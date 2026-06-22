Kolumbijským prezidentem byl zvolen pravicový kandidát Abelardo de la Espriella

Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem 49,7 procenta hlasů. Ukazují to podle agentury Reuters téměř úplné výsledky hlasování. Sedmačtyřicetiletý podnikatel de la Espriella porazil levicového kandidáta Ivána Cepedu, který obdržel 48,7 procenta hlasů a za svým soupeřem zaostal přibližně o 248 tisíc hlasů. Voliči dali na sliby de la Esprielly, že povede tvrdý zásah proti kriminalitě a zlepší ekonomiku potýkající se s problémy, napsal Reuters.
Obyvatelé Kolumbie si vybírali mezi zástupcem pravice, který má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, a levicovým senátorem. Průzkumy veřejného mínění favorizovaly de la Espriellu, analytici očekávali těsný souboj.
Pravicová vlna v Latinské Americe v poslední době už vynesla k moci pravicové kandidáty v Bolívii, Chile, Kostarice, Ekvádoru a Hondurasu.
Nový prezident ve funkci vystřídá Gustava Petra, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie. O další prezidentský mandát se už podle ústavy ucházet nemohl.
De la Espriella slibuje mimo jiné ukončení mírových jednání s rebely
De la Espriella viní Petra z ekonomických a bezpečnostních problémů země a slíbil například, že ukončí mírová jednání s rebely a zločineckými skupinami, posílí ropný a plynárenský sektor a sníží daně. Uvedl však, že zachová 23procentní zvýšení minimální mzdy, které Petro zavedl, spolu s dalšími populárními sociálními opatřeními.
Právník, který nemá žádné politické zkušenosti, se bude muset potýkat s vysokým veřejným dluhem a rozděleným Kongresem, což by mohlo zmařit reformní návrhy, poznamenala agentura Reuters.
Třiašedesátiletý Cepeda, který v dětství žil s rodinou také v Československu, sliboval, že bude pokračovat v politice prezidenta Gustava Petra, která zahrnuje státní důchody pro chudé, odbory podporované reformy trhu práce, mírové rozhovory s ozbrojenými skupinami a moratorium na nové ropné projekty.
Oprávněných volit bylo více než 41 milionů Kolumbijců, přičemž hlasovalo více než 26,2 milionu lidí. Přibližně 420 tisíc voličů odevzdalo prázdné volební lístky, které jsou obvykle považovány za protestní hlas, ukázaly údaje z národního registru. Vítěz voleb by se měl ujmout funkce 7. srpna.