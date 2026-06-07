Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko úmyslně zaútočilo na sklad vyhořelého jaderného paliva v oblasti černobylské elektrárny. Úder značně poškodil budovu příjmu paliva v zařízení a tlaková vlna zasáhla i okolní budovy, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Úroveň radiace zůstává stabilní, tvrdí Kyjev. Moskva zatím incident nekomentovala.

Generální štáb v Kyjevě a Státní jaderná agentura v prohlášeních uvedly, že budova pro příjem kontejnerů byla částečně zničena, ale v době útoku v ní žádné vyhořelé palivo uloženo nebylo. Následný požár se podařilo uhasit a nejsou hlášeni žádní zranění, informovala agentura Reuters.

Tým MAAE se chystá na místo, aby zhodnotil následky. Zelenskyj označil ruský útok za „mimořádně podlý“. „Rusové dnes znovu zaútočili na výlučnou zónu v okolí Černobylské jaderné elektrárny. Dron Šáhed zasáhl jednu z budov Centrálního úložiště vyhořelého jaderného paliva,“ napsal na sociální síti X. „Jedná se o extrémně kritický objekt infrastruktury a mimořádně podlý ruský úder,“ dodal prezident.

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Černobylská jaderná elektrárna v květnu 1986

Moskva se k útoku na zařízení, které se nachází asi patnáct kilometrů od elektrárny, veřejně nevyjádřila. „Není to poprvé, co ruské síly vystavují ukrajinská jaderná zařízení riziku,“ napsal na X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Ruské jaderné vydírání a hrozby pro jadernou bezpečnost jsou systémové, záměrné a nepřijatelné,“ prohlásil.

V únoru 2025 poškodil ruský útočný dron ochranný oblouk nad černobylským reaktorem, který byl zničen při výbuchu a havárii v dubnu 1986. Rusko tehdy odpovědnost odmítlo. Kyjev a Moskva se již dříve vzájemně obviňovaly z útoků na Rusy okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny, která je největší v Evropě.

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Další útoky

Ruské síly v noci zaútočily na Ukrajinu celkem 236 bezpilotními letouny. Údery si vyžádaly dva mrtvé, napsala s odvoláním na úřady agentura AFP.

Dron zabil řidiče minibusu v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedli na telegramu záchranáři. V sousední Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden muž a další byl zraněn poté, co ve dvou tamních okresech útočily ruské drony a letecké bomby, oznámil šéf regionální správy této oblasti Oleksandr Hanža.

Ukrajinské drony podle webu The Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na Rusy okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanské a Doněcké oblasti. Zasažena byla i tepelná elektrárna v obci Zuhres v Doněcké oblasti.

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Server také napsal, že partyzánská skupina Ateš v noci provedla sabotáž železniční infrastruktury v ruském městě Voroněž, nacházejícím se asi 180 kilometrů severovýchodně od hranic, informaci ale nemohl zatím potvrdit.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana zneškodnila za poslední den na pět set ukrajinských bezpilotních prostředků, napsala agentura Interfax. Podobná tvrzení však nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit.

Ukrajina v květnu osvobodila přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem, uvedla v pondělí AFP s odkazem na vlastní analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW).

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Ruská ofenziva vedla k růstu cen, zvýšení daní, nejvyšší úrokové sazbě za posledních dvacet let, uzavření podniků a nedostatku pracovních sil, a ekonomika se tak ocitla v nejtěžší situaci od plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Putin dialog odmítá

Ruský vládce Vladimir Putin v pátek prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Učinil tak v reakci na Zelenského čtvrteční otevřený dopis, kde ukrajinská hlava státu vyzvala šéfa Kremlu, aby se sešli a dohodli na ukončení války. Zelenskyj po pátečním Putinově vyjádření podotkl, že ruská strana opět volí válku a že ji nechce ukončit.

Zelenskyj se má v neděli v Londýně ohledně tlaku na Moskvu setkat s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

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