Opilých řidičů nemotorových vozidel skokově přibylo, nejvíc ve středních Čechách

Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř sedmdesát více než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze statistik, které České televizi poskytlo policejní prezidium. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až dvacet tisíc korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze dva.
„Podle dostupných dat za období od 1. 6. 2026 do 4. 8. 2026, respektive za stejné období roku 2025, bylo v kategorii ostatní řidiči v roce 2026 zjištěno 236 případů řízení pod vlivem alkoholu, zatímco v roce 2025 bylo evidováno 167 případů,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová s tím, že do kategorie ostatní řidiči spadají všechna nemotorová vozidla jako kolo nebo koloběžka, ale třeba také vozkové nebo ruční vozíky.
„Většina se odehrává v historickém a širším centru města, odkud se někdy opilí lidé chtějí vrátit na koloběžkách z barů a hospod,“ vysvětluje mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem. Za první pololetí opilí řidiči nemotorových vozidel zavinili 365 nehod, z toho jedna byla smrtelná.
Městská policie hlavního města Prahy na svých sociálních sítích uvádí, že za jízdu na kole či koloběžce pod vlivem alkoholu nebo drog hrozí řidiči pokuta v rozmezí od 2,5 tisíce do dvaceti tisíc korun. „Na rozdíl od řidičů motorových vozidel se však tento přestupek nezapisuje do bodového hodnocení řidiče a nevede k odnětí ani zadržení řidičského oprávnění,“ dodala Siřišťová.
Největší počet chycených řidičů nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu od začátku června hlásí Středočeský kraj – konkrétně 54, což je oproti stejnému období loni více než dvojnásobek. Více než dvacet prohřešků eviduje i Zlínský, Liberecký a Olomoucký kraj. Naopak nejméně případů se podle strážců zákona děje v Královehradeckém a Karlovarském kraji, v obou po jednom přestupku.
Nízký počet případů eviduje i hlavní město, pražští policisté od začátku června odchytli dva řidiče nemotorových vozidel pod vlivem. V Brně strážníci přistihli čtyři opilé lidi na koloběžkách a jednoho na kole. „Letos hlídka naměřila nejvyšší hodnotu 1,57 promile čtyřiašedesátiletému cyklistovi v Maloměřicích. Vlastní vinou upadl z kola, a tím si způsobil krvácející zranění na obličeji a poranil si i koleno a ruku,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Ghanem.