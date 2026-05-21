Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý případ je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba případy se objevily v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.
Aliance Fleuve Congo, jejíž součástí je i povstalecké hnutí M23 podporované Rwandou, uvedla, že zemřelý pacient pocházel z města Kisangani v provincii Tshopo, podrobnosti o jeho pohybu ale nezveřejnila.
Mluvčí zdravotnických úřadů Jižního Kivu Claude Bahizire už dříve uvedl, že v regionu byly zaznamenány dva podezřelé případy. Jeden z nich je nyní potvrzený.
Světová zdravotnická organizace (WHO) o víkendu vyhlásila šíření viru eboly kmene Bundibugyo za mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Pro tento kmen není dostupná vakcína ani specifická léčba.
Podle WHO si dosavadní epidemie ve východním Kongu vyžádala 139 obětí a organizace eviduje zhruba šest set podezřelých případů v provinciích Ituri a Severní Kivu. Dva případy byly potvrzeny také v sousední Ugandě.
Region čelí epidemiím eboly opakovaně
Oblast Jižního Kivu je částečně pod kontrolou povstalecké skupiny M23, která ovládá část východního Konga. Stejná skupina stojí i za kontrolou města Goma, kde byl minulý týden potvrzen další případ nákazy.
M23 podle Reuters uvedla, že je připravena spolupracovat s mezinárodními partnery při snaze o omezení šíření viru. Pracovníci v terénu upozorňují, že možnosti na epidemii reagovat jsou omezené i kvůli nedostatku humanitární pomoci, který některé organizace spojují se škrty ve financování ze strany velkých dárců. Region čelí opakovaně závažným epidemiím eboly – v letech 2018 až 2020 si předchozí vlna vyžádala téměř 2300 obětí.
Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboly. Upozorňují, že v regionu chybí izolace pro pacienty, ochranné pomůcky i personál. V některých nemocnicích proto lidé s podezřením na ebolu leží na stejných odděleních jako ostatní nemocní. Lékaři navíc pracují se zastaralými ochrannými prostředky.
Epidemie se možná šířila několik týdnů bez odhalení
Podle odborníků se epidemie mohla šířit několik týdnů bez odhalení, protože první testy neprokázaly virus eboly – zdravotníci se totiž zaměřili na běžnější kmen. Včasné rozpoznání je přitom pro zvládnutí nákazy klíčové.
Nemoc se podle svědectví zdravotníků šíří rychle a příznaky bývají zpočátku zaměňovány například za malárii. Ebola se přenáší kontaktem s tělními tekutinami a její příznaky zahrnují horečku, zvracení, průjem, bolesti svalů a v některých případech i krvácení.
Do oblasti města Bunia bylo podle humanitárních organizací dopraveno už téměř 20 tun pomoci, situace však zůstává kritická. V provincii Ituri, která je nyní hlavním ohniskem nákazy, žije více než 920 tisíc vnitřně vysídlených lidí.