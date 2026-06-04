Po ruských útocích ukrajinské úřady informují o mrtvých a raněných

Dva lidé přišli o život při ruském ostřelování Chersonské oblasti, informoval náčelník regionální správy Oleksandr Prokudin. Za předchozí den kvůli ruské agresi zahynulo šest lidí a dalších 26 utrpělo zranění, dodal. Jednu oběť a čtyři zraněné si vyžádaly ruské útoky na Záporoží a okolí, oznámil náčelník správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Oba regiony se nacházejí na jihovýchodě Ukrajiny.
Dva lidé, 75letá žena a 45letý muž, utrpěli zranění při ruském útoku na Pavlohrad v sousední Dněpropetrovské oblasti, uvedl náčelník správy regionu Oleksandr Hanža. Při ruském útoku byl v okolí Kyjeva podle místních úřadů zraněn řidič cisterny.
Rusko v noci proti Ukrajině vyslalo téměř tři stovky dronů, z nichž se 264 podařilo zneškodnit, informovalo ukrajinské letectvo. Bez dalších podrobností dodalo, že zaznamenalo zásahy 24 dronů na jedenácti místech.
Útoky na Krymu
Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu, kde v Simferopolu podle ruských úřadů zabily tři lidi a sedm lidí bylo zraněno. Terčem útoku byl také Sevastopol.
Při náletu dronů na Krym byly výbuchy slyšet v okolí letišť Gvardejskoje, Belbek a Saki, napsala ukrajinská agentura Unian s odvoláním na zprávy místních obyvatel ze sociálních sítí. Ukrajinské ozbrojené síly svými útoky podle agentury systematicky přerušují zásobovací trasy na poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014, a také útočí na vojenské základny, sklady a štáby ruské Černomořské flotily.
Informace o útocích a obětech nelze v bojových podmínkách nezávisle ověřit.
Rusko na příkaz vládce Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 celoplošnou invazi do sousední Ukrajiny. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí.
Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky dronů v hloubi ruského území, které se zaměřují zejména na ruskou ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak Moskvě snaží snížit příjmy z exportu ropy a ropných produktů, které slouží k financování války.
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