veřejných rozpočtech. Nejprve ale poslanci ve třetím čtení projednávají dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá novela by mohla uzákonit už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedla by ji o stokorunu na tři tisíce korun měsíčně.
Systém DiPSy hlásí výpadky. Má ukazovat výsledky přijímacích zkoušek

Elektronický systém DiPSy, kde se od pátku zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, řekl mluvčí státní organizace Cermat Jakub Nachtigal. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo podle Cermatu více zájemců než vloni.
V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října.
VideoNervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Podle ředitelky Gymnázia Nad Štolou Renaty Schejbalové je přirozené, že mladý člověk během přijímacích zkoušek – první životní zkoušky – cítí nervozitu. Zmínila, že někteří rodiče tlačí víc, než by museli. „Rodiče musí s přesvědčením říkat sami sobě to, co by rádi, aby od nich vnímaly jejich děti: ‚Uděláme, co můžeme, a přijmeme výsledek jako ve sportu‘,“ řekl dětský psycholog Jaroslav Šturma. Připomněl, že i když nevyjde vybraná škola, tak budou další možnosti. „Je důležité, aby rodiče dali svým dětem najevo, že ať dopadneme, jak dopadneme, tak jsme s tebou a máme tě rádi,“ dodal. Do prvního kola přijímacích zkoušek se v roce 2026 hlásí 156 tisíc uchazečů. Největší převis poptávky je u víceletých gymnázií a lyceí, u čtyřletých oborů jsou kapacity větší než počet uchazečů.
Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
