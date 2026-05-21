Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Ředitel pražské Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) žádosti vyhověl, uvedla ÚVN.
Nemocnice to ve čtvrtek uvedla v prohlášení zveřejněném na síti X. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze posudků obvinila deset lidí.
„Ke svému rozhodnutí dosavadní ředitel Masopust přistoupil primárně s ohledem na svůj dlouhodobý záměr prohlubovat expertní znalosti a věnovat se odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace, což uvedl také ve své žádosti adresované ministru obrany,“ uvedla nemocnice.
