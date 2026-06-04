VideoZa nás je imunita přežitá, míní Šebelová


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Politici jsou lidé jako všichni ostatní. V těchto věcech by naprosto standardně měli být trestaní za přestupek, který udělají. Vůbec by se na to imunita neměla vztahovat,“ řekla předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová v pořadu Interview ČT24 ve spojitosti se Starosty navrhovanou změnu imunity zákonodárců. Dodala, že za ně je imunita přežitá. Tématem pořadu byl také jednací řád, který má zajistit efektivnější jednání sněmovny. Druhé čtení bylo dokončeno v úterý. „Oceňuji, že koalice jednala i s námi,“ řekla Šebelová. Poslankyně mluvila také o možné blokaci Poslanecké sněmovny či důvodech pro mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Pořad moderoval Daniel Takáč.

Výběr redakce

Prezident Trump nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii

Prezident Trump nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii

Právě teď
Provoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře

VideoProvoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře

před 7 mminutami
Francouzský soud definitivně rozhodl: magnát Vítek musí zbourat vilu v Provence

Francouzský soud definitivně rozhodl: magnát Vítek musí zbourat vilu v Provence

před 8 mminutami
Za nás je imunita přežitá, míní Šebelová

VideoZa nás je imunita přežitá, míní Šebelová

před 20 mminutami
Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

16:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

před 3 hhodinami
Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana

Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana

05:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoProvoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře

Provoz na českých řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 těch velkých, které přepravují lidi. Klíčová je otázka bezpečnosti – se startem sezóny se chystají kontroly i preventivní akce. Připravují se vodní záchranáři a další záchranné složky. V Praze společně nacvičovali, jak v případě nehody postupovat. Jen v metropoli loni hasiči vyjížděli ke třiceti případům, při kterých zachraňovali lidi z vody. V celém Česku pak podle dat z posledních let utone kolem dvou stovek lidí ročně. Ještě na začátku 90. let to byl skoro dvojnásobek. Číslo postupně klesá. Loňský rok ještě není sečtený, ten předchozí ale bylo obětí vůbec nejméně – 164.
před 7 mminutami

VideoZa nás je imunita přežitá, míní Šebelová

„Politici jsou lidé jako všichni ostatní. V těchto věcech by naprosto standardně měli být trestaní za přestupek, který udělají. Vůbec by se na to imunita neměla vztahovat,“ řekla předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová v pořadu Interview ČT24 ve spojitosti se Starosty navrhovanou změnu imunity zákonodárců. Dodala, že za ně je imunita přežitá. Tématem pořadu byl také jednací řád, který má zajistit efektivnější jednání sněmovny. Druhé čtení bylo dokončeno v úterý. „Oceňuji, že koalice jednala i s námi,“ řekla Šebelová. Poslankyně mluvila také o možné blokaci Poslanecké sněmovny či důvodech pro mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 20 mminutami

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agend, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Odboráři před stávkou varovali už ve středu. Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha v reakci uvedla, že platí její dopolední vyjádření, že většina kritiky převodu agend je neopodstatněná.
10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

Většina zemí EU na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena po roce 2027, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Zástupci Evropské komise následně po diskusi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Metnar také sdělil, že Česko bude připravené na nový migrační pakt, solidaritu ale odmítá.
16:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následuje tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala, až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen – Martin Palouš. Pro letošní rok zůstalo financování knihovny zajištěné.
před 3 hhodinami

Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují také třeba spisovatel Milan Kundera či někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Opoziční a koaliční poslanci se ještě předtím přeli kvůli nepřítomnosti členů vlády při písemných interpelacích. Na projednávání poslaneckých dotazů dorazil dopoledne jen ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Odpoledne pak byly na programu ústní interpelace.
05:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Budoucí šéf armády Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident ho podpořil

Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč představil ve čtvrtek prezidentovi Petru Pavlovi své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Novinářům po setkání řekl, že ho Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nesdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Stejný termín navrhuje i vláda. Ve funkci Hlaváč vystřídá Karla Řehku.
15:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami

EU potvrdila fondu, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací firmám z holdingu Agrofert, uvedl SZIF v tiskové zprávě. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise nejsou podle fondu pravdivé. O dopise informoval také Deník N.
před 6 hhodinami
Načítání...