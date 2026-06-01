Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
Vystrčil přicestoval v neděli po 23:00 SELČ na mezinárodní letiště Tchao-jüan, které se nachází západně od metropole Tchaj-peje. Doprovází jej padesátičlenná delegace složená z podnikatelů či zástupců univerzit.
V plánu čtyřdenní návštěvy je setkání se zástupci vládní Demokratické pokrokové strany a hlavní opoziční Národní strany (Kuomintang), prezidentem Laj Čching-tem, viceprezidentkou Hsiao Bi-khimovou, vysokými vládními úředníky nebo zástupci podnikatelské, akademické a kulturní sféry.
Cestu odsoudila Čína, podle níž Vystrčil „závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek Česka vůči principu jedné Číny“. Peking považuje Tchaj-wan za „vzbouřeneckou provincii“ a v minulosti několikrát uvedl, že se s ostrovem spojí, i kdyby to mělo být silou.