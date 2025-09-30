Situace Záporožské jaderné elektrárny je kritická, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zařízení okupované Ruskem je už týden odpojené od sítě a jeden z generátorů selhal. Je to hrozba pro všechny, upozornil Zelenskyj.
Zelenskyj: Situace v Záporožské jaderné elektrárně je kritická
Největší jaderná elektrárna v Evropě nyní spoléhá výhradně na dieselové generátory. Ty mají zajistit funkčnost bezpečnostních systémů poté, co ruské údery přerušily vnější elektrické vedení, píše server Kyiv Independent.
„Je to již sedmý den – a mimochodem, nikdy předtím k takové situaci nedošlo – nouzového stavu v Záporožské jaderné elektrárně. Situace je kritická. Kvůli ruským útokům byla elektrárna odpojena od elektrické sítě. Elektřinou je zásobována z dieselových generátorů. To je mimořádné,“ prohlásil lídr napadené země.
Generátory ani elektrárna na takovou situaci nejsou stavěny a nikdy tak dlouho v takovém režimu nefungovaly, upozornil ukrajinský prezident. „Máme informace, že jeden z generátorů selhal. Jsou to Rusové, kteří svými útoky brání opravě elektrického vedení k elektrárně a obnovení základní bezpečnosti,“ konstatoval Zelenskyj.
Podle něj je to hrozba pro všechny. Prezident dodal, že se setkal s armádou a ministerstvem energetiky a nařídil vládě, aby „na tuto situaci upozornila celý svět“, napsal server Ukrajinska pravda.
Zvýšené riziko, míní experti
Výpadek jednoho generátoru představuje podle ředitele sekce jaderné bezpečnosti při Státním úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpána Kochánka zhoršení bezpečnostního rizika. Situace je ale podle něj řešitelná a lze ho nahradit dalším generátorem.
Zásadní je podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy, že jaderná elektrárna v současné chvíli nevyrábí elektřinu a není potřeba tolik chladit. „Situace není kritická, ale je závažná, protože je to poslední věc, která brání v tom, než by došlo k jaderné havárii,“ poznamenal Bříza.
„Situace je víceméně pod kontrolou, protože tam nedochází k té velké štěpné reakci a těch diesel agregátů je tam větší množství. Otázkou je, co bude, když začnou vypadávat další,“ podotkl zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín s tím, že situace se může kvůli pokračujícím útokům kdykoli vymknout kontrole.
Varování MAAE
V pondělí označil situaci Záporožské jaderné elektrárny za kritickou i šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. V příspěvku na X zveřejnil fotografii ze setkání s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou na bezpečnostním fóru ve Varšavě.
„Hovořili jsme o kritické situaci v Záporožské jaderné elektrárně, teď šest dní bez vnějšího zdroje elektřiny. MAAE pracuje na obnovení dodávek, aby zajistila jadernou bezpečnost,“ napsal Grossi.
O tom, že elektrárna, která je nyní pod ruskou kontrolou, přišla o dodávky elektřiny, MAAE informovala minulé úterý s tím, že příčiny výpadku vyšetřuje. Poznamenala také, že se tak stalo už podesáté od začátku plnohodnotné války na Ukrajině.
Záporožská jaderná elektrárna se nachází v ukrajinském Enerhodaru, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo velkou invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování.
V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.
Načítání...