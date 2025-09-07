Papež Lev XIV. prohlásil v neděli při kanonizační mši ve Vatikánu za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v patnácti letech na leukémii a jemuž se přezdívá „Influencer boží“. Stal se tak prvním světcem katolické církve z generace takzvaných mileniálů (generace Y). Papež svatořečil i Itala Piera Giorgia Frassatiho, jenž odmalička pomáhal chudým a nemocným a zemřel v roce 1925 ve věku 24 let poté, co se zřejmě při návštěvě chudinských čtvrtí nakazil obrnou.
Papež svatořečil prvního mileniála
Mši, která začala dopoledne v deset hodin, přihlížely na Svatopetrském náměstí desítky tisíc věřících. Nejprve byl svatořečen Frassati a po něm Acutis.
Papež ještě před začátkem mše nečekaně vystoupil před dav a ocenil, kolik mladých lidí se v neděli do Vatikánu dostavilo. „Je to opravdu požehnání Páně,“ řekl a vyzval přítomné, aby zůstali i po mši, aby je mohl ze svého papamobilu pozdravit, až bude projíždět davem, napsala agentura AP.
Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně, kde tehdy jeho italští rodiče pracovně pobývali. Na základní školu už chodil v Miláně. Měl rád videohry a komiksy a stal se z něj nadšený amatérský programátor. Vytvořil také web, kde zdokumentoval eucharistické zázraky. Právě weby zaměřené na šíření katolického poselství mu vysloužily přezdívku „Influencer boží“, poznamenal deník The Guardian. Acutis zemřel 12. října 2006 několik dnů poté, co u něj lékaři zjistili leukémii. Pohřben byl v Assisi, rodišti svatého Františka z Assisi, kde byl v říjnu 2020 také blahořečen. Premiéru bude mít v neděli také kreslený film o jeho životě.
Pier Giorgio Frassati se narodil 6. dubna 1901 v Turíně a zemřel 4. července 1925. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. v roce 1990.