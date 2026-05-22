Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy


Bakterie zlatého stafylokoka u lidí způsobují spoustu zdravotních problémů, které se projevují vážnými záněty, jež se dají jen špatně léčit. V přírodě ale existují jejich predátoři – bakteriofágy. Právě ty teď vědci využili u pacientky v Praze.

Bakteriofágy vypadají jako z jiného světa. Jsou to extrémně drobné viry neviditelné nejen okem, ale ani běžnými mikroskopy. Malé jsou ale jen jejich rozměry, jejich význam může být obrovský. Čeští vědci je teď totiž využili k léčbě infekce způsobené zlatým stafylokokem.

Stalo se to v nemocnici v Motole a na Homolce: lékaři nasadili u pacienta se zanícenou kloubní náhradou právě bakteriofágy, které bakterie cíleně ničí. Nová metoda přináší naději hlavně pro pacienty, u kterých běžná antibiotická léčba selhává.

Pražský případ

Jednou z takových pacientek je Kristýna Mothejzlíková, která trpěla odmala revmatoidní artritidou. I přes zdravotní komplikace vystudovala biologii – obor, pro který byla nadšená. Nemoc ji zastavila, až když začala pracovat v laboratoři. „Jak se mi zhoršila jemná motorika a bolely mě klouby, nebo mi spíš mizely klouby, tak jsem už měla problém s pipetováním,“ popsala pro ČT24.

Ilustrace bakteriofága na bakteriální buňce zachyceného v optické pinzetě

Její onemocnění navíc komplikuje infekce na kloubních náhradách, která je způsobená zlatým stafylokokem. Ten je jednou z nejčastějších příčin infekcí kloubních náhrad. Bakterie na nich totiž vytvoří takzvaný biofilm neboli vrstvu, kterou antibiotika velmi těžko překonávají. A navíc na většinu antibiotik je Kristýna Mothejzlíková alergická. Díky svým znalostem biologie ale narazila na neobvyklou léčbu, která by v jejím případě mohla pomoci – výše popsané bakteriofágy.

Naděje

Podle Pavla Dřevínka z Ústavu lékařské mikrobiologie tyto viry nenapadají lidské buňky, takže ani nemohou způsobit u člověka nějakou nemoc. Tyto bakteriofágy jsou nebezpečné pouze pro bakterie zlatého stafylokoka, jež využívají k tomu, aby se v nich rozmnožily. Potom buňku zničí. Na to se spoléhají i lékaři, kteří Kristýně Mothejzlíkové provedli operaci infikovaného kolene. Toto místo je velmi špatně dostupné, takže se tam dá jen špatně nasadit klasická léčba.

V tuto chvíli výsledky vypadají nadějně. Ale jestli léčba opravdu zafungovala, budou moci lékaři zhodnotit až přibližně za půl roku.

