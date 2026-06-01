Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli


1. 6. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.

Vystrčil přicestoval v neděli po 23:00 SELČ na mezinárodní letiště Tchao-jüan, které se nachází západně od metropole Tchaj-peje. Doprovází jej padesátičlenná delegace složená z podnikatelů či zástupců univerzit.

Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

V plánu čtyřdenní návštěvy je setkání se zástupci vládní Demokratické pokrokové strany a hlavní opoziční Národní strany (Kuomintang), prezidentem Laj Čching-tem, viceprezidentkou Hsiao Bi-khimovou, vysokými vládními úředníky nebo zástupci podnikatelské, akademické a kulturní sféry.

Cestu odsoudila Čína, podle níž Vystrčil „závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek Česka vůči principu jedné Číny“. Peking považuje Tchaj-wan za „vzbouřeneckou provincii“ a v minulosti několikrát uvedl, že se s ostrovem spojí, i kdyby to mělo být silou.

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan
Premiér Andrej Babiš (ANO)

V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet

Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami.
před 6 mminutami

VideoAfrika, Asie i Jižní Amerika. Tuzemští exportéři hledají nové trhy

Tuzemský průmysl podle zástupců exportérů, státu i finančních institucí přichází o klíčové trhy a musí rychle hledat nové obchodní příležitosti. Firmy se proto stále více zaměřují na Afriku, Asii nebo Jižní Ameriku, kde chtějí navázat i na pověst československých výrobků. Zájem o nové oblasti roste také kvůli výpadku odbytu v Rusku a Bělorusku a nejisté situaci na Blízkém východě, kde obchod komplikují mimo jiné logistické problémy. Pomoci exportérům má i česká diplomacie, která plánuje posílit své týmy v zemích mimo Evropu.
před 8 mminutami

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
06:26Aktualizovánopřed 30 mminutami

Vláda by se na jednání mohla vrátit k přesunu agend na ministerstva

Vláda by se na pondělním jednání mohla vrátit k rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti, v pondělí kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Premiér Andrej Babiš (ANO) od expertů dostal připomínky minulý týden, posoudit je podle zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé (ANO) měl právě do pondělka.
04:08Aktualizovánopřed 38 mminutami

Budoucnost ropovodu Družba? Může do Česka dopravovat i neruskou ropu

Už více než rok do Česka neproudí ropovodem Družba ropa z Ruska. Teď Česko řeší, co s ním. V úvahu připadají různé varianty, včetně toho, že se ropovod zreverzní, tedy že by jím proudila ropa směrem z Česka třeba na Slovensko. O české závislosti na ropě ze zahraničí, ropném průmyslu a současné krizi kolem cen této komodity je nový díl publicistického cyklu Bilance. Televizní premiéra je už toto pondělí ve 22:05 na ČT1.
před 38 mminutami

VideoResort chce pokračovat ve slučování škol a školek. Motivací mají být výhody

Ministerstvo chce pokračovat ve slučování škol nebo školek. Jeden ředitel by tak působil ve více zařízeních. Spojovat pod jednu správu by se mohly školy nejen v jediné obci, ale i napříč sousedními samosprávami. Už teď svazkové školy získávají skrze rozpočtové určení daní dvacet procent navíc na nepedagogické pracovníky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by jim chtěl nabídnout další výhody. Třeba přes maximální počet vyučovacích hodin hrazených státem. Starosta obce Klučenice Václav Vozábal (KDU-ČSL) vidí nevýhody v tom, že „bude asi třeba redukce nepedagogických a administrativních pracovníků“. Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je důležité pohlídat, aby navzdory slučování bylo regionální školství dostupné.
před 11 hhodinami

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.
před 11 hhodinami

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.
před 11 hhodinami
