Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

Britský král Karel III. a jeho syn William se snaží být v moderním světě více otevření ohledně zdraví a dalších osobních záležitostí týkajících se královské rodiny. Ta přesto čas od času čelí kritice části společnosti – i kvůli jejímu enormnímu bohatství.
Karel III. ve vánočním poselství apeloval na vítězství práva nad zlem a upozornil na význam rozmanitosti, soucitu a smíření. Nedávno přitom panovník promluvil k lidem s projevem, kde zmínil i svoje zdraví.
Jeho léčba rakoviny nyní vstupuje do preventivní fáze. „Díky časné diagnóze, efektivním zákrokům a dodržování nařízení lékařů může být můj vlastní harmonogram léčby rakoviny v příštím roce zredukován,“ oznámil Karel III.
V nezvykle osobní zprávě, která byla součástí britské kampaně v boji proti rakovině, potvrdil to, o čem se mluvilo už od diagnózy – ohledně své nemoci je až nezvykle otevřený. Ještě přístupnější je přitom jeho syn. Účet prince Williama na sociální síti sleduje víc než 17 milionů lidí. Svou rodinu na něm ukazuje nad rámec svých povinností.
První britský král miliardářem
Přesto se čas od času objeví skandál nebo nové odhalení, které narativ posune znovu směrem ke kritice královské rodiny. Často jsou za tím peníze.
Jak je možné, že královská rodina pohádkově bohatne? A vyplatí se Británii? Tyto otázky si tentokrát nekladou levicové republikánské noviny, ale veřejnoprávní BBC, která ve svém dokumentu tvrdí, že Karel III. je prvním britským králem miliardářem.
Po boku amerického prezidenta a miliardáře Donalda Trumpa je to cenná devíza, tvrdí zastánci. Královská rodina je třeba podle novináře a autora knih o Karlu III. i jeho matce Alžbětě II. Roberta Hardmana účinnou zbraní britské diplomacie. Změny jsou ale podle něj nutné.
„Je jasné, že jsou velmi bohatou rodinou, která žije ve velkých domech s největší světovou sbírkou umění. Je proto velmi těžké na jednu stranu žít takto a zároveň zajistit, aby každý člověk v zemi měl pocit, že jste na jejich straně,“ podotkl Hardman.
Průzkumy naznačují, že se to královské rodině příliš nedaří. Zatímco před čtyřiceti lety považovalo existenci monarchie za důležitou 86 procent Britů, loni to bylo už jen 51 procent. Podíl mladých, kteří odpověděli kladně, byl přitom ještě výrazně nižší.