Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

Papež Lev XIV. se v pátek v rámci druhého dne návštěvy Turecka setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. v Izniku, kde si společně připomněli 1700. výročí konání nicejského koncilu, informuje agentura AP. Iznik, někdejší Nikáj, je místo, kde se v roce 325 křesťanští biskupové shodli na základních principech křesťanské víry. Představitelé dvou větví křesťanské víry se na místě společně pomodlili za opětovné sjednocení křesťanů.
Modlitba se uskutečnila u archeologických vykopávek starověké baziliky svatého Neofyta na břehu jezera Iznik. Při bohoslužbě se střídaly katolické a pravoslavné chvalozpěvy. Papež na místo přiletěl vrtulníkem z Istanbulu, kde se ráno v katedrále Svatého Ducha setkal se zástupci turecké katolické komunity.
Kromě Lva XIV. a patriarchy Bartoloměje I., který je považován za čestného vůdce pravoslavného světa, byli modlitbě přítomni mimo jiné také kněží a biskupové z řecké pravoslavné, protestantské a anglikánské církve.
Kamenné základy starodávné baziliky, u kterých se obřad konal, byly odhaleny teprve před několika lety. Pravděpodobně jde o místo, kde se nicejský koncil před 1700 lety uskutečnil.
Papež pochválil církev za přístup k migrantům
První americký papež při svém ranním projevu v istanbulské katedrále vyzval nepočetnou křesťanskou komunitu žijící v Turecku, aby ve svém malém počtu našla sílu. „Síla církve nespočívá v jejích zdrojích ani strukturách, a ani plody jejího poslání nezávisí na počtech, ekonomické síle nebo společenském vlivu,“ uvedl v projevu. Turecko má 85 milionů obyvatel, z nichž většina jsou sunnitští muslimové. Ke katolicismu se hlásí jen asi 33 tisíc z nich.
Zároveň Lev XIV. ocenil, jak církev pracuje s nově příchozími migranty. „Významná přítomnost migrantů a uprchlíků v této zemi staví církev před výzvu přivítat je a sloužit těm nejzranitelnějším,“ řekl papež.
Nicejský koncil se konal v době, kdy byla západní a východní církev stále sjednocena. Sjednocená církev se rozdělila během velkého schizmatu v roce 1054, což byl rozkol způsobený mimo jiné neshodami ohledně primátu papeže. I v současnosti však katolické i pravoslavné církve a většina protestantských církví přijímá nicejské vyznání víry.
V sobotu se papež Lev XIV. znovu setká s Bartolomějem I. Poté navštíví mešitu sultána Ahmeda, známou jako Modrá mešita, a bude sloužit odpolední mši v istanbulské Volkswagen Areně. V neděli papež navštíví Libanon, kde se setká s prezidentem Josephem Aúnem.