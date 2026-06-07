V kosovských předčasných volbách vede strana premiéra Kurtiho

Po sečtení více než poloviny hlasů v kosovských předčasných parlamentních volbách získává 42,3 procenta strana Sebeurčení (Vetëvendosje, LVV) premiéra Albina Kurtiho, napsala agentura Reuters. V balkánské zemi se uzavřely volební místnosti v 19:00 SELČ. Podle posledních informací ústřední volební komise přišlo k urnám přibližně 36,88 procenta voličů, uvedla veřejnoprávní televize RTK.
V Kosovu se konaly parlamentní volby již potřetí za necelé dva roky. Po prvních nerozhodných volbách minulý únor bylo Kosovo po většinu roku bez funkční vlády, což v prosinci vyústilo v druhé volby. Aktuální volby se konají, protože se hlavní politické strany nedokázaly do březnového termínu dohodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou.
Kurtiho strana má od prosincových voleb ve 120členném parlamentu většinu, kosovský prezident je však volen nejméně osmdesáti poslanci, což vyžaduje širší politický konsenzus, kterého se v parlamentu nepodařilo dosáhnout.
V prosincových volbách činila volební účast přes 45 procent. Z hlavních stran získalo tehdy LVV 49,3 všech hlasů a obsadilo 57 křesel. Dvě největší opoziční formace, Demokratická strana Kosova (PDK) a Demokratická liga Kosova (LDK), získaly dvaadvacet, respektive patnáct mandátů. Analytici oslovení agenturou AP výrazné změny po nedělních volbách neočekávají, i když se jedná o třetí hlasování za posledních šestnáct měsíců.