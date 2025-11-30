Dvoustátní řešení je jediné spravedlivé, řekl papež na cestě do Libanonu

Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení. Řekl to během letu do Libanonu, kam dorazil v neděli odpoledne. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vznik samostatného státu Palestina dlouhodobě odmítá. Papež je na své první zahraniční cestě v roli nejvyššího představitele katolické církve, v předchozích dnech navštívil Turecko.
„Všichni víme, že Izrael v tuto chvíli není takovému řešení nakloněn, ale pro nás je to jediné řešení,“ řekl papež a dodal, že je v kontaktu s oběma stranami, aby jim pomohl najít řešení, které bude pro všechny spravedlivé. Zopakoval tak dlouhodobý postoj Vatikánu k tomuto letitému konfliktu.
Papež také sdělil, že s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem řešili válku v Pásmu Gazy a plnohodnotnou ruskou agresi proti Ukrajině. Turecko podle Lva XIV. hraje důležitou roli při řešení obou konfliktů. Připomněl tak například zprostředkování rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem v létě ze strany Erdoganovy vlády.
„Bohužel jsme doposud nenalezli řešení. Ale dnes existují nové, konkrétní návrhy na mír,“ řekl dále papež. Doufá ale, že turecký prezident bude stále usilovat o ukončení války Moskvy proti Kyjevu.
Na papeže čekaly davy lidí
V Libanonu se papež během své dvoudenní návštěvy mimo jiné setká s prezidentem Josephem Aúnem, který je jedinou křesťanskou hlavou státu v arabském světě, poznamenala agentura AFP. Libanonská pravidla stanoví, že prezidentem země má být křesťan, premiérem sunnita a předsedou parlamentu šíita. Papež se setká i s dalšími činiteli a pronese projev.
Hodiny před jeho příjezdem se podél silnic z letiště k prezidentskému paláci shromáždily davy lidí, které mávaly libanonskými a vatikánskými vlajkami, napsala agentura Reuters. Ve zhruba šestimilionovém Libanonu žijí podle dostupných odhadů přes dva miliony křesťanů.
Návštěvu papeže ocenil i vůdce Hizballáhu
Libanon v uplynulých letech čelil vážným politickým a ekonomickým potížím a také útokům ze sousedního Izraele. Občanské soužití v Libanonu komplikovaly střety mezi nábožensko-politickými skupinami. Izraelské údery na Libanon výrazně omezilo příměří uzavřené před rokem. Izraelská armáda však stále útočí na sousední zemi a tvrdí, že zasahuje proti šíitskému hnutí Hizballáh.
Očekává se, že papež promluví o míru v regionu. Jeho návštěvu ocenil vůdce Hizballáhu Naím Kásim, který pověřil členy uskupení, aby velvyslanectví Vatikánu předali dopis určený papeži.
Lev XIV., který pochází ze Spojených států, přicestoval ve čtvrtek do Turecka. V sobotu v Istanbulu navštívil mešitu sultána Ahmeda, známou také jako Modrá mešita. Na znamení úcty si tam sundal boty, v muslimské svatyni se ale nepomodlil.
Setkal se také s patriarchou Bartolomějem I., který je duchovním vůdcem ortodoxních křesťanů. V neděli se v Istanbulu pomodlil v katedrále Arménské apoštolské církve. Do Vatikánu se vrátí v úterý.