České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

Tuzemské firmy začínají sjednávat první kontrakty související s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Jihokorejská společnost KHNP, která je bude stavět, registruje zájem i dalších českých podniků. Korejci musejí počítat se zvýšeným očekáváním tuzemských politiků, kteří budou chtít svěřit významnou část projektu českému průmyslu.
České firmy by se dle KHNP měly podílet až šedesáti procenty na realizaci projektu. Jihokorejská společnost letos uzavřela zatím devět smluv s tuzemskými podniky, což podle ní zajišťuje zatím třicetiprocentní podíl. Například plzeňský Doosan Škoda Power dodá turbínu.
Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček potvrzuje rostoucí aktivitu českých firem. „Ta jednání, pokud já vím, s firmami, které hrají klíčovou roli v dodávce komponentů pro jadernou elektrárnu, probíhají a blíží se k nějakým reálným závěrům,“ říká Zajíček.
V příštím roce chce KNHP dohodnout přes dvacet dalších kontraktů. „V současné době je v našem registračním systému dodavatelů registrováno zhruba sedmdesát českých firem. Připravujeme jejich hodnocení. Jedná se o projekční činnosti, dodávku materiálů nebo samotnou výstavbu,“ vysvětluje ředitel výstavby pro Dukovany Joonkyo Suh.
I přes sílící vazby mezi českým průmyslem a KHNP ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) chce, aby tuzemské firmy měly větší šanci získat zakázky. „Musíme jít produkt od produktu, sledovat všechna výběrová řízení. Já budu v úzkém kontaktu s ministrem průmyslu Jižní Koreje. A samozřejmě, budeme to průběžně monitorovat na úrovni ČEZu a vedení KHNP,“ deklaruje ministr svoje odhodlání.
Jeho předchůdce Lukáš Vlček (STAN) však nesouhlasí. „V tom případě se ptám, proč oni sami na začátku do toho nevložili patřičné podmínky a já sám jsem to se svým týmem musel patřičně dohánět. Sám jsem kvůli tomu byl několikrát v Koreji, uspořádal jsem desítky jednání,“ uvedl Vlček.
Čeká se na notifikaci od Evropské komise
Výstavba nových jaderných bloků je největší zakázkou v novodobé české historii. V současných cenách má vyjít zhruba na 407 miliard korun. Zatím jí však chybí souhlas Evropské komise s modelem veřejné podpory. Žádost o ni dostala už od předchozí Fialovy vlády, potvrdil Vlček. Ten o ní jednal na začátku října s eurokomisařkou Teresou Riberovou.
„Takže v příštím roce bude jedna z důležitých věcí dotáhnout notifikaci veřejné podpory,“ uvedl Vlček. Současný ministr Havlíček se ale domnívá, že se tak reálně stane až v prvním pololetí roku 2027.
Vláda má na příští rok pro projekt vyčleněno přes osmnáct miliard korun, bez bruselského souhlasu ale část peněz může zůstat nevyužitá.
Staveniště i okolí se rozjíždí
V Dukovanech už běží přípravné práce, i v nepříznivém počasí pokračuje geologický průzkum místa budoucích bloků. Hotová je víc než třetina vrtů, výsledky mají být známé po dokončení prací na jaře příštího roku. „Na místě je již stálý korejský tým v počtu zhruba deseti lidí, který úzce spolupracuje s našimi zaměstnanci a zároveň ještě v letošním roce doběhnou různá školení našich pracovníků,“ vysvětluje mluvčí Elektrárny Dukovany II Alice Horáková.
Region zároveň řeší dopravní a ubytovací kapacity i služby. Odhady počítají s tím, že do oblasti může kvůli stavbě přijít až deset tisíc nových obyvatel.
Podle KHNP projekt běží podle plánu. Stavba prvního bloku má začít do čtyř let, se zkušebním provozem se počítá od roku 2036 a druhý blok má následovat o rok nebo dva později. Nové reaktory mají mít zhruba dvojnásobný výkon oproti současným dukovanským blokům. Jádro se teď podílí na výrobě elektřiny ze čtyřiceti procent a jeho role poroste s odstavováním uhelných elektráren.
- Domácí
- Výstavba jaderných bloků
- KHNP
- ČEZ
- Elektrárna Dukovany II
- Jaderná elektrárna
- Jižní Korea
- Karel Havlíček
- ANO
- Lukáš Vlček
- STAN
- Zdeněk Zajíček
- Evropská komise
- Průmysl
- Dukovany
- Alice Horáková
- Doosan Škoda Power
- Projekt
- České firmy
- Elektrárny
- Energetika
- Geologický průzkum
- Jádro
- Reaktory
- Hospodářská komora ČR
- Jaderná elektrárna Dukovany
- Dostavba Dukovan
- Výběr
- Výběr redakce