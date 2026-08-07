Opilých řidičů nemotorových vozidel skokově přibylo, nejvíc ve středních Čechách


7. 8. 2026|Zdroj: ČT24

Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř sedmdesát více než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze statistik, které České televizi poskytlo policejní prezidium. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až dvacet tisíc korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze dva.

„Podle dostupných dat za období od 1. 6. 2026 do 4. 8. 2026, respektive za stejné období roku 2025, bylo v kategorii ostatní řidiči v roce 2026 zjištěno 236 případů řízení pod vlivem alkoholu, zatímco v roce 2025 bylo evidováno 167 případů,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová s tím, že do kategorie ostatní řidiči spadají všechna nemotorová vozidla jako kolo nebo koloběžka, ale třeba také vozkové nebo ruční vozíky.

„Většina se odehrává v historickém a širším centru města, odkud se někdy opilí lidé chtějí vrátit na koloběžkách z barů a hospod,“ vysvětluje mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem. Za první pololetí opilí řidiči nemotorových vozidel zavinili 365 nehod, z toho jedna byla smrtelná.

Městská policie hlavního města Prahy na svých sociálních sítích uvádí, že za jízdu na kole či koloběžce pod vlivem alkoholu nebo drog hrozí řidiči pokuta v rozmezí od 2,5 tisíce do dvaceti tisíc korun. „Na rozdíl od řidičů motorových vozidel se však tento přestupek nezapisuje do bodového hodnocení řidiče a nevede k odnětí ani zadržení řidičského oprávnění,“ dodala Siřišťová.

Elektrokola a koloběžky v metru čeká zákaz
Ilustrační snímek

Největší počet chycených řidičů nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu od začátku června hlásí Středočeský kraj – konkrétně 54, což je oproti stejnému období loni více než dvojnásobek. Více než dvacet prohřešků eviduje i Zlínský, Liberecký a Olomoucký kraj. Naopak nejméně případů se podle strážců zákona děje v Královehradeckém a Karlovarském kraji, v obou po jednom přestupku.

Nízký počet případů eviduje i hlavní město, pražští policisté od začátku června odchytli dva řidiče nemotorových vozidel pod vlivem. V Brně strážníci přistihli čtyři opilé lidi na koloběžkách a jednoho na kole. „Letos hlídka naměřila nejvyšší hodnotu 1,57 promile čtyřiašedesátiletému cyklistovi v Maloměřicích. Vlastní vinou upadl z kola, a tím si způsobil krvácející zranění na obličeji a poranil si i koleno a ruku,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Ghanem.

Výběr redakce

Izrael znovu odmítl mírový plán pro Gazu

Izrael znovu odmítl mírový plán pro Gazu

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Kanadu i Evropu dál sužují lesní požáry. V Britské Kolumbii evakuovali tisíce lidí

Kanadu i Evropu dál sužují lesní požáry. V Britské Kolumbii evakuovali tisíce lidí

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu

Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli saúdskoarabskou rafinerii

Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli saúdskoarabskou rafinerii

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru

Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru

8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026
Americký Senát potvrdil Trumpova právníka jako ministra spravedlnosti

Americký Senát potvrdil Trumpova právníka jako ministra spravedlnosti

8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026
Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu

Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu

8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026
Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

8. 8. 2026

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoUkrajinští váleční veteráni učí Čechy ovládat drony

Ukrajinští váleční veteráni učí zájemce v Česku létat s FPV drony. Ty umožňují pilotům pohled na terén z ptačí perspektivy, tedy tak jako by seděli přímo uvnitř létajícího stroje. Kurzy pořádá organizace Strong Europe, která se snaží přenášet zkušenosti z obrany Ukrajiny proti Rusku. Zapojili se lidé z bezpečnostní komunity i laici. K jejich motivům patří například snaha být připravený pro případ nebezpečí a umět se zapojit do obrany státu. Někteří přitom zdůrazňují, že není jejich stylem utéci ze země v případě války, jako to hlásají jejich známí.
před 3 hhodinami

