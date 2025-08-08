V pátek byl učiněn další důležitý krok k plánované výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Začal totiž geotechnický průzkum, který má prověřit, jestli je podloží v místě stavby vhodné. Akce se účastnil i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) či generální ředitel korejské společnosti KHNP Ču Ho-wang, jímž vedená firma vyhrála na výstavbu bloků tendr. Ten zmínil, že registrací prochází deset tuzemských firem, které se mohou stát subdodavately výstavby.
V Dukovanech startuje geotechnický průzkum k dostavbě jaderných bloků
Na území, kde má rozšíření elektrárny vyrůst, vyjely v pátek první vrtné soupravy, které budou provádět geotechnické průzkumy. Ty slouží k získání podrobnějších informací o vlastnostech a kvalitě půdy a hornin pod jednotlivými budovami a stavebními celky nového zdroje. Průzkumy má zajišťovat postupně až deset vrtných souprav a dalších doprovodných vozidel. Součástí prací bude také odběr vzorků zemin, hornin a vod, stejně jako provádění různých zkoušek a měření.
„Dnešní (páteční) akce, navazující na dosavadní úsilí, je v projektu výstavby jaderné elektrárny v Dukovanech prvním krokem přímo na místě , a zároveň skutečným východiskem pro projektování reaktoru APR1000. Obzvlášť mám velkou radost z toho, že první terénní práce zahajujeme ani ne dva měsíce po podpisu smlouvy,“ prohlásil šéf KHNP. „Považuji za důležité, že od počátku tyto práce provádějí zkušení odborníci ze specializované české dodavatelské společnosti. Dobře to ukazuje na velmi těsnou spolupráci mezi KHNP a tuzemskými firmami na celém projektu už od prvních dnů,“ uvedl.
Jako potenciální subdodavatelé při dostavbě Dukovan prochází registrací deset českých firem, sdělil také generální ředitel KHNP pro Českou televizi.
Vlček zmínil, že se podle jeho názoru podařilo dojednat férovou smlouvu na stavbu nových bloků. „Co společnost KHNP slíbila, to dodržela, a znovu se ukazuje, že to se zapojením českých firem myslí vážně. Před pár dny jsme v Praze zahájili další z dodavatelských dnů pro firmy, co se chtějí dostavby Dukovan účastnit, a dnes (v pátek) se přímo v regionu setkáváme při příležitosti zahájení geotechnických průzkumů, které jsou opět v rukou tuzemských firem,“ zdůraznil Vlček.
Územní rozhodnutí pro Dukovany přezkoumá soud v Praze
Nejvyšší správní soud (NSS) zároveň tento týden zamítl kasační stížnost spolku Děti Země, o územním rozhodnutí pro nový jaderný zdroj v Dukovanech tak bude rozhodovat Městský soud v Praze, nikoliv Krajský soud v Ostravě, jak prosazovaly Děti Země. V Ostravě sice je specializovaný soudní senát, o Dukovanech ale bude rozhodovat pražský soud, v jehož obvodu sídlí ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rozhodnutí o umístění staveb, stanovení ochranných pásem a povolení ke kácení dřevin vydalo ministerstvo předloni. Rozklady zamítl letos v únoru ministr Vlček.
Podle současné právní úpravy by o podobné stavbě rozhodoval Dopravní a energetický stavební úřad, případné žaloby by pak dostal na stůl specializovaný ostravský senát. Avšak vzhledem k tomu, že územní řízení začalo ještě v době platnosti starší právní úpravy, uplatní se pravidlo místní příslušnosti soudu podle sídla původního stavebního úřadu, v tomto případě resortu průmyslu.
Děti Země neuspěly ani s argumentem, že ostravský senát by vzhledem ke své specializaci nejspíš o žalobách rozhodl rychleji. Kromě ekologických aktivistů podala žalobu také společnost ESHG, která vlastní pozemky v okolí elektrárny.
První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
