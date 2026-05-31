Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.

„S ohledem na potřeby té obce budeme diskutovat, jaká bude případně participace státu, ale i investora – to znamená, že není automatické to, že stát bude sunout další miliardy do regionu,“ podotkl Havlíček.

„Je tam čistá nula, já sám jsem při projednávání státního rozpočtu navrhoval, aby obsahoval položky, které budou financovat související nejen dopravní infrastrukturu, ale například rozvoj bydlení, lékařské péče nebo kapacit školek,“ vyjádřil se bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN).

Peníze už teď jdou do budování dopravní infrastruktury – stát na to vynakládá prostředky z fondu dopravní infrastruktury. Jedná se například o obchvaty nebo trasy, kudy se bude přepravovat těžký materiál.

Pro dostavbu Dukovan jsou nyní výzvou povolovací procesy, míní ředitel
Pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany (snímek z března 2011)

Například v obci Zašovice se 138 obyvateli nyní veškerý provoz proudí jejím středem, avšak v budoucnu jí má ulevit obchvat. Ten už se staví a další se chystají – mezi nimi třeba ten u Slavětic, který je v bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny.

Pokračuje i stavba obchvatu Brtnice na Jihlavsku. Její součástí je i čtyřicetimetrový most, který je druhý nejvyšší na Vysočině. „Jenom v letošním roce nás (projekty) budou stát zhruba 1,2 miliardy korun a platíme to ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ podotýká hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

Noví obyvatelé

V dotčených regionech přibudou tisíce obyvatel – pracovníci s rodinami a nakonec i obsluha nových bloků.„Od roku 2028, 2029 přírůstky budou poměrně velké. V té největší špičce v roce 2034 očekáváme až šest tisíc pracovníků,“ odhaduje generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský.

Například v Hrotovicích i proto dostavěli společenský dům a zázemí pro dvě nové dětské skupiny. „Pracovali jsme společně v regionu na akčním plánu, který byl vládě předložen, byl schválen, ale financí jsme se ještě doteď nedočkali,“ prohlásila starostka města Hana Škodová (nestr.).

Vicepremiér Havlíček kritiku odmítá – stát podle něj na ničem nešetří. „Stát tam dává dohromady s investory celou řadu dalších podpůrných aktivit, vytváří z toho regionu ekonomicky silnou lokalitu. Ale to neznamená, že tam bude donekonečna pouštět desítky a stovky miliard korun jenom proto, že by to ty obce ještě chtěly,“ zdůraznil.

Začala stavba obchvatu Velkého Meziříčí. Bude součástí přepravních tras do Dukovan
lustrační foto – dopravní stavba

Podíl tuzemských firem

Podle Vlčka je to ale „nezbytně nutné.“ „Je to otázka miliard,“ podotkl. Už nyní se na projektech, které s výstavbou Dukovan souvisí, podílejí české firmy. Ty se mají zapojit i do budování nových bloků. Jednat se bude třeba o majestátní chladicí věže. „Je to věc, kterou Korejci sami nezvládají udělat, protože oni vždy používali ke chlazení vodu z moře,“ vysvětluje technický ředitel a člen dozorčí rady společnosti Hochtief Pavel Růžička.

Aby se tuzemské firmy mohly zapojit, musí se nejdříve stát registrovaným dodavatelem jihokorejské KHNP. Zájem jich zatím projevilo zhruba osmdesát. „Spustili jsme partnerský program, kde tuzemské firmy mohou hledat své korejské protějšky, což znamená: ‚Já jsem lepší v tom, ty jsi lepší v tom’, a česká firma může využít tu korejskou firmu,“ nastínil poradce KHNP pro Českou republiku Alois Míka.

Celkem by se podle slibů jihokorejské firmy mohly české podniky podílet i na víc než šedesáti procentech zakázky. Některé už s jihokorejskou KHNP podepsaly závazné smlouvy. Na Dukovanech by se tak měl podílet třeba plzeňský závod Doosan, který dodá turbínu. Dále třeba Škoda Jaderné strojírenství, ÚJV Řež, Metrostav nebo ZAT.

Uzavírka mostu v Havlíčkově Brodě komplikuje dopravu. Přestavba souvisí s Dukovany
Uzavřený most v Havlíčkově Brodě

Harmonogram se podle investora aktuálně daří naplňovat a projekt běží podle plánu. Teď společnost zpracovává licenční dokumentaci – příští rok v dubnu ji má odevzdat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Jen tento materiál čítá asi čtyřicet tisíc stran. Nejpozději do roku 2029 by pak projekt měl dostat stavební povolení.

V tomtéž roce se má začít stavět a o sedm let později zavézt první jaderné palivo. Se spuštěním provozu prvního z bloků se počítá právě v roce 2036, druhý má elektřinu začít vyrábět o něco později. 

„V současné době je projekt financován z úvěrů, které máme u celkem pěti komerčních bank. V tuto chvíli máme limit úvěru 600 milionů eur, samozřejmě čerpáme postupně, takže jsme na nějakých desítkách v současné době,“ dodal Závodský.

Výběr redakce

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

před 16 mminutami
Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

před 33 mminutami
Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí

Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí

12:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kolumbijci vybírají prezidenta, hlasování provázejí obavy z násilí

Kolumbijci vybírají prezidenta, hlasování provázejí obavy z násilí

02:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský

Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský

před 2 hhodinami
Na jihu Čech se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili třináct lidí

Na jihu Čech se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili třináct lidí

16:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

před 5 hhodinami
Opozice dle Juchelky blokuje sněmovnu. Jurečka mluví o kádrování kandidátů

Opozice dle Juchelky blokuje sněmovnu. Jurečka mluví o kádrování kandidátů

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.
před 16 mminutami

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.
před 33 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali financování obcí

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky se zaměřili na systém financování obcí, který mezi ně přerozděluje výnosy z daní – a který dle samotných obcí je třeba změnit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) není proti. Krok ale nesmí víc zatížit státní rozpočet. Své pohledy přidali ekonom Jiří Münich a finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka. K aktuálnímu napětí mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a centrální bankou se vyjádřil bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Dalším tématem pořadu, ke kterému se vyjádřil ekonom Kryštof Míšek, byl význam polovodičů. Obzvlášť v dnešní geopoliticky nejisté době roste a je strategickou prioritou pro konkurenceschopnost – a to i Česka. Pořad moderovali Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
před 7 hhodinami

Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v neděli zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tuzemsko má ale podle Babiše výhodu v tom, že je premiér mezi evropskými lídry jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.
09:23Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.
před 13 hhodinami

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
včera v 18:11

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.
včera v 16:30

VideoČervený a Hladík se v Událostech, komentářích přeli o podobě Nové zelené úsporám

Stát obnoví podporu domácností, které chtějí přestavbou snížit spotřebu energií. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) představil upravenou podobu programu Nová zelená úsporám – ten místo dotací nabídne především bezúročné úvěry. „Když jsme přišli na úřad, zjistili jsme, že to, jak to zastavil 10. listopadu 2025 ještě tehdejší ministr životního prostředí pan (Petr) Hladík (KDU-ČSL), tak tam nejsou žádné peníze. Bohužel modernizační fond byl přečerpán o deset miliard,“ prohlásil Červený v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Exministr Hladík se proti tvrzením ohradil a podotkl, že občany zajímá, jak jim vláda pomůže. „Nová česká vláda jim říká – my vám pomáhat nebudeme, my pomůžeme bohatým zahraničním bankám. Místo toho, abychom pomohli lidem a dali jsme jim dotace, tak peníze posuneme směrem k bankám,“ uvedl Hladík.
29. 5. 2026
Načítání...