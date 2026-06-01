Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
Právnička a výzkumnice Katerina Titiová pro ERTNews uvedla, že zákon usnadňuje navracení předmětů kulturního dědictví, které se buď dostaly do francouzských sbírek, nebo byly od roku 1815 nezákonně vyvezeny.
Jak poznamenala, v muzeu Louvre se nachází přibližně šest fragmentů připisovaných Parthenónu, u jednoho či dvou z nich však není jejich původ zcela jistý.
Podle ní čtyři ze šesti fragmentů zřejmě spadají do působnosti nového zákona, protože se do francouzských sbírek dostaly po roce 1815, což je klíčové časové kritérium.
Volba roku 1815 jako mezníku souvisí s Napoleonovou porážkou a následnými dohodami o navrácení kulturních artefaktů, které byly odvezeny během jeho tažení. Francie poté přistoupila k vracení starožitností, mimo jiné Itálii. Proto se mělo za to, že otázka rabování před rokem 1815 byla do značné míry vyřešena a že nový právní mechanismus se týká především pozdějších případů.
Podle analýzy by návrat parthenónských mramorů z Francie měl silný symbolický význam na politické a diplomatické úrovni, ačkoli by nepředstavoval přímou právní změnu ve vztahu k nároku Britského muzea na tyto mramory. Odhaduje se nicméně, že takový krok by mohl zvýšit politický tlak na Brity.
Je třeba poznamenat, že Řecku se již podařilo repatriovat části Parthenónu z Univerzity v Heidelbergu v roce 2006, stejně jako z Archeologického muzea v Palermu a Vatikánských muzeí. Tím postupně posiluje mezinárodní trend směřující k přezkoumávání starších akvizic.
Zároveň je třeba uvést, že Řecko není jedinou zemí, která usiluje o navrácení kulturních pokladů. S tím, jak sílí mezinárodní debata o repatriaci artefaktů do zemí jejich původu, se Britské muzeum dostává pod rostoucí tlak z různých stran.
V reakci na otázky týkající se dalších známých děl, jako je Venuše Mélská nebo Niké ze Samothráky, bylo upřesněno, že zřejmě nespadají do stejného právního rámce, protože časová působnost zákona se na ně nevztahuje.
Článek napsaný od ERTNews, poprvé byl publikován 1. června 2026 v 08:37 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.