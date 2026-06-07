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Izraelská armáda oznámila, že zaznamenala raketový útok ze strany Íránu Zobrazit

Izrael se brání íránským raketám. Má jít o odvetu za Bejrút


7. 6. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK

Izraelská protivzdušná obrana zasahuje proti raketám z Íránu, uvedla tamní armáda. Mělo by jít o odvetu za úder na Bejrút.

Izraelská armáda v neděli provedla úder na jižním předměstí Bejrútu, cílem bylo podle společného prohlášení premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Jisra'ele Kace teroristické sídlo. Agentura Reuters píše, že úder zasáhl oblast Dahíje, která je baštou libanonského militantního hnutí Hizballáh.

Zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s odkazem na prohlášení Netanjahua a Kace uvedl, že izraelské letectvo zasáhlo velitelství Hizballáhu a že se jednalo o odpověď na ranní raketovou palbu skupiny na Izrael.

Při izraelském útoku zemřeli libanonští důstojníci
Následky izraelského útoku na vozidlo v Libanonu (ilustrační foto)

Izraelská vláda již dříve oznámila, že armáda bude provádět údery v Bejrútu navzdory příměří, pokud bude Hizballáh útočit na Izrael.

Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf v neděli uvedl, že americká námořní blokáda a souhlas s eskalací izraelských útoků v Libanonu činí z amerických a izraelských základen v regionu legitimní cíle.

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