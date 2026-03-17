Zelenskyj nabídl spojencům až polovinu ukrajinské produkce záchytných dronů

Ukrajina dokáže denně vyrábět dva tisíce záchytných dronů na ochranu před útoky a polovinu z nich může dodat spojencům na posílení jejich obrany. Řekl to v úterý podle agentury Reuters v britském parlamentu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle něj vyslala 201 expertů na protivzdušnou obranu na Blízký východ, tedy do regionu, který sužují íránské vzdušné protiútoky v reakci na americko-izraelskou ofenzivu z posledních týdnů.
Zelenskyj rovněž řekl, že Kyjev už pracuje na výrobě podvodních dronů a dronů, které jsou schopny operovat v oceánech. Ukrajinský prezident podle Reuters vyzval spojence k budování „moderních obranných sil“ společně s Ukrajinou, s využitím jejích zkušeností získaných v boji.
Ukrajina, která se už více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi, vyrábí drony určené k ničení útočících bezpilotních letounů. Rusko přitom téměř každou noc vysílá proti Ukrajině stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je podle dostupných informací ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce.
Zelenskyj už dříve oznámil, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, z Evropy a i ze Spojených států žádosti o pomoc s obranou proti dronům.
Zelenskyj sám opakovaně nabízel pomoc monarchiím v Perském zálivu a Spojeným státům v obraně proti íránským dronům. Žádné konkrétní dohody však podle agentury DPA dosud nebyly zveřejněny. Americký prezident Donald Trump ukrajinskou nabídku pomoci odmítl.
Británie a Ukrajina se během úterní návštěvy Zelenského v Londýně dohodly na spolupráci v oblasti prodeje technologií dronů do zahraničí. Cílem je posílit podporu Kyjeva v době, kdy Moskva těží z prudce rostoucí ceny ropy v důsledku války v Íránu, píše Reuters. K jednáním se připojil i generální tajemník NATO Mark Rutte.
Britský premiér Keir Starmer po úterním přijetí Zelenského v Downing Street vyzval spojence Kyjeva, aby navzdory válce na Blízkém východě „neztráceli ze zřetele“ ruskou válku na Ukrajině.
Zelenskyj: Režimy v Rusku a Íránu jsou „bratry v nenávisti“
Zelenskyj pak v projevu v parlamentu řekl, že režimy v Rusku a Íránu „jsou bratry v nenávisti“. „A my chceme, aby režimy založené na nenávisti nikdy, opravdu nikdy v ničem nezvítězily,“ prohlásil.
Ukrajinský prezident se předtím setkal také s britským králem Karlem III. Ve středu Zelenskyj odcestuje do Madridu, kde se před zasedáním Evropské rady v Bruselu setká s premiérem Pedrem Sánchezem.
