Středeční ruský útok na energetické zařízení ve městě Slavutyč způsobil tříhodinový výpadek proudu v Černobylské jaderné elektrárně. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nový kryt musel být napojen na generátory. Hrozba jaderné havárie mezitím podle expertů roste v Záporožské jaderné elektrárně ovládané ruskými okupanty.
Jaderná elektrárna v Černobylu byla po ruském útoku hodiny bez proudu
Podle ministryně energetiky Svitlany Hrynčukové nyní úroveň radiace v černobylském zařízení nepřekračuje normy a obyvatelé nejsou ohroženi.
Útok ruského dronu na rozvodnu způsobil výpadky proudu ve městě a částech sousední Černihovské oblasti, sdělily místní úřady. Ukrajinské ministerstvo energetiky ve středu uvedlo, že v Černobylské jaderné elektrárně vznikla mimořádná situace.
Úmyslný útok, tvrdí Zelenskyj
Bez vnějšího napájení se ocitl i nový kryt, který chrání životní prostředí před radioaktivními zbytky čtvrtého reaktoru po výbuchu v roce 1986 a také před radioaktivními úlomky a prachem, upozornil na síti X Zelenskyj.
„Je tu také sklad vyhořelého jaderného paliva, v němž je uloženo osmdesát procent veškerého vyhořelého paliva nahromaděného během provozu jaderné elektrárny – palivové kazety o celkové hmotnosti přes 3250 tun. Rusové si nemohli nevšimnout, že útok na zařízení ve Slavutyči bude mít pro Černobyl takové důsledky. Jednalo se o úmyslný útok, do kterého bylo zapojeno více než dvacet dronů,“ podotkl ukrajinský prezident.
O přerušení dodávek elektřiny ze Slavutyče do Černobylské jaderné elektrárny informovala ve středu také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). „Zařízení rychle přepnulo na náhradní napájení a dodávka elektřiny byla obnovena. Nový bezpečnostní kryt nyní zásobují elektřinou dva nouzové dieselové generátory,“ uvedla večer organizace.
Město Slavutyč bylo postaveno po havárii asi padesát kilometrů od elektrárny, aby bylo kam přesídlit pracovníky evakuované ze zamořeného města Pripjať. Letos v únoru ukrajinské úřady informovaly, že ruský dronový útok vážně poškodil nový ochranný plášť kolem bloku elektrárny. Moskva tehdy zodpovědnost za úder odmítla.
Problémy záporožské elektrárny
Podle Zelenského je kritická situace v současné době v okupované Záporožské jaderné elektrárně, která se musí v důsledku ruských útoků obejít už více než týden bez vnějšího zdroje energie. Jeden z generátorů navíc selhal. Moskva naopak viní z ostřelování ukrajinskou armádu.
Rostoucí nebezpečí ve středu potvrdila MAAE, která poznamenala, že zařízení nyní funguje díky záložním dieselovým generátorům, stávající zásoby paliva ale vydrží jen deset dnů.
Generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi zdůraznil, že takové podmínky jsou z hlediska jaderné bezpečnosti nestabilní, protože úplná ztráta záložního napájení by mohla vést k riziku roztavení jaderného paliva v elektrárně. Ta je sice mimo provoz, je ale nutné ochlazovat reaktory, i když v nich právě neprobíhá štěpná reakce.
Ruská okupační správa ukrajinského atomového zařízení podle agentury Reuters ve středu uvedla, že nouzové generátory zatím dostačují, úroveň radiace je normální, ale je důležité, aby bylo co nejdříve obnoveno vnější napájení.
Ruskem dosazený ředitel Záporožské jaderné elektrárny Jurij Černičuk ve čtvrtek podle ruské státní agentury TASS uvedl, že přerušené vnější napájení zařízení představuje „určitou hrozbu pro jadernou bezpečnost“, ale situace je podle něj v současné době pod kontrolou. Pro záložní napájení je k dispozici dvacet dieselových generátorů, z nichž dva jsou nyní opravovány, ale jejich uvedení do provozu se čeká během několika hodin, řekl činitel.
Záporožská jaderná elektrárna se nachází v ukrajinském Enerhodaru, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování.
- Svět
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Záporožská jaderná elektrárna
- Mezinárodní agentura pro atomovou energii
- Volodymyr Zelenskyj
- MAAE
- Enerhodar
- Rusko
- Ukrajina
- Útok
- Kryt
- Radiace
- Moskva
- Ostřelování
- Jaderná elektrárna
- Pripjať
- Elektřina
- Černobylská jaderná elektrárna
- Slavutyč
- Svitlana Hrynčuková
- Rafael Mariano Grossi
- Výpadek
