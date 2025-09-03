V souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany a příchodem stovek nových pracovníků se okolní obce obávají nárůstu kriminality. Žádají proto zřízení nové policejní stanice přímo v Dukovanech a posílení služeben v Jemnici a Hrotovicích. Kraj Vysočina se přitom potýká s nedostatkem policistů už nyní. Stavba, která má začít do čtyř let, výrazně ovlivní také bydlení, školství, dopravu, podnikání i trh práce. Podle socioekonomické studie může do regionu přijít až deset tisíc lidí.
Dukovany potřebují rozsáhlou infrastrukturu. Obce chtějí začít s policií
Za největší problém v Jemnici označuje radnice místní ubytovnu, kam se podle starosty stahují nepřizpůsobiví obyvatelé z regionu. „Máme velký bytový fond. Když se přihlásí nový policista a bude chtít nastoupit do Jemnice, vezmeme ho všemi deseti a budeme se snažit mu přidělit městský byt,“ uvedl starosta Jemnice Pavel Nevrkla (ODS).
Na jemnické služebně nyní slouží patnáct policistů, kteří zajišťují dohled nad městem a okolními obcemi. Z toho dva jsou nemocní a další dva odejdou na konci roku. „Nové kolegy potřebujeme, abychom pokryli služby. Stav je kritický,“ řekl policista Jiří Bouda, který u policie působí už třicet let.
„Budou tu i cizinci z jiných etnik,“ zdůvodňuje starostka
Podobná situace je i v Hrotovicích a Jaroměřicích nad Rokytnou. V Hrotovicích žije osmnáct set obyvatel, v Jaroměřicích kolem čtyř tisíc. Policisté se tam kvůli nedostatku lidí musejí na služebnách střídat. „Na těchto dvou odděleních máme dvacet systemizovaných míst, momentálně nám však chybí šest policistů,“ sdělila mluvčí krajského policejního ředitelství Kraje Vysočina Dana Čírtková.
Další posily teď žádají kvůli bezpečnosti také starostové obcí v okolí elektrárny, kde mají stavbaři bydlet. „Nutností je zřízení služebny přímo v areálu Dukovan,“ uvedl starosta Dukovan Miroslav Křišťál (SNK).
Podle starostky Hrotovic Hany Škodové (SNK) budou další policisté každopádně potřeba. „Počet obyvatel se navýší, budou tu i cizinci z jiných etnik,“ řekla. Ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Petr Závodský dodal: „Budou tu experti z Koreje, kterých přijede až tisíc, ale i odborníci z dalších zemí. Je nutné diskutovat se starosty o tom, jak bude zajištěna bezpečnost občanů.“
Na místě budoucích reaktorů nyní probíhá geologický průzkum, který potrvá do listopadu. Podle projektů by v blízkosti staveniště měla vyrůst také nová policejní služebna. Zda se ovšem podaří zajistit dostatek nových policistů, zůstává otázkou.
Region je třeba připravit na deset tisíc nových obyvatel
Stát nechal loni vypracovat analýzu, jaký vliv bude mít projekt výstavby nových jaderných reaktorů v Dukovanech na okolní region. Studie ukázala, že v regionu mohou chybět až tři tisíce bytů a také kapacity lékařů. Další očekávané důsledky jsou větší dopravní zatížení obcí nebo bezpečnostní rizika v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel. Naopak by se měly zvýšit příjmy obcí a zaplnit dosud málo využívané školy.
Zpracování studie zadalo ministerstvo ve spolupráci s Vysočinou a Jihomoravským krajem, zpracovala ji firma KPMG. Zabývala se širším územím od Jihlavy po Brněnsko s výhledem do roku 2040, kdy by se měly stavět oba dukovanské bloky. Zpracovatelé hodnotili například populační vývoj, zdravotnictví, bydlení, školství a zařízení pro volný čas, dopravu, záchranný systém i trh práce. Šetření se týkalo obyvatel včetně starostů, firem i institucí.
V souvislosti s dostavbou bloků je odhadováno, že se v dotčeném území bude na vrcholu výstavby v polovině třicátých let pohybovat až 9700 nových obyvatel (osob podílejících se na výstavbě a jejich rodinných příslušníků). Největší počet osob je odhadován v Třebíči, Moravském Krumlově, Ivančicích, Náměšti nad Oslavou, Hrotovicích a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Dostavba bloků povede v území ke zmírnění vylidňování a stárnutí populace v tomto území.
Co se týče dopravy, už loni vláda uvolnila prostředky na výstavbu důležité infrastruktury. „Podnikáme další kroky tak, aby infrastruktura mohla být nachystaná na budoucí výstavbu,“ řekl letos v únoru ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Kdybychom měli vyčíslit celkový objem finančních prostředků potřebných pro posílení dopravní infrastruktury, tam se pohybujeme nad deseti miliardami korun,“ doplnil. Část nákladní dopravy by se podle Kupky mohla přesunout na železnici, aby se dopady zmírnily.
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo akční plán pro předcházení rizikům, která jsou se stavbou spojená. „Třetího září je poslední den pro příjem připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení. Jakmile vyvstalé podněty vypořádáme, zašleme materiál na vládu. Předpokládáme, že se tak stane do poloviny září,“ předeslal vedoucí oddělení komunikace ministerstva pro místní rozvoj Roman Chrenčík.
Pracovní verzi svého akčního plánu představil starostkám a starostům obcí v dotčeném území a odborné veřejnosti v průběhu června i Kraj Vysočina. Jeho výstupy by se měly promítnout do dokumentu, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj.
