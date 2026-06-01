Na první květnový úplněk připadá již více než půl století oslava narození, dosažení nirvány i smrti Buddhy Gautamy. Tradice tohoto svátku však sahá přinejmenším do pátého až šestého století. Slaví se především v jihoasijských zemích s výrazným zastoupením buddhistických věřících. V chrámech procesí mnichů a mnišek recitují sútry nebo vykonávají obřad omývání Buddhovy sochy. Věřící pokládají drobné dary a květiny či zapalují vonné svíčky. Důležitý důraz je kladen na dobré skutky, které mají zlepšit karmu jednotlivce i jeho blízkých. Mezi takové činy patří například darování jídla obyvatelům klášterů nebo vypouštění zvířat na svobodu. Lidé se často také zdržují pojídání masa a pití alkoholu.
Buddhisté oslavili svátek Vesak, den narození Buddhy
před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Encyclopaedia Britannica