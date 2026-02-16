Ministr Havlíček představí další kroky ke stavbě nových bloků Dukovan


Další kroky v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany mají v pondělí představit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr pro obchod, průmysl a zdroje Korejské republiky Kim Čung-Kwan. Na společné tiskové konferenci zároveň podepíšou smlouvy, které s projektem souvisejí.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech rozhodla vláda Petra Fialy (ODS) v červenci 2024. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské firmy EDF. Dalšího uchazeče, firmu Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve.

Smlouvu s KHNP firma Elektrárna Dukovany II (EDU II) podepsala loni 4. června poté, co Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření krajského soudu, které zakazovalo smlouvu uzavřít.

Pokračuje geologický průzkum

Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje geologickými průzkumy. Začaly loni v srpnu a celkově je plánováno až 300 vrtů. Průzkumy by měly trvat přibližně rok.

Stavba nových bloků by měla být největší zakázkou v Česku. Náklady v současných cenách činí 407 miliard korun. Korejská společnost v minulosti přislíbila, že české firmy se budou podílet přibližně na 60 procentech projektu.

Stavební povolení by podle dřívějšího vyjádření EDU II mohlo být vydané v roce 2029. První blok by mohl být hotový v roce 2036. Elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987.

