Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska


21. 5. 2026Aktualizovánopřed 47 mminutami|Zdroj: ČTK

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.

Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý případ je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba případy se objevily v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.

Aliance Fleuve Congo, jejíž součástí je i povstalecké hnutí M23 podporované Rwandou, uvedla, že zemřelý pacient pocházel z města Kisangani v provincii Tshopo, podrobnosti o jeho pohybu ale nezveřejnila.

Mluvčí zdravotnických úřadů Jižního Kivu Claude Bahizire už dříve uvedl, že v regionu byly zaznamenány dva podezřelé případy. Jeden z nich je nyní potvrzený.

Světová zdravotnická organizace (WHO) o víkendu vyhlásila šíření viru eboly kmene Bundibugyo za mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Pro tento kmen není dostupná vakcína ani specifická léčba.

Podle WHO si dosavadní epidemie ve východním Kongu vyžádala 139 obětí a organizace eviduje zhruba šest set podezřelých případů v provinciích Ituri a Severní Kivu. Dva případy byly potvrzeny také v sousední Ugandě.

Region čelí epidemiím eboly opakovaně

Oblast Jižního Kivu je částečně pod kontrolou povstalecké skupiny M23, která ovládá část východního Konga. Stejná skupina stojí i za kontrolou města Goma, kde byl minulý týden potvrzen další případ nákazy.

M23 podle Reuters uvedla, že je připravena spolupracovat s mezinárodními partnery při snaze o omezení šíření viru. Pracovníci v terénu upozorňují, že možnosti na epidemii reagovat jsou omezené i kvůli nedostatku humanitární pomoci, který některé organizace spojují se škrty ve financování ze strany velkých dárců. Region čelí opakovaně závažným epidemiím eboly – v letech 2018 až 2020 si předchozí vlna vyžádala téměř 2300 obětí.

Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboly. Upozorňují, že v regionu chybí izolace pro pacienty, ochranné pomůcky i personál. V některých nemocnicích proto lidé s podezřením na ebolu leží na stejných odděleních jako ostatní nemocní. Lékaři navíc pracují se zastaralými ochrannými prostředky.

Epidemie se možná šířila několik týdnů bez odhalení

Podle odborníků se epidemie mohla šířit několik týdnů bez odhalení, protože první testy neprokázaly virus eboly – zdravotníci se totiž zaměřili na běžnější kmen. Včasné rozpoznání je přitom pro zvládnutí nákazy klíčové.

Nemoc se podle svědectví zdravotníků šíří rychle a příznaky bývají zpočátku zaměňovány například za malárii. Ebola se přenáší kontaktem s tělními tekutinami a její příznaky zahrnují horečku, zvracení, průjem, bolesti svalů a v některých případech i krvácení.

Do oblasti města Bunia bylo podle humanitárních organizací dopraveno už téměř 20 tun pomoci, situace však zůstává kritická. V provincii Ituri, která je nyní hlavním ohniskem nákazy, žije více než 920 tisíc vnitřně vysídlených lidí.

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu
Zdravotník na hraničním přechodu mezi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou měří kvůli výskytu eboly v regionu teplotu cestovatelce (18. května 2026)


15:16Aktualizovánopřed 12 mminutami
03:05Aktualizovánopřed 23 mminutami
14:09Aktualizovánopřed 54 mminutami
10:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
12:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
11:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
před 5 hhodinami
před 8 hhodinami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 23 mminutami

14:30Aktualizovánopřed 47 mminutami

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Pařížský odvolací soud uznal výrobce letadel Airbus a aerolinky Air France vinnými z úmrtí 228 cestujících a členů posádky při havárii letu 447 na cestě z Ria de Janeiro do Paříže v roce 2009. Podle soudu jsou společnosti zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Oběma společnostem uložil nejvyšší pokutu za zabití z nedbalosti ve výši 225 tisíc eur (5,5 milionu korun). Francouzští právníci očekávají odvolání k nejvyššímu soudu země, uvádí agentura Reuters.
14:09Aktualizovánopřed 54 mminutami

Španělsko prošlo nejhorší sezonou lesních požárů od roku 1995. Roli sehrálo i žhářství

Španělsko zažilo loni nejhorší sezonu lesních požárů od roku 1995. Oheň zničil 354 793 hektarů lesní půdy. Dokument Anatomie požáru se zaměřuje na požár u obce Molezuelas de la Carballeda v provincii Zamora, který byl loni v létě jedním z nejničivějších.
před 54 mminutami

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys tvrdí, že Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do pobaltského vzdušného prostoru pomocí elektronického rušení. Incidentů s bezpilotními prostředky v poslední době přibývá, Kyjev se za ně omluvil, ale rovněž tvrdí, že drony odklání Moskva. Nejnovější narušení vzdušného prostoru ohlásilo ve čtvrtek Lotyšsko. Varšava vyzvala Kyjev, aby byl při využívání dronů přesnější.
10:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Bili nás a kopali,“ stěžují si aktivisté z flotily na chování izraelských sil

Izraelem zadržení aktivisté z flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy, si stěžují na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená bezpečnostními silami. Píše to agentura ANSA s odkazem na izraelskou nevládní organizaci Adalah. Násilné počínání vojáků popsali podle televize Sky TG24 i italský novinář a italský poslanec, kteří už se vrátili domů. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski chce zakázat vstup do země izraelskému ministrovi Itamaru Ben Gvirovi.
10:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami

USA se bránily návratu lékaře s ebolou, píší média

Bílý dům se bránil tomu, aby se americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou, vrátil do Spojených států. Uvedl to list The Washington Post s odkazem na pět osob obeznámených s reakcí USA na epidemii eboly, které pod podmínkou anonymity sdělily informace o interních jednáních.
před 3 hhodinami

SpaceX míří na burzu a chce výrazně překonat saúdské těžaře

Americká firma SpaceX předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) potřebný dokument pro vstup na burzu. V něm například uvádí, že v budoucnosti chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars. Firma podle dokumentu v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (90 miliard korun). Meziročně ztrátu výrazně prohloubila z 528 milionů dolarů. Obrat společnost navýšila meziročně z necelých 4,1 na téměř 4,7 miliardy dolarů.
před 4 hhodinami
