Drony zapálily ropný terminál v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Desítky dronů zaútočily v noci na středu na ruskou Leningradskou oblast obklopující Petrohrad, uvedlo vedení regionu. Podle jeho tvrzení nálet poškodil infrastrukturu a zranil několik lidí. Telegramové kanály uvádějí, že hoří petrohradský ropný terminál, největší v severozápadním Rusku. Ve městě ve středu začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém má promluvit i ruský diktátor Vladimir Putin.

Alexandr Drozděnko, gubernátor Leningradské oblasti obklopující Petrohrad, ve středu brzy ráno nejprve informoval o několika sestřelených dronech, jejichž bilanci postupně zvýšil na 59.

„Poškozeno bylo několik objektů. V současnosti se likvidují následky. Několik lidí bylo zraněno. Oběti na životech nejsou,“ prohlásil později gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov, podle něhož ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na infrastrukturní objekty ve třech petrohradských čtvrtích – Kirovské, Krasnoselské a v Kronštadtu.

Úřady se nicméně nevyjádřily k požáru v petrohradském ropném terminálu v Kirovské čtvrti, který podle ruského telegramového kanálu Astra dronový útok také způsobil. Na sociálních sítích se objevily záběry, které ukazují plameny a hustý černý dým stoupající podle všeho právě z ropného terminálu, který je největší v severozápadním Rusku.

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Zdroj: ČT24

V Petrohradu začíná ekonomické fórum s Putinovou účastí

V Petrohradu ve středu zároveň začíná už zmíněné mezinárodní fórum SPIEF, na kterém má v pátek vystoupit i ruský diktátor Putin.

Akce, která potrvá do 6. června, je označováno za ruský Davos. V Davosu ve Švýcarsku se konají výroční zasedání Světového ekonomického fóra, která patří k nejvýznamnějším událostem tohoto typu. Známou akcí bývalo do plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 právě i ekonomické fórum v Petrohradě, kterého se ale evropští a američtí obchodní lídři přestali v posledních letech kvůli válce účastnit.

Spojené státy nicméně budou mít letos v Petrohradu po letech svého zástupce, a to šéfa Komise Spojených států pro krásná umění (CFA) Rodneyho Mimse Cooka. CFA je nezávislá agentura federální vlády, která například schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo návrh chystaného vítězného oblouku ve Washingtonu.

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