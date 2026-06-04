Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal v otevřeném dopise ruskému vládci Vladimiru Putinovi, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli.
Zelenskyj ruskou invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu, válku bez skutečné příčiny. Uvedl, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy.
„Pokud osobně nedospějete k závěru, že je načase ukončit válku, bude Ukrajina dále bojovat za svoji existenci,“ vzkázal také Zelenskyj šéfovi Kremlu a dodal, že i on bude muset bojovat, a to nikoliv za existenci Ruska, ale svoji vlastní.
Ruský vládce ovšem opakovaně tvrdí, že „není nutné kvůli jednání zastavit boje“. Kreml se jednání s Ukrajinou straní, o zprostředkování dialogů usiloval bezvýsledně také americký prezident Donald Trump.
Rusko Ukrajinu napadlo v únoru 2022, a rozpoutalo tak největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Při ruských útocích v napadené zemi každodenně umírají civilisté, další jsou zranění nebo mají psychická traumata. Vznikají také obrovské škody na civilní a energetické infrastruktuře, kulturním i přírodním dědictví Ukrajiny.
Ukrajina se brání s podporou západních zemí a podniká odvetné útoky v ruském vnitrozemí. Uvádí, že se zaměřuje na vojenské cíle nepřítele a jeho ropnou infrastrukturu s cílem omezit příjmy Ruska z prodeje této suroviny. Při těchto útocích také umírají lidé, je jich ale výrazně méně než na Ukrajině.