Právě se stalo
Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš Zobrazit

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta


před 1 hhodinou|Zdroj: The Guardian, Reuters, ČTK, ČT24, El País, al-Džazíra, Americas Quarterly, EFE

Bolívii už několik týdnů paralyzují rozsáhlé protesty a silniční blokády. Původně sektorové protesty vyvolané nespokojeností s ekonomickou situací přerostly v širší protivládní mobilizaci, která pokračuje i po dílčích ústupcích vlády. Část demonstrantů nyní požaduje rezignaci prezidenta Rodriga Paze, který je u moci od loňského listopadu. Paz odstoupení odmítá a tvrdí, že nebude jednat s těmi, kdo se podílejí na násilnostech. Sám z organizace blokád viní bývalého prezidenta Eva Moralese, který čelí trestnímu stíhání.

Největší vlna protestů od Pazova nástupu k moci nemá jedinou příčinu. Vznikla propojením několika sektorových sporů, které se nahromadily na pozadí hospodářské krize. Bolívie se dlouhodobě potýká s vysokou inflací, nedostatkem cizí měny, problémy se zásobováním palivem a růstem životních nákladů. Právě ekonomická situace spojuje požadavky odborů, učitelů, horníků, dopravců, rolnických organizací i domorodých skupin obyvatel.

Napětí vyvolala mimo jiné i agrární reforma, kterou Pazova administrativa prosadila koncem března. Zákon měl rolníkům usnadnit přístup k úvěrům, protože by mohli půdu využít jako záruku. Kritici se ale obávali, že otevře cestu ke komercializaci půdy a jejímu soustřeďování v rukou větších zemědělských a agroprůmyslových aktérů. Parlament zákon v polovině května v reakci na protesty a blokády zrušil, hnutí už se ale mezitím rozšířilo o další skupiny a požadavky.

Odbory a učitelé žádají vyšší mzdy, dopravci upozorňují na nedostatek paliv, horníci požadují mimo jiné revizi smluv a změny v těžebních pravidlech, uvádí agentura Reuters. Rolnické a domorodé organizace vedle odmítnutí pozemkové reformy kritizují i celkové směřování vlády, kterou obviňují z příklonu k podnikatelským elitám.

Britský deník The Guardian popisuje protesty jako mobilizaci různých skupin s odlišnými zájmy, které spojuje kritika vlády a její reakce na hospodářskou krizi. Část demonstrantů nyní žádá i odchod prezidenta, který je ve funkci teprve půl roku.

Paz nastoupil do úřadu 8. listopadu 2025 po téměř dvou dekádách vlády Hnutí za socialismus (MAS). Zemi převzal v době vážné hospodářské krize, s inflací přes dvacet procent, téměř vyčerpanými devizovými rezervami, nedostatkem dolarů a problémy s dovozem pohonných hmot.

Ve volbách sliboval změnu ekonomického kurzu, stabilizaci veřejných financí, větší roli soukromého sektoru a lepší vztahy se Spojenými státy. Podle analytiků ale jeho vítězství neznamenalo jednoznačný mandát pro konkrétní program. Část voličů ho podpořila spíše jako alternativu k vyčerpané éře MAS.

La Paz ochromily blokády

Nejviditelnějším projevem protestů jsou silniční blokády, které zasáhly hlavně přístupové cesty do La Pazu, kde sídlí vláda, a do sousedního El Alta. Doprava byla narušena i v dalších částech země, včetně tras směrem do Peru a Chile. Blokády omezily dodávky potravin, paliva, zdravotnického materiálu i kyslíku pro nemocnice.

V La Pazu kvůli nedostatku pohonných hmot prakticky nefunguje veřejná doprava, banky uzavřely své pobočky a část škol přešla na on-line výuku. V administrativním centru země se prudce zdražily základní potraviny, například cena kuřecího masa vzrostla až o 300 procent.

„Je těžké být ve městě La Paz. Je to, jako bychom byli obklíčeni,“ popsala agentuře Reuters obyvatelka města Ana Uriaová.

Odpadky na ulici ve městě El Alto
Zdroj: Reuters/Claudia Morales

Úřady se pokusily zásobování obnovit pomocí leteckého mostu a takzvaného humanitárního koridoru. Do víkendové operace na uvolnění cest do La Pazu se podle médií zapojilo zhruba 3500 policistů a vojáků. Cílem bylo umožnit průjezd potravin, léků, paliva a lékařského kyslíku do města. Blokády se ale po odchodu bezpečnostních složek na některých místech obnovily.

Během operace došlo k několika střetům s demonstranty. Při sobotním zásahu úřady podle agentury AFP uvedly nejméně 57 zadržených, po dalších střetech na začátku týdne média psala o více než stovce zadržených.

Protesty si podle deníku The Guardian vyžádaly už čtyři mrtvé; jeden demonstrant měl zemřít při střetech a další tři lidé podle bolivijských úřadů poté, co jim zablokované cesty znemožnily dostat se včas k lékařské péči.

Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí
Bolivijci protestují v La Pazu a El Altu proti vládě prezidenta Rodriga Paze

Změny ve vládě

Paz v reakci na protesty ve středu oznámil, že připravuje obměnu kabinetu. Ten má podle něj lépe reagovat na požadavky jednotlivých sektorů. První změnu vláda provedla o den později, kdy rezignoval ministr práce Edgar Morales. Svůj odchod zdůvodnil snahou přispět k uklidnění situace a „pacifikaci“ země. Prezident následně do čela resortu jmenoval ústavního právníka ajmarského původu Williamse Bascopého.

Výměna ministra ale odbory neuklidnila. Bolivijská dělnická centrála, která patří k hlavním aktérům protestů, jeho jmenování podle deníku El País zlehčila a dál trvá na Pazově odchodu. „To, co teď chceme, je rezignace prezidenta,“ uvedli její členové.

Bolivijský prezident Rodrigo Paz
Zdroj: Reuters/Claudia Morales

Paz zároveň ve středu navrhl vznik Hospodářské a sociální rady, v níž by měli zasednout i zástupci mobilizovaných skupin. Rada by měla sloužit jako prostor pro jednání mezi vládou, výrobními sektory a sociálními hnutími. „Prezident nemůže být všude, prezident nemůže vyřešit všechny problémy,“ uvedl Paz v souvislosti s chystanými změnami. Podle El País také připustil, že se jeho vládě nepodařilo dostatečně přiblížit části společnosti.

Centristický prezident zároveň ujistil, že vláda nebude privatizovat strategické státní podniky, a slíbil, že nepodpoří připravovaný zákon proti blokádám, který sociální hnutí odmítají. Zároveň ale požádal o vytvoření dalšího humanitárního koridoru, aby se do La Pazu a okolí mohly dostat potraviny, palivo a kyslík pro nemocnice.

Samotnou rezignaci však odmítá. Tvrdí, že vláda je připravena řešit sociální a ekonomické požadavky, nikoli však vyjednávat s těmi, kdo podle něj usilují o narušení demokratického pořádku nebo se podílejí na násilnostech.

„Je vandalismus legitimní? Ne. A já nebudu jednat s vandaly. Nepleťme si jednotlivé sektory s určitými jednotlivci nebo lidmi, jejichž motivací je přerušit demokracii,“ uvedl prezident.

Bolivijský exprezident Evo Morales v Chimoré (19. února 2026)
Zdroj: Reuters/Patricia Pinto

Podle Paze stojí za částí protestů i bývalý prezident Evo Morales. Ten se od konce roku 2024 zdržuje v regionu Chapare v centrální Bolívii, kde má dlouhodobě silné zázemí mezi svými příznivci a pěstiteli koky. Exprezident zároveň čelí trestnímu řízení kvůli obvinění z obchodování s lidmi v případu nezletilé dívky, která podle prokuratury otěhotněla během jeho prezidentského mandátu. V květnu soud nařídil Moralesovo zadržení poté, co se nedostavil k jednání.

Paz a jeho spolupracovníci tvrdí, že někdejší lídr MAS využívá sociální nespokojenost k oslabení nové vlády a zároveň k odvrácení pozornosti od vlastních právních problémů. Morales odmítá jak obvinění v trestní kauze, tak tvrzení, že protesty podněcuje. Současnou mobilizaci popisuje jako odpor proti „neoliberálnímu“ směřování země a tvrdí, že vláda ignoruje strukturální problémy.

  • Evo Morales je bývalý bolivijský odborový předák a první prezident Bolívie domorodého původu.
  • Narodil se v roce 1959 do chudé ajmarské rodiny. V mládí pásl lamy, později se zapojil do odborového hnutí pěstitelů koky.
  • V 90. letech stál u vzniku Hnutí za socialismus (MAS). Do parlamentu byl zvolen v roce 1997, v prezidentských volbách zvítězil v roce 2005 a vládl od roku 2006 do roku 2019. Jako prezident prosazoval například znárodnění energetického sektoru, posílení práv původních obyvatel a práva pěstitelů koky.
  • V roce 2019 odešel z funkce po sporných prezidentských volbách a rozsáhlých protestech.
  • V posledních letech zůstal jednou z nejvýraznějších postav bolivijské politiky, ačkoli Hnutí za socialismus se postupně rozštěpilo.
  • Od konce roku 2024 se Morales zdržuje v regionu Chapare v centrální Bolívii, kde má silnou podporu mezi pěstiteli koky.
  • V květnu 2026 soud znovu vydal příkaz k jeho zadržení poté, co se nedostavil k jednání v případu obchodování s nezletilou. Morales obvinění odmítá a tvrdí, že jde o politické pronásledování.

Zdroje: Encyclopedia Britannica, al-Džazíra, El País

Americká podpora prezidenta

Bolivijská vláda se kvůli situaci v zemi obrátila také na Organizaci amerických států (OAS) a požádala ji o podporu při ochraně demokratického a ústavního pořádku. Tvrdí, že část protestů už překračuje rámec legitimní sociální mobilizace a směřuje k institucionální destabilizaci.

Nejvýraznější podporu Pazově vládě zatím vyjádřily Spojené státy. Jejich vztahy s Bolívií se začaly zlepšovat právě po Pazově nástupu k moci; nový prezident se po letech napětí za vlád MAS snažil obnovit užší spolupráci s Washingtonem.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio nyní varoval, že Washington nedovolí, aby demokraticky zvolené představitele v regionu svrhli „zločinci a obchodníci s drogami“. Americký velvyslanec při OAS Leandro Rizzuto zároveň uvedl, že Spojené státy odsuzují jakýkoli pokus podkopat demokratický proces v Bolívii násilím nebo zastrašováním.

Naopak levicový kolumbijský prezident Gustavo Petro protesty označil za „lidové povstání“ a jeho vláda nabídla zprostředkování dialogu. Bolivijská vláda ale Petrovy výroky označila za vměšování do vnitřních záležitostí a kolumbijskou velvyslankyni Elizabeth Garcíovou prohlásila za nežádoucí osobu. Kolumbie následně odpověděla obdobně a nařídila odchod vedoucího bolivijského velvyslanectví v Bogotě.

Prezident Kolumbie rozhodnutí zkritizoval s tím, že Bolívie „sklouzává k extremismu“, pokud vyhostila velvyslankyni kvůli nabídce dialogu a mediace. Bolivijské ministerstvo zahraničí naopak uvedlo, že postupovalo v souladu s mezinárodním právem a že vyhoštění neznamená přerušení diplomatických vztahů s Kolumbií.

Trump změnil přístup USA k západní hemisféře a obnovil logiku Monroeovy doktríny
Prezident USA Donald Trump

Výběr redakce

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

13:35Aktualizovánopřed 6 mminutami
Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

před 18 mminutami
Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

před 1 hhodinou
Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

před 2 hhodinami
Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

před 2 hhodinami
Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

před 2 hhodinami
Unikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

VideoUnikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

před 3 hhodinami
Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU v pátek finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
před 18 mminutami

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
před 52 mminutami

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Bolívii už několik týdnů paralyzují rozsáhlé protesty a silniční blokády. Původně sektorové protesty vyvolané nespokojeností s ekonomickou situací přerostly v širší protivládní mobilizaci, která pokračuje i po dílčích ústupcích vlády. Část demonstrantů nyní požaduje rezignaci prezidenta Rodriga Paze, který je u moci od loňského listopadu. Paz odstoupení odmítá a tvrdí, že nebude jednat s těmi, kdo se podílejí na násilnostech. Sám z organizace blokád viní bývalého prezidenta Eva Moralese, který čelí trestnímu stíhání.
před 1 hhodinou

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
před 1 hhodinou

Evropa bude svou roli v NATO dál posilovat, řekl Rutte

Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech, řekl před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
před 4 hhodinami

USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu, tlak na Havanu sílí

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Marco Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra. Americká vláda na společnost začátkem května uvalila sankce.
před 5 hhodinami

VideoUmělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb s loďmi. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuly. Námořníci si totiž kytovců často všimnou příliš pozdě, obzvlášť v noci nebo v mlze. Mořští biologové však věří, že lepší zrak než lidé mohou mít technologie. Na kopcích, majácích i přívozech v zátoce se proto nově objevil systém, který by měl odhalit velryby připlouvající za potravou do vzdálenosti čtyř kilometrů. WhaleSpotter je námořní elektronické zařízení, které kombinuje kameru s termovizí a umělou inteligenci k rozpoznání velryb ve dne i v noci. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých, z toho skoro polovina po střetu s lodí.
před 6 hhodinami
Načítání...