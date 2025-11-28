Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Papež Lev XIV. se v pátek v rámci druhého dne návštěvy Turecka setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. v Izniku, kde si společně připomněli 1700. výročí konání nicejského koncilu, informuje agentura AP. Iznik, někdejší Nikáj, je místo, kde se v roce 325 křesťanští biskupové shodli na základních principech křesťanské víry. Představitelé dvou větví křesťanské víry se na místě společně pomodlili za opětovné sjednocení křesťanů.

Modlitba se uskutečnila u archeologických vykopávek starověké baziliky svatého Neofyta na břehu jezera Iznik. Při bohoslužbě se střídaly katolické a pravoslavné chvalozpěvy. Papež na místo přiletěl vrtulníkem z Istanbulu, kde se ráno v katedrále Svatého Ducha setkal se zástupci turecké katolické komunity.

Papež v Turecku vyzval k respektu a kritizoval rostoucí globální napětí
Papež v Turecku vyzval k respektu, zároveň kritizoval rostoucí globální napětí

Kromě Lva XIV. a patriarchy Bartoloměje I., který je považován za čestného vůdce pravoslavného světa, byli modlitbě přítomni mimo jiné také kněží a biskupové z řecké pravoslavné, protestantské a anglikánské církve.

Kamenné základy starodávné baziliky, u kterých se obřad konal, byly odhaleny teprve před několika lety. Pravděpodobně jde o místo, kde se nicejský koncil před 1700 lety uskutečnil.

Papež pochválil církev za přístup k migrantům

První americký papež při svém ranním projevu v istanbulské katedrále vyzval nepočetnou křesťanskou komunitu žijící v Turecku, aby ve svém malém počtu našla sílu. „Síla církve nespočívá v jejích zdrojích ani strukturách, a ani plody jejího poslání nezávisí na počtech, ekonomické síle nebo společenském vlivu,“ uvedl v projevu. Turecko má 85 milionů obyvatel, z nichž většina jsou sunnitští muslimové. Ke katolicismu se hlásí jen asi 33 tisíc z nich.

Zároveň Lev XIV. ocenil, jak církev pracuje s nově příchozími migranty. „Významná přítomnost migrantů a uprchlíků v této zemi staví církev před výzvu přivítat je a sloužit těm nejzranitelnějším,“ řekl papež.

Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty
Papež Lev XIV.

Nicejský koncil se konal v době, kdy byla západní a východní církev stále sjednocena. Sjednocená církev se rozdělila během velkého schizmatu v roce 1054, což byl rozkol způsobený mimo jiné neshodami ohledně primátu papeže. I v současnosti však katolické i pravoslavné církve a většina protestantských církví přijímá nicejské vyznání víry.

V sobotu se papež Lev XIV. znovu setká s Bartolomějem I. Poté navštíví mešitu sultána Ahmeda, známou jako Modrá mešita, a bude sloužit odpolední mši v istanbulské Volkswagen Areně. V neděli papež navštíví Libanon, kde se setká s prezidentem Josephem Aúnem.

PROFIL: Papež Lev XIV. je první hlavou katolické církve ze Severní Ameriky
Papež Lev XIV.

Výběr redakce

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

08:22Aktualizovánopřed 51 mminutami
Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

před 59 mminutami
Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak byl mocným šéfem Zelenského kanceláře

Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak byl mocným šéfem Zelenského kanceláře

15:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po zásahu kriminalistů ve Správě železnic a ŘSD chystá ministerstvo audit

Po zásahu kriminalistů ve Správě železnic a ŘSD chystá ministerstvo audit

před 1 hhodinou
Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

09:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Neřekl bych, že jsme v zásadním rozporu, sdělil Tejc po jednání s Pavlem

Neřekl bych, že jsme v zásadním rozporu, sdělil Tejc po jednání s Pavlem

12:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí

Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí

13:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) ráno sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Toho média označují za mocného muže ukrajinské politiky a upozorňují, že v současné době vede tým, který jedná s USA o americko-ruském plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje. Večer prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Jermak podal rezignaci.
08:22Aktualizovánopřed 51 mminutami

Kvůli útokům na kostely na jihu Španělska nařídil soud muži psychiatrickou léčbu

Soud v Madridu v pátek nařídil psychiatrickou léčbu v zařízení s ostrahou muži, který v roce 2023 zaútočil na kostely ve městě Algeciras na jihu Španělska. Při útoku zahynul kostelník a další dva lidé včetně místního kněze byli zraněni, uvedla agentura EFE. Soud rozhodl, že muž nejednal s teroristickými úmysly.
před 53 mminutami

Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

Papež Lev XIV. se v pátek v rámci druhého dne návštěvy Turecka setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. v Izniku, kde si společně připomněli 1700. výročí konání nicejského koncilu, informuje agentura AP. Iznik, někdejší Nikáj, je místo, kde se v roce 325 křesťanští biskupové shodli na základních principech křesťanské víry. Představitelé dvou větví křesťanské víry se na místě společně pomodlili za opětovné sjednocení křesťanů.
před 59 mminutami

Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak byl mocným šéfem Zelenského kanceláře

Korupční skandál v ukrajinské energetice se dotkl i Andrije Jermaka, vedoucího kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. Protikorupční úřady u něj provedly prohlídku. O Jermakově možné roli v kauze ukrajinská média a experti spekulují už delší dobu. Ještě déle ale upozorňují na nesmírnou moc, která se v rukách nikým nevoleného úředníka soustředila, než Zelenskyj v pátek oznámil jeho konec ve funkci.
15:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

Maďarsko chce mír a doufá, že současné iniciativy k němu povedou, řekl v Moskvě maďarský premiér Viktor Orbán ruskému vůdci Vladimiru Putinovi. Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, dodal. Orbán jednal s Putinem vedle možností uzavření míru v rusko-ukrajinské válce také o dodávkách energií. Maďarský premiér je považován za hlavního Putinova spojence v Evropské unii.
10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 128

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu, který začal ve středu, vzrostl podle pátečních zpráv na 128. Vedení města podle agentury Reuters oznámilo, že záchranné práce skončily a že přibližně dvě stě lidí je stále nezvěstných. Protikorupční úřad zadržel v pátek v souvislosti s incidentem dalších osm lidí.
01:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Tuniský soud poslal za mříže čtyřicet lídrů opozice

Tuniský soud v pátek odsoudil čtyřicet opozičních vůdců a mediálních osobností k trestům vězení až na 45 let. Stalo se tak den poté, co Evropský parlament přijal rezoluci vyzývající Tunis k propuštění lidí zadržených za uplatňování svobody projevu, včetně politických vězňů a lidskoprávních aktivistů. Tuniská vláda s rezolucí nesouhlasí a parlamentní usnesení považuje za vměšování do vnitřních záležitostí země, informovala agentura AFP s odvoláním na vládní prohlášení.
před 2 hhodinami

Ukrajina musí stíhat korupci, pokud chce do EU, řekl komisař

Evropské vlády nepodpoří kandidátskou zemi – jako je Ukrajina – při vstupu do Unie, pokud nebude schopna prokázat, že má účinný systém pro odstraňování zločinu a korupce v nejvyšších patrech politiky, sdělil evropský komisař pro spravedlnost Michael McGrath. Tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského roste, zatímco ukrajinské protikorupční složky provádí prohlídky u šéfa jeho kanceláře Andrije Jermaka.
před 3 hhodinami
Načítání...