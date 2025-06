Česko může podepsat smlouvu na dostavbu Dukovan

Smlouvu doporučil podepsat co nejdříve zástupce opozičního SPD Radim Fiala. Upozornil, že zablokování by stálo spoustu peněz a času. Podle něj bez dostavby nového jaderného zdroje Česko nečeká žádná skvělá energetická budoucnost. Je podle něj třeba jednat s Korejci tak, aby platily podmínky, které byly ve smlouvě dohodnuty a nabídka nepropadla.

Podpis finální dohody s KHNP vláda plánovala na 7. května. Krajský soud v Brně o den dříve předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Společnost EDU II, která má jaderný tendr na starosti, i vítěz tendru KHNP napadli předběžné opatření kasační stížností u NSS. EDU II podala také návrh na zrušení předběžného opatření ke Krajskému soudu v Brně. Samotnou žalobu EDF soud projedná 25. června.

Míl: Stát by měl reagovat rychle

Bývalý generální ředitel ČEZu a bývalý zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl krátce po zveřejnění verdiktu řek, že stát by měl reagovat v řádu jednotek, desítek hodin,

„To znamená nejpozději zítra, pozítří, by se pan premiér, příslušný ministr a zástupci EDU II a ČEZu měli sebrat, odletět do Koreje v podstatě s omluvou za to faux pas, které se stalo v České republice, kdy tady byla delegace více než sto zástupců korejských firem a v podstatě celá politická reprezentace Jižní Koreje. Přijít a dopodepsat ty poslední dva zbývající dokumenty a uzavřít tak tento tendr.“

Podle něj je potřeba zahájit kroky k tomu, aby dostavba byla zahájena v co nejkratší možné době. „Tak, abychom dohnali zpoždění, které už dnes máme.“

Současná nabídka KHNP platí do konce června. Viceprezident projektového oddělení jaderné elektrárny v Česku z KHNP Harry Chang řekl ČT, že prodloužení nabídky na stavbu jaderných bloků není jisté.