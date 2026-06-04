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Po ruských útocích ukrajinské úřady informují o mrtvých a raněných


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Dva lidé přišli o život při ruském ostřelování Chersonské oblasti, informoval náčelník regionální správy Oleksandr Prokudin. Za předchozí den kvůli ruské agresi zahynulo šest lidí a dalších 26 utrpělo zranění, dodal. Jednu oběť a čtyři zraněné si vyžádaly ruské útoky na Záporoží a okolí, oznámil náčelník správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Oba regiony se nacházejí na jihovýchodě Ukrajiny.

Dva lidé, 75letá žena a 45letý muž, utrpěli zranění při ruském útoku na Pavlohrad v sousední Dněpropetrovské oblasti, uvedl náčelník správy regionu Oleksandr Hanža. Při ruském útoku byl v okolí Kyjeva podle místních úřadů zraněn řidič cisterny.

Rusko v noci proti Ukrajině vyslalo téměř tři stovky dronů, z nichž se 264 podařilo zneškodnit, informovalo ukrajinské letectvo. Bez dalších podrobností dodalo, že zaznamenalo zásahy 24 dronů na jedenácti místech.

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Následky ruských útoků na Kyjev

Útoky na Krymu

Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu, kde v Simferopolu podle ruských úřadů zabily tři lidi a sedm lidí bylo zraněno. Terčem útoku byl také Sevastopol.

Při náletu dronů na Krym byly výbuchy slyšet v okolí letišť Gvardejskoje, Belbek a Saki, napsala ukrajinská agentura Unian s odvoláním na zprávy místních obyvatel ze sociálních sítí. Ukrajinské ozbrojené síly svými útoky podle agentury systematicky přerušují zásobovací trasy na poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014, a také útočí na vojenské základny, sklady a štáby ruské Černomořské flotily.

Informace o útocích a obětech nelze v bojových podmínkách nezávisle ověřit.

Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina
Požár ropného terminálu v Petrohradu

Rusko na příkaz vládce Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 celoplošnou invazi do sousední Ukrajiny. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí.

Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky dronů v hloubi ruského území, které se zaměřují zejména na ruskou ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak Moskvě snaží snížit příjmy z exportu ropy a ropných produktů, které slouží k financování války.

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