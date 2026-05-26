Pro dostavbu Dukovan jsou nyní výzvou povolovací procesy, míní ředitel

Při přípravě stavby dvou nových jaderných bloků elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku jsou pro nejbližší období výzvou povolovací procesy a jejich napadání. Na úterní odborné konferenci Jádro 2026 ve Valči na Třebíčsku to uvedl generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Petr Závodský. Zmínil stížnost proti vydanému územnímu rozhodnutí, již k Ústavnímu soudu podala společnost, která koupila pozemky potřebné pro stavbu bloků a nechce je prodat. Uvedl, že společnost ještě znění stížnosti neobdržela. Příprava na stavbu bloků dle něho zatím postupuje podle harmonogramu.
„Jsme pevně přesvědčení, že zařízení staveniště v roce 2029 předáme,“ uvedl Závodský. EDU II je investorem nového jaderného zdroje, stavbu bude zajišťovat korejská firma KHNP. Betonování na staveništi by mělo začít v roce 2030.
EDU II už dostala od KHNP takzvaný koncepční projekt k novým dukovanským blokům, pokračovat bude projektování a povolovací procesy. „Je to hodně o projektování, o papírové činnosti v téhle chvíli,“ shrnul Závodský.
Odborníci nyní také vyhodnocují vzorky z geologických vrtů, které na místě budoucí stavby prováděli od loňského léta do letošního dubna. U dukovanské elektrárny bude letos dokončená administrativní budova, již by měla EDU II využívat od konce roku.
Zástupci krajů a EDU II v úterý mluvili také o přípravě dopravní infrastruktury potřebné pro přepravu těžkých dílů nových bloků, stavebního materiálu i pracovníků, jichž bude při výstavbě potřeba až šest tisíc.
Podle vrchního ředitele sekce jaderné energetiky a nových technologií na ministerstvu průmyslu a obchodu Tomáše Ehlera stát není přímým účastníkem řízení, ale jeho rolí je především vytvoření legislativního rámce a stanovení povolovacích procesů, „což je i pole, kde jsme dlouhodobě aktivní a procesy zefektivňujeme,“ prohlásil.
Probíhající povolovací procesy se týkají primárně územního rozhodnutí, „které bylo vydáno, je pravomocné, ale nově bylo napadeno i u Ústavního soudu,“ říká Ehler a doplňuje, že soubor staveb tvoří deset stavebních povolení.
Na přípravách se podílí Vysočina i Jihomoravský kraj
Stavba bloků bude mít dopad na území Vysočiny i sousedního Jihomoravského kraje. Iveta Fryšová z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina uvedla, že oba kraje na přípravách území spolupracují. Chtějí také nechat zpracovat dopravní model, až pro něj dostanou potřebná data.
Fryšová zmínila stavby silničních obchvatů na krajských silnicích Vysočiny budovaných kvůli Dukovanům, na které Státní fond dopravní infrastruktury letos poskytne okolo miliardy korun.
„Co se týče ubytování, tak tam si myslím, že ještě máme nějaký čas. Ale je to oblast, kde se to musí hodně odpracovat,“ řekl Závodský k přípravě kapacit pro budoucí pracovníky. Zástupce korejské firmy prověřoval možnosti obcí dotazníky, odpovědi zatím vyhodnocuje. Podle Závodského by bylo potřeba najít několik míst pro ubytování v obou krajích, aby byla zátěž rozložená rovnoměrně.
První nový dukovanský blok by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. Elektrárna Dukovany má aktuálně čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987.