Izrael se brání íránským raketám. Má jít o odvetu za Bejrút

Izraelská protivzdušná obrana zasahuje proti raketám z Íránu, uvedla tamní armáda. Mělo by jít o odvetu za úder na Bejrút.
Izraelská armáda v neděli provedla úder na jižním předměstí Bejrútu, cílem bylo podle společného prohlášení premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Jisra'ele Kace teroristické sídlo. Agentura Reuters píše, že úder zasáhl oblast Dahíje, která je baštou libanonského militantního hnutí Hizballáh.
Zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s odkazem na prohlášení Netanjahua a Kace uvedl, že izraelské letectvo zasáhlo velitelství Hizballáhu a že se jednalo o odpověď na ranní raketovou palbu skupiny na Izrael.
Izraelská vláda již dříve oznámila, že armáda bude provádět údery v Bejrútu navzdory příměří, pokud bude Hizballáh útočit na Izrael.
Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf v neděli uvedl, že americká námořní blokáda a souhlas s eskalací izraelských útoků v Libanonu činí z amerických a izraelských základen v regionu legitimní cíle.