Za nás je imunita přežitá, míní Šebelová

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„Politici jsou lidé jako všichni ostatní. V těchto věcech by naprosto standardně měli být trestaní za přestupek, který udělají. Vůbec by se na to imunita neměla vztahovat,“ řekla předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová v pořadu Interview ČT24 ve spojitosti se Starosty navrhovanou změnu imunity zákonodárců. Dodala, že za ně je imunita přežitá. Tématem pořadu byl také jednací řád, který má zajistit efektivnější jednání sněmovny. Druhé čtení bylo dokončeno v úterý. „Oceňuji, že koalice jednala i s námi,“ řekla Šebelová. Poslankyně mluvila také o možné blokaci Poslanecké sněmovny či důvodech pro mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Pořad moderoval Daniel Takáč.