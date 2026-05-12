Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
Na webu to v úterý uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. O zásahu NCOZ a vojenské policie v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích informoval v úterý dopoledne ještě před zprávou obvodního státního zastupitelství portál Odkryto.cz s tím, že případ se týká podezření na falšování zdravotních posudků. Doplnil, že podle jeho informací policisté zadrželi jednoho z primářů.
Razii potvrdil agentuře ČTK mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. „Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne (v úterý) provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení,“ napsal Ibehej ČTK bez bližších podrobností.
Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová na dotaz ČTK sdělila, že stanovisko poskytne později.
Šlo o posudky na vězně?
Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN. „Má jít o psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání,“ řekl serveru zdroj z okolí nemocnice.
Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu – tedy nejméně deseti milionů korun – hrozí až desetileté vězení, stejně tak za podvod s takto vysokou škodou. Za vystavení nepravdivého lékařského posudku se značnou, tedy alespoň milionovou škodou, mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody, rovněž i za zištně vystavený lživý znalecký posudek. Stejně vysoký trest hrozí za požádání o úplatek, za poskytnutí úplatku pak až dva roky za mřížemi.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví – spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.