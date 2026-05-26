Pro dostavbu Dukovan jsou nyní výzvou povolovací procesy, míní ředitel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Při přípravě stavby dvou nových jaderných bloků elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku jsou pro nejbližší období výzvou povolovací procesy a jejich napadání. Na úterní odborné konferenci Jádro 2026 ve Valči na Třebíčsku to uvedl generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Petr Závodský. Zmínil stížnost proti vydanému územnímu rozhodnutí, již k Ústavnímu soudu podala společnost, která koupila pozemky potřebné pro stavbu bloků a nechce je prodat. Uvedl, že společnost ještě znění stížnosti neobdržela. Příprava na stavbu bloků dle něho zatím postupuje podle harmonogramu.

„Jsme pevně přesvědčení, že zařízení staveniště v roce 2029 předáme,“ uvedl Závodský. EDU II je investorem nového jaderného zdroje, stavbu bude zajišťovat korejská firma KHNP. Betonování na staveništi by mělo začít v roce 2030.

EDU II už dostala od KHNP takzvaný koncepční projekt k novým dukovanským blokům, pokračovat bude projektování a povolovací procesy. „Je to hodně o projektování, o papírové činnosti v téhle chvíli,“ shrnul Závodský.

Odborníci nyní také vyhodnocují vzorky z geologických vrtů, které na místě budoucí stavby prováděli od loňského léta do letošního dubna. U dukovanské elektrárny bude letos dokončená administrativní budova, již by měla EDU II využívat od konce roku.

Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029
Karel Havlíček a Jung-Kwan Kim k přípravě nových bloků v Dukovanech

Zástupci krajů a EDU II v úterý mluvili také o přípravě dopravní infrastruktury potřebné pro přepravu těžkých dílů nových bloků, stavebního materiálu i pracovníků, jichž bude při výstavbě potřeba až šest tisíc.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Podle vrchního ředitele sekce jaderné energetiky a nových technologií na ministerstvu průmyslu a obchodu Tomáše Ehlera stát není přímým účastníkem řízení, ale jeho rolí je především vytvoření legislativního rámce a stanovení povolovacích procesů, „což je i pole, kde jsme dlouhodobě aktivní a procesy zefektivňujeme,“ prohlásil.

Probíhající povolovací procesy se týkají primárně územního rozhodnutí, „které bylo vydáno, je pravomocné, ale nově bylo napadeno i u Ústavního soudu,“ říká Ehler a doplňuje, že soubor staveb tvoří deset stavebních povolení.

Na přípravách se podílí Vysočina i Jihomoravský kraj

Stavba bloků bude mít dopad na území Vysočiny i sousedního Jihomoravského kraje. Iveta Fryšová z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina uvedla, že oba kraje na přípravách území spolupracují. Chtějí také nechat zpracovat dopravní model, až pro něj dostanou potřebná data.

Fryšová zmínila stavby silničních obchvatů na krajských silnicích Vysočiny budovaných kvůli Dukovanům, na které Státní fond dopravní infrastruktury letos poskytne okolo miliardy korun.

Uzavírka mostu v Havlíčkově Brodě komplikuje dopravu. Přestavba souvisí s Dukovany
Uzavřený most v Havlíčkově Brodě

„Co se týče ubytování, tak tam si myslím, že ještě máme nějaký čas. Ale je to oblast, kde se to musí hodně odpracovat,“ řekl Závodský k přípravě kapacit pro budoucí pracovníky. Zástupce korejské firmy prověřoval možnosti obcí dotazníky, odpovědi zatím vyhodnocuje. Podle Závodského by bylo potřeba najít několik míst pro ubytování v obou krajích, aby byla zátěž rozložená rovnoměrně.

První nový dukovanský blok by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. Elektrárna Dukovany má aktuálně čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987.

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček
Pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany

Výběr redakce

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

15:39Aktualizovánopřed 1 mminutou
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

14:02Aktualizovánopřed 7 mminutami
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

před 16 mminutami
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

před 45 mminutami
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 56 mminutami
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

12:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Přirozené zapojení prezidenta do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu Petrem Pavlem. „I proto, aby Česko působilo srozumitelně,“ řekl. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka se uskutečnila na žádost šéfa opoziční strany.
15:39Aktualizovánopřed 1 mminutou

SledujtePavel mluví k Senátu u příležitosti třicátého výročí jeho vzniku

Senát si připomíná třicáté výročí svého ustavení slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. K nim promlouvá prezident Petr Pavel, projev přednese i předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Jeho předchůdci a předchůdkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu.
před 1 mminutou

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

Sněmovna má v úterý dle plánů koalice znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také dle programu čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. První hodiny schůze však vyplnili zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či důležitějším agendám.
14:02Aktualizovánopřed 7 mminutami

Opozice má otázky ke střetu zájmů Babiše. Je vyřešen, říká premiér

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česko bito, uvedl předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor tuzemských daňových poplatníků. Babiš však vzkázal, že střet zájmů vyřešil. Úředníci v Bruselu podle něj jen reagují na „posedlost“ opozice.
12:26Aktualizovánopřed 52 mminutami

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
před 56 mminutami

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ocenění pro psí hrdiny Statečné psí srdce se udělovala již po šestnácté

V historických prostorách Písecké brány na Praze 6 proběhlo vyhlášení výsledků 16. ročníku záchranářské ankety Statečné psí srdce. Anketa, kterou pořádá nezisková organizace Animal Eye, oceňuje psy, kterým se v uplynulém roce podařilo zachránit lidský život, a také ty, kteří pomáhají při ochraně lidských životů dlouhodobě.
před 1 hhodinou

Pro dostavbu Dukovan jsou nyní výzvou povolovací procesy, míní ředitel

Při přípravě stavby dvou nových jaderných bloků elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku jsou pro nejbližší období výzvou povolovací procesy a jejich napadání. Na úterní odborné konferenci Jádro 2026 ve Valči na Třebíčsku to uvedl generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Petr Závodský. Zmínil stížnost proti vydanému územnímu rozhodnutí, již k Ústavnímu soudu podala společnost, která koupila pozemky potřebné pro stavbu bloků a nechce je prodat. Uvedl, že společnost ještě znění stížnosti neobdržela. Příprava na stavbu bloků dle něho zatím postupuje podle harmonogramu.
před 1 hhodinou
Načítání...