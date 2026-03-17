Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
„Předsedkyně Evropské komise a předseda Evropské rady budou nadále pracovat s dotčenými stranami na alternativních trasách pro tranzit neruské ropy do zemí střední a východní Evropy,“ uvedli také von der Leyenová a Costa ve společném prohlášení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi zároveň dle agentury Reuters sdělil, že oprava Družby poničené ruským útokem se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc či měsíc a půl.
Čeští ministři průmyslu a zahraničí, tedy Karel Havlíček (ANO) a Petr Macinka (Motoristé), v pondělí v Bruselu nabídli, že by se tuzemští experti mohli postavit do čela mise, která by na Ukrajině zjistila faktický stav ropovodu. Česko je dle Havlíčka připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Maďarsko v současné době blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (přes dva biliony korun), která je určena na roky 2026 a 2027. Premiér Viktor Orbán žádá, aby Kyjev nejdříve obnovil dovoz ruské ropy Družbou do jeho země a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruským útokem z 27. ledna, Maďarsko ale tvrdí, že napadená země dovoz suroviny blokuje z politických důvodů. Bratislava a Budapešť obviňují Kyjev mimo jiné ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde Orbán bojuje o setrvání u moci.