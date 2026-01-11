Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci


před 1 hhodinou

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu na cíle, které jsou dle ní spojené s teroristickým hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, podotkla agentura AFP.

Izraelské stíhačky podle ANI provedly více než deset náletů a způsobily značné škody na budovách ve vesnici Kfar Hatta severně od řeky Lítání. Agentura informovala také o izraelských útocích na další obce, při kterých nebyl nikdo zraněn.

Armáda sousedního Izraele dříve vydala rozkaz k evakuaci a varovala, že zaútočí na vojenskou infrastrukturu Hizballáhu „v reakci na jeho nelegální pokusy obnovit svou činnost v této oblasti“ a také porušení dohody o příměří. Útoky proti teroristickému hnutí v jižním Libanonu oznámila také v předchozích dnech.

Údery přišly poté, co libanonská armáda ve čtvrtek oznámila dokončení odzbrojení Hizballáhu v souladu s dohodou o příměří z listopadu 2024 mezi Izraelem a hnutím. Tato fáze se týkala jižní oblasti země až po řeku Lítání, vzdálenou přibližně 30 kilometrů od hranice s Izraelem.

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu
Libanonská armáda na jihu země u hranic s Izraelem

Izrael tyto snahy o odzbrojení Hizballáhu označil za povzbudivý začátek, dlouhodobě však hnutí podezřívá ze snahy obnovit s podporou Íránu svou vojenskou činnost. Navzdory příměří izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojeny především právě s Hizballáhem.

Izrael udeřil na Libanon, zatímco v Paříži běžela diplomatická jednání
Izraelský tank manévruje podél izraelsko-libanonské hranice (ilustrační foto)

Podle dohody o příměří musí hnutí stáhnout své síly severně od řeky Lítání a zničit svou vojenskou infrastrukturu v evakuovaných oblastech. Hizballáh, oslabený po válce s Izraelem z roku 2024, odmítá odevzdat zbraně ve zbylé části země, píše AFP. Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.

Papež Libanoncům vzkázal, aby neodcházeli ze země
Papež Lev XIV.

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

před 26 mminutami
Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

před 33 mminutami
Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

před 49 mminutami
Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

před 3 hhodinami
Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

před 4 hhodinami
V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

10:43Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

13:40Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

Čína omezuje vývoz vzácných zemin a magnetů do Japonska. Vyostřuje tím politický spor s Tokiem. Opatření míří na široké spektrum japonských firem. Peking tvrdí, že tím trestá Japonsko za výroky jeho premiérky Sanae Takaičiové o Tchaj-wanu. Ta naznačila možné zapojení do případného konfliktu. Mezi trestnými opatřeními je také omezení turistických výměn.
před 26 mminutami

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Lidé si připomínají rok od tragického požáru v restauraci U Kojota v Mostě. Na místě tehdy zemřelo šest lidí, jedna žena pak podlehla zraněním po dvou dnech. Jde o šestý nejtragičtější případ tohoto druhu od roku 1990. Po neštěstí následovaly série kontrol v několika podnicích. Probíhat budou také ve Švýcarsku, kde si požár baru v lyžařském středisku Crans-Montana vyžádal na šedesát životů.
před 49 mminutami

Trump vyzval Kubu k dohodě s USA. Pohrozil koncem dodávek ropy

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. K příspěvku dodal varování, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti jeho výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump mimoto sdílel i příspěvek, v němž tvrdí, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.
před 5 hhodinami

Protesty v Íránu mají přes pět set obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

Násilnosti provázející celonárodní protesty proti íránskému režimu si doposud vyžádaly 538 mrtvých a více než 10 600 lidí je zadrženo, uvedla podle Reuters organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), která sídlí ve Spojených státech. Podle nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) však obětí může být i přes dva tisíce. Kvůli možnému americkému zásahu v zemi je Izrael ve stavu vysoké pohotovosti. Írán varuje USA před odvetou.
06:24Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele, dalších deset zranily. Kyjev pak po ruských nočních úderech hlásí několik zraněných civilistů a také poškození kritické infrastruktury. Ruské úřady tvrdí, že při nočním útoku na město Voroněž na jihozápadě země zemřela jedna žena a další tři lidé utrpěli zranění. Z útoku bez důkazů obvinila Moskva Ukrajinu. Ta přiznala úder na ruskou vrtnou plošinu v Kaspickém moři.
před 8 hhodinami

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS), píše agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit. Na úderech se v rámci mezinárodní koalice podílelo také sousední Jordánsko, píše AFP.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku

Bývalý vůdce Venezuely Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.
před 16 hhodinami
