Buddhisté oslavili svátek Vesak, den narození Buddhy


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Encyclopaedia Britannica

Na první květnový úplněk připadá již více než půl století oslava narození, dosažení nirvány i smrti Buddhy Gautamy. Tradice tohoto svátku však sahá přinejmenším do pátého až šestého století. Slaví se především v jihoasijských zemích s výrazným zastoupením buddhistických věřících. V chrámech procesí mnichů a mnišek recitují sútry nebo vykonávají obřad omývání Buddhovy sochy. Věřící pokládají drobné dary a květiny či zapalují vonné svíčky. Důležitý důraz je kladen na dobré skutky, které mají zlepšit karmu jednotlivce i jeho blízkých. Mezi takové činy patří například darování jídla obyvatelům klášterů nebo vypouštění zvířat na svobodu. Lidé se často také zdržují pojídání masa a pití alkoholu.

Výběr redakce

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila účetní závěrku

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila účetní závěrku

11:56Aktualizovánopřed 10 mminutami
Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

před 25 mminutami
Loajalita k politické moci se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Loajalita k politické moci se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

09:40Aktualizovánopřed 30 mminutami
Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

04:08Aktualizovánopřed 31 mminutami
Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

06:26Aktualizovánopřed 44 mminutami
Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

14:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie zadržela muže za poškození stožárů. Hrozil výpadek elektřiny v Plzni

Policie zadržela muže za poškození stožárů. Hrozil výpadek elektřiny v Plzni

před 1 hhodinou
Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

12:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace al-Káida a bývalého vězně na americké základně Guantánamo Mohamedoua Oulda Slahiho. Napsala to agentura APA, podle níž část politiků pozvánku kritizuje jako neuvěřitelný skandál či prosazování levicové agendy.
před 25 mminutami

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod návštěvy Tchaj-wanu. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA tak reagoval na prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které Vystrčila obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.
06:26Aktualizovánopřed 44 mminutami

Rusko v květnu poslalo proti Ukrajině rekordních více než osm tisíc dronů

Rusko za květen na Ukrajinu vyslalo 8150 dronů s dlouhým doletem. Bylo to nejvíce od začátku plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu, uvádí agentura AFP ve své analýze, kterou sestavila na základě hlášení zveřejňovaných pravidelně ukrajinskými vzdušnými silami. Ukrajina opakovaně žádá západní spojence, aby podpořili její protivzdušnou obranu.
před 57 mminutami

Buddhisté oslavili svátek Vesak, den narození Buddhy

Na první květnový úplněk připadá již více než půl století oslava narození, dosažení nirvány i smrti Buddhy Gautamy. Tradice tohoto svátku však sahá přinejmenším do pátého až šestého století. Slaví se především v jihoasijských zemích s výrazným zastoupením buddhistických věřících. V chrámech procesí mnichů a mnišek recitují sútry nebo vykonávají obřad omývání Buddhovy sochy. Věřící pokládají drobné dary a květiny či zapalují vonné svíčky. Důležitý důraz je kladen na dobré skutky, které mají zlepšit karmu jednotlivce i jeho blízkých. Mezi takové činy patří například darování jídla obyvatelům klášterů nebo vypouštění zvířat na svobodu. Lidé se často také zdržují pojídání masa a pití alkoholu.
před 1 hhodinou

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
10:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo v Atlantickém oceánu s podporou partnerů zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Plavidlo nazvané Tagor námořnictvo obsadilo v mezinárodních vodách v neděli, Kreml to označil na nezákonné. Podle agentury AFP je to čtvrtý tanker, který Francie takto zastavila. „Naše odhodlání je neochvějné a naprosté,“ dodal Macron.
09:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Kreml zastavil vývoz leteckého paliva, poprvé od začátku invaze na Ukrajinu

Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu, vyplývá z pondělního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinerie, soudí nezávislá média.
před 4 hhodinami

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

Americká armáda v neděli uvedla, že o víkendu provedla údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Zdůvodnila to údajnými „agresivními kroky Teheránu“. Íránské revoluční gardy naopak prohlásily, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Obě strany se vzájemně ostřelují navzdory podepsanému příměří z dubna.
06:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...