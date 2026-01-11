Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu na cíle, které jsou dle ní spojené s teroristickým hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, podotkla agentura AFP.
Izraelské stíhačky podle ANI provedly více než deset náletů a způsobily značné škody na budovách ve vesnici Kfar Hatta severně od řeky Lítání. Agentura informovala také o izraelských útocích na další obce, při kterých nebyl nikdo zraněn.
Armáda sousedního Izraele dříve vydala rozkaz k evakuaci a varovala, že zaútočí na vojenskou infrastrukturu Hizballáhu „v reakci na jeho nelegální pokusy obnovit svou činnost v této oblasti“ a také porušení dohody o příměří. Útoky proti teroristickému hnutí v jižním Libanonu oznámila také v předchozích dnech.
Údery přišly poté, co libanonská armáda ve čtvrtek oznámila dokončení odzbrojení Hizballáhu v souladu s dohodou o příměří z listopadu 2024 mezi Izraelem a hnutím. Tato fáze se týkala jižní oblasti země až po řeku Lítání, vzdálenou přibližně 30 kilometrů od hranice s Izraelem.
Izrael tyto snahy o odzbrojení Hizballáhu označil za povzbudivý začátek, dlouhodobě však hnutí podezřívá ze snahy obnovit s podporou Íránu svou vojenskou činnost. Navzdory příměří izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojeny především právě s Hizballáhem.
Podle dohody o příměří musí hnutí stáhnout své síly severně od řeky Lítání a zničit svou vojenskou infrastrukturu v evakuovaných oblastech. Hizballáh, oslabený po válce s Izraelem z roku 2024, odmítá odevzdat zbraně ve zbylé části země, píše AFP. Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.