Rusko zařadilo na seznam extremistů i českou pobočku organizace Memorial


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na svůj seznam extremistických organizací hnutí na ochranu lidských práv Memorial včetně jeho české pobočky. Informovala o tom v pátek ruská státní tisková agentura TASS. Sdružení, které je nositelem Nobelovy ceny míru, uvedlo, že tím nabyl právní moci dubnový verdikt ruského nejvyššího soudu, který hnutí označil za extremistické a zakázal jeho působení v zemi.

Memorial krátce před vyhlášením dubnového rozsudku uvedl, že o výsledku nepochybuje. „Případ proti Memorialu je dalším pokusem zastrašit všechny jinak smýšlející lidi a donutit občanskou společnost k mlčení,“ uvedlo uskupení podle agentury Reuters.

TASS píše, že na seznamu extremistických organizací se ocitlo více než třicet „složek“ Memorialu, včetně jeho poboček v Česku, Německu nebