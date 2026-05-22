Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Ministerstvo financí začíná zveřejňovat všechny peněžní dary pro neziskový sektor. Ve veřejném prostoru zaznívá otázka, zda jde o tlak na neziskové organizace, které se nelíbí vládní koalici, či zda jde pouze o transparentnost. „Určitě nechceme omezovat nikoho, kdo se pouze sdružuje,“ tvrdí místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Přísnější pravidla budou dle něj platit pro ty, kteří pobírají finance z veřejných peněz. Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová se ohradila proti „šikaně lidí, co jen nezištně pomáhají ostatním “. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
„Je to určitě snaha o transparentnost,“ uvedl Vondráček. „Ti, kteří čerpají peníze z veřejných rozpočtů, by měli toto vykazovat,“ zdůvodnil nová pravidla. Tyto organizace by dle Vondráčka měly být transparentnější než ti, kteří fungují zcela nezávazně a nepobírají prostředky z veřejných peněz.
Vondráček ještě zmínil neziskové organizace, které dostávají peníze ze zahraničí. „U těch chceme, aby toto bylo transparentně vyjeveno,“ zmínil s odkazem na možný registr těchto subjektů. Doplnil, že by politické neziskovky neměly dostávat peníze z veřejných rozpočtů. Financovat by je prý měli ti, kteří jejich názorům „fandí“, měly by působit coby nevládní organizace.
Richterová souhlasila, že Piráti rovněž chtějí transparentnost, ovšem „ne šikanu lidí, co jen nezištně pomáhají ostatním nebo kteří naplňují svoje ústavní právo se sdružovat ve spolcích a fungovat v nich“. V této souvislosti odkázala na ústavně garantované právo na soukromí.
„To, jakým směrem míří vládní návrhy, zavání tím, že chcete vytvořit obrovský klacek na neziskovky, které nejenom že se vám nelíbí, protože upozorňují třeba na možnou korupci nebo možnou nekompetenci ve státní správě,“ pokračovala Richterová. Organizace mohou být dle ní nezávislejší díky tomu, že fungují v kontaktu se zahraničím.
Kdyby prý vládním poslancům tak moc záleželo na transparenci, tak ji dle Richterové sami dodržují. Zmínila například chybějící účetní dokumenty Mladých Svobodných ve Sbírce listin. Vondráček argumentoval, že spolek funguje prvním rokem a dokument se tam určitě objeví.
„Určitě nechceme omezovat nikoho, kdo se pouze sdružuje,“ navázal Vondráček. V tomto případě nebudou mít uskupení nijak změněné fungování, připojil. V případě, že se sdružuje a čerpá peníze daňových poplatníků, bude muset podle něj „snést přísnější kritéria“.
Rozlišování politických neziskovek
Moderátorka Řezníčková se tázala, kdo bude určovat, co je politická neziskovka a co nikoliv. Poukázala na to, že pokud charita zmíní, že například „stát špatně financuje sociální služby“, tak už tím hovoří do politiky. Vondráček reagoval, že agendou charity není dosahovat svých politických cílů.
V případě organizace Člověk v tísni Vondráček uvedl, že má část agendy politickou a část nepolitickou. „Buďto se bude muset politické agendy vzdát, nebo se vzdá peněz z veřejných rozpočtů,“ tvrdí.
„Tohle je skutečný cíl této vlády – umlčet nepohodlné,“ reagovala Richterová. Nejde prý o transparentnost, ale o umlčení nezávislé kontroly moci. Jde podle ní o „ruský zákon“, kde se prý zpočátku rovněž hovořilo o transparentnosti, nakonec však označují organizace a lidi za zahraniční agenty.