Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty

Papež Lev XIV. v neděli ve Vatikánu svatořečil sedm lidí včetně Itala Bartola Longa, který byl satanistickým knězem a později se stal oddaným katolíkem. První dva svaté má Venezuela, informovala agentura AP.
Italský právník Longo se narodil v roce 1841. Jako student v Neapoli experimentoval s okultismem a byl „vysvěcen“ na satanistického kněze. Později se však vrátil ke katolictví a založil poutní místo Panny Marie Růžencové v Pompejích.
Mezi nově kanonizovanými jsou také venezuelský „lékař chudých“ José Gregorio Hernández a řádová sestra Carmen Rendilesová Martínezová, zakladatelka řeholního řádu ve Venezuele.
Tisíce jásajících Venezuelanů v neděli zaplnily Svatopetrské náměstí a ozdobily policejní zábrany venezuelskými vlajkami. Poté, co Lev XIV. pronesl latinské prohlášení o svatořečení, začali lidé tleskat. Událost se slavila i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde byla vatikánská bohoslužba živě vysílána.
Svatý pro Papuu Novou Guineu
Prvního svatého má také Papua Nová Guinea. Laik Peter To Rot byl zabit ve vězení v roce 1945 za to, že hájil monogamní manželství v době, kdy byla v této části Tichomoří běžná polygamie. Svatořečen byl i arménský arcibiskup Ignatius Malojan, zavražděný tureckými vojáky v roce 1915, a dvě italské jeptišky.
Jde o druhou kanonizaci, kterou uskutečnil papež Lev XIV. od svého květnového nástupu do čela katolické církve. V září svatořečil dva Italy včetně Carla Acutise, mladíka přezdívaného „Boží influencer“, který šířil víru v on-line prostředí před svou smrtí ve věku patnácti let v roce 2006.