„Jednání vázne.“ Odbory vyzývají vládu ke schůzce o zvýšení platů

Odbory požadují pro příští rok navýšení platů ve veřejné sféře výrazně nad dvě procenta. Méně by podle nich nepokrylo ani očekávanou inflaci. Vládu pak kritizují za to, že s nimi o odměňování zaměstnanců státu doteď nezačala jednat. V týdnu odboráři poslali premiérovi Andreji Babišovi (ANO) otevřený dopis s výzvou, aby co nejdřív určil termín schůzky. Ministryně financí i šéf resortu práce vzkazují, že s debatou počítají. Kdy přesně, ale neřekli.
před 4 hhodinami

Vyčerpané české turisty v Rakousku zachraňovaly vrtulníky

O dvou víkendových případech letecké záchrany českých turistů v rakouských Alpách v neděli informují tamní média. Čtveřice Čechů se v sobotu dostala do potíží při túře pod horou Traunstein, a nakonec byla zcela vyčerpaná. Turisté podle serveru Kronen Zeitung přecenili své síly a příliš spoléhali na navigační aplikaci. Ve druhém případě zasahoval policejní vrtulník u české rodiny s vyčerpanou desetiletou dívkou na hoře Grosser Donnerkogel, píše server MeinBezirk.
před 10 hhodinami

VideoTlačítko pro snadné vrácení zboží míří na e-shopy. Byť má zpoždění

Internetoví prodejci přidávají na weby tlačítko pro snadnější odstoupení od smlouvy, aby vrácení zboží bylo stejně rychlé jako jeho zakoupení. I pro ty zdejší už to mělo být povinností, Česko ale nestihlo včas přijmout evropskou směrnici. Zákon tak zřejmě bude platit od ledna. Tlačítko pro vrácení objednaného zboží musí být jasně viditelné a být v základním funkčním nastavením e-shopu. Tato povinnost platí pro všechny internetové obchody. Objem on-line nákupů roste rok co rok. Dnes na internetu nakupuje více než osmdesát procent populace. Takový počet Česko řadí na samotnou špičku Evropské unie, on-line nákupy tu tvoří asi patnáct procent maloobchodu.
před 16 hhodinami

VideoStále více Čechů míří v létě do Skandinávie

Stále více Čechů v létě cestuje do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by ji letos mohlo navštívit asi o pětinu českých cestovatelů více než loni. „Klienti, kteří chtějí aktivnější dovolenou, nebo poznávací zájezdy, i kvůli teplotám volí sever,“ potvrzuje trend mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Právě rostoucí teploty napříč Českem i obvyklými dovolenkovými destinacemi poptávku podporují. A to i přesto, že průměrná dovolená ve Skandinávii vyjde o třetinu až polovinu dráž než ta ve Španělsku nebo Řecku. Zvýšený zájem Čechů zaznamenali i majitelé hotelů a penzionů v Alpách. Několikátým rokem po sobě roste zájem také o Polsko, kam se letos chystá dvanáct procent Čechů.
před 17 hhodinami

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, čtyři se těžce zranili

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v sobotu vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 byla v místě havárie několik hodin uzavřená, policie dopravu odkláněla. Nyní už je silnice otevřená.
8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026

Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru

Prahou v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby vyjádřily podporu komunitě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Na Štvanici, kde průvod končil, pokračuje program až do večerních hodin. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně dohlížely na pražský průvod stovky policistů a antikonfliktní tým.
8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026

VideoDomovu Mutice hrozí maximální pokuta. Neregistrovaná péče by mohla být trestná

Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být trestným činem. Nyní hrozí nanejvýš pokuta za poskytování služeb bez potřebné registrace. V mnoha případech provozovatelé pokutu řeší insolvencí a založí novou firmu. „Pak podnikají směle dál,“ popisuje náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko). Podle zástupce ombudsmanky existují v Česku nelegálních zařízení desítky. Změnu chystá ministerstvo práce a sociálních věcí i na základě stále prověřovaného případu z Táborska, na který upozornila ČT. Krajský úřad Domovu Mutice zřejmě udělí maximální pokutu dva miliony korun.
8. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026