USA chtějí poskytnout miliardu dolarů novému kolumbijskému prezidentovi

Spojené státy chtějí vládě nového kolumbijského pravicového prezidenta Abelarda de la Esprielly poskytnout finanční pomoc ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun) na zlepšení bezpečnosti. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí jen několik hodin poté, co byl de la Espriella slavnostně uveden do úřadu.
Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že „ve spolupráci s Kongresem plánují Spojené státy oznámit pomoc ve výši miliardy dolarů, která bude součástí bezpečnostního balíčku na podporu toho, aby vláda prezidenta de la Esprielly dosáhla našich společných cílů“.
Nový kolumbijský prezident, který je obdivovatelem šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, ve svém prvním projevu ve funkci hlavy státu slíbil, že v Kolumbii nastolí pořádek a zlikviduje „narkoteroristy“. Možnosti dialogu se podle něho naprosto vyčerpaly. „Přišel jsem, abych uzavřel dlouhou kapitolu národní rezignace a společně s lidmi se pustil do nejzásadnější proměny našeho osudu,“ prohlásil de la Espriella.
Agentura AFP píše, že to řekl v narážce na to, že vláda předchozího levicového prezidenta Gustava Petra s guerillovými skupinami jednala. De la Espriella se chce co nejdříve připojit k Trumpem založenému regionálnímu uskupení pro boj proti kartelům nazvanému Štít Amerik.
De la Espriella, který má kolumbijské i americké občanství, nabídl, že bude hostit americké vojáky na kolumbijském území, chce bombardovat kokainové laboratoře v džungli, postavit obří vězení a omezit státní aparát.
Netradiční místo konání inaugurace
Jeho inaugurace se konala netradičně ve městě Cali, nikoliv v sídle Kongresu v Bogotě. Nový prezident tím chtěl zdůraznit své zaměření právě na bezpečnost, a to na nestabilním jihozápadě země.
„Je nesmírně významné, že se tato prezidentská inaugurace koná ve vojenském kantonu Pichincha. Toto místo vzdává hold těm, kteří vybojovali naši svobodu, a symbolizuje přítomnost bezpečnostních sil, jejichž úkolem je tuto svobodu chránit,“ sdělil.
Inaugurace osmačtyřicetiletého konzervativního právníka je posunem doprava, který se šíří po celé Latinské Americe. Zúčastnil se jí například šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino nebo libertariánský argentinský prezident Javier Milei. Bývalý kolumbijský prezident Petro se slavnosti zúčastnit odmítl.