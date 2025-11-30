Dvoustátní řešení je jediné spravedlivé, řekl papež na cestě do Libanonu


30. 11. 2025Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení. Řekl to během letu do Libanonu, kam dorazil v neděli odpoledne. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vznik samostatného státu Palestina dlouhodobě odmítá. Papež je na své první zahraniční cestě v roli nejvyššího představitele katolické církve, v předchozích dnech navštívil Turecko.

„Všichni víme, že Izrael v tuto chvíli není takovému řešení nakloněn, ale pro nás je to jediné řešení,“ řekl papež a dodal, že je v kontaktu s oběma stranami, aby jim pomohl najít řešení, které bude pro všechny spravedlivé. Zopakoval tak dlouhodobý postoj Vatikánu k tomuto letitému konfliktu.

Papež také sdělil, že s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem řešili válku v Pásmu Gazy a plnohodnotnou ruskou agresi proti Ukrajině. Turecko podle Lva XIV. hraje důležitou roli při řešení obou konfliktů. Připomněl tak například zprostředkování rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem v létě ze strany Erdoganovy vlády.

„Bohužel jsme doposud nenalezli řešení. Ale dnes existují nové, konkrétní návrhy na mír,“ řekl dále papež. Doufá ale, že turecký prezident bude stále usilovat o ukončení války Moskvy proti Kyjevu.

Papež v Turecku vyzval k respektu a kritizoval rostoucí globální napětí
Papež v Turecku vyzval k respektu, zároveň kritizoval rostoucí globální napětí

Na papeže čekaly davy lidí

V Libanonu se papež během své dvoudenní návštěvy mimo jiné setká s prezidentem Josephem Aúnem, který je jedinou křesťanskou hlavou státu v arabském světě, poznamenala agentura AFP. Libanonská pravidla stanoví, že prezidentem země má být křesťan, premiérem sunnita a předsedou parlamentu šíita. Papež se setká i s dalšími činiteli a pronese projev.

Hodiny před jeho příjezdem se podél silnic z letiště k prezidentskému paláci shromáždily davy lidí, které mávaly libanonskými a vatikánskými vlajkami, napsala agentura Reuters. Ve zhruba šestimilionovém Libanonu žijí podle dostupných odhadů přes dva miliony křesťanů.

Libanonci čekají na papeže Lva XIV.
Zdroj: Reuters/Louisa Gouliamaki

Návštěvu papeže ocenil i vůdce Hizballáhu

Libanon v uplynulých letech čelil vážným politickým a ekonomickým potížím a také útokům ze sousedního Izraele. Občanské soužití v Libanonu komplikovaly střety mezi nábožensko-politickými skupinami. Izraelské údery na Libanon výrazně omezilo příměří uzavřené před rokem. Izraelská armáda však stále útočí na sousední zemi a tvrdí, že zasahuje proti šíitskému hnutí Hizballáh.

Očekává se, že papež promluví o míru v regionu. Jeho návštěvu ocenil vůdce Hizballáhu Naím Kásim, který pověřil členy uskupení, aby velvyslanectví Vatikánu předali dopis určený papeži.

Lev XIV., který pochází ze Spojených států, přicestoval ve čtvrtek do Turecka. V sobotu v Istanbulu navštívil mešitu sultána Ahmeda, známou také jako Modrá mešita. Na znamení úcty si tam sundal boty, v muslimské svatyni se ale nepomodlil.

Setkal se také s patriarchou Bartolomějem I., který je duchovním vůdcem ortodoxních křesťanů. V neděli se v Istanbulu pomodlil v katedrále Arménské apoštolské církve. Do Vatikánu se vrátí v úterý.

Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů
Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. a papež Lev XIV.

Výběr redakce

Ukrajinská delegace jedná s Američany na Floridě

Ukrajinská delegace jedná s Američany na Floridě

před 5 mminutami
Dvoustátní řešení je jediné spravedlivé, řekl papež na cestě do Libanonu

Dvoustátní řešení je jediné spravedlivé, řekl papež na cestě do Libanonu

15:40Aktualizovánopřed 8 mminutami
Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

před 9 mminutami
Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva

02:17Aktualizovánopřed 28 mminutami
Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

12:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 193 lidí

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 193 lidí

08:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

09:23Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinská delegace jedná s Američany na Floridě

Na Floridě začala jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací o plánu Washingtonu na ukončení války Ruska proti Ukrajině, oznámily tiskové agentury. Šéf americké diplomacie Marco Rubio očekává, že rozhovory s ukrajinskými představiteli umožní pokročit na cestě k ukončení války.
před 5 mminutami

Dvoustátní řešení je jediné spravedlivé, řekl papež na cestě do Libanonu

Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení. Řekl to během letu do Libanonu, kam dorazil v neděli odpoledne. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vznik samostatného státu Palestina dlouhodobě odmítá. Papež je na své první zahraniční cestě v roli nejvyššího představitele katolické církve, v předchozích dnech navštívil Turecko.
15:40Aktualizovánopřed 8 mminutami

V Hondurasu začaly mimořádně vypjaté volby

Obyvatelé Hondurasu volí novou hlavu státu i všechny členy Kongresu. Volby se odehrávají v napjaté atmosféře, v níž se tři hlavní kandidáti navzájem obviňují z korupce a možné manipulace výsledků, píše Financial Times. Do kampaně navíc zasáhl americký prezident Donald Trump, který otevřeně podpořil konzervativního kandidáta Nasryho Asfuru a jeho výhrou podmínil další pomoc USA jedné z nejchudších zemí Latinské Ameriky. Podle analytiků hrozí, že poražení kandidáti výsledek voleb neuznají a v zemi mohou vypuknout nepokoje.
14:02Aktualizovánopřed 12 mminutami

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva

Ruský noční dronový útok zabil v Kyjevské oblasti jednoho člověka a dalších devatenáct zranil, uvedl v neděli šéf místní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Gubernátor ruské Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov tvrdí, že ukrajinský dron v jím spravovaném regionu zabil dva civilisty a dalšího zranil.
02:17Aktualizovánopřed 28 mminutami

Nawrocki zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta do Moskvy

Polský prezident Karol Nawrocki se nesejde s maďarským premiérem Viktorem Orbánem kvůli jeho nedávné cestě do Moskvy. S odvoláním na prezidentova spolupracovníka to v neděli napsala polská média. Polská hlava státu se chystá do Maďarska ve středu na summit prezidentů Visegrádské skupiny (V4), kterou tvoří Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Setkání s prezidenty V4 má Nawrocki nadále v plánu. Nawrockého gesto ocenil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
14:12Aktualizovánopřed 55 mminutami

Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oficiálně požádal prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Oznámila to prezidentova kancelář. Premiér krok odůvodnil s tím, že trestní řízení ztěžuje jeho schopnost vládnout a udělení milosti by sloužilo zájmu izraelského lidu a sjednocení země v době významných změn v regionu. Netanjahu čelí dlouhodobému soudnímu řízení kvůli korupci. Obvinění popírá a prohlásil se za nevinného. Členové opozice milost pro Netanjahua odmítají.
12:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 193 lidí

Už nejméně 193 obětí si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které trápí Srí Lanku. Dalších 228 lidí se stále pohřešuje. Přestože tropická bouře Ditwah se v sobotu od ostrova vzdálila, části hlavního města Kolombo čelí povodňovým vodám, které se vylévají z řeky Kelani. Hladina toku stále stoupá. Desetitisíce lidí v metropoli musely opustit své zaplavené domovy, píší agentury. Počet obětí záplav stoupl i na indonéské Sumatře, a to na 417, uvádí Reuters.
08:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajina vstupuje už do třetí zimy ve válečných podmínkách. Tentokrát ale zemi čekají podle prezidenta Volodymyra Zelenského vůbec ty nejhorší zimní měsíce. Rusko sahá k strategii zanechat Ukrajince ve tmě i chladu, a pokusit se tak zlomit jejich morálku. Letos se navíc ve velkém zaměřilo nejen na elektrárny a rozvodné sítě, ale také na plynárenskou infrastrukturu.
před 9 hhodinami
Načítání...