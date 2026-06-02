Kyjev a Dnipro čelily rozsáhlému ruskému úderu ze vzduchu

Ruský vzdušný úder na ukrajinské město Dnipro v noci na úterý zabil nejméně čtyři lidi, dalších šestnáct zranil. Podle agentur Reuters a AFP to uvedly místní úřady. Rozsáhlému vzdušnému úderu čelil v noci i Kyjev, kde podle starosty Vitalije Klyčka bylo zraněno nejméně čtrnáct lidí. V metropoli na několik místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu, doplnil starosta ukrajinské metropole.
Podle agentury AFP nad Kyjevem bylo v posledních hodinách slyšet více výbuchů. Svědci agentury Reuters také mluví o stoupajícím tmavém dýmu v některých částech města. „Nepřítel útočí balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Podle Klyčka na několika místech v Kyjevě kvůli úderům začalo hořet. Požáry vypukly v nejméně dvou obytných budovách. Požáry vznikly i kvůli troskám zničených raket.
Před týdnem Rusko vyzvalo zahraniční personál včetně diplomatů k odchodu z Kyjeva. Moskva uvedla, že na hlavní ukrajinské město chystá rozsáhlé údery. Velké vzdušné útoky na Kyjev Rusko podniklo v neděli 24. května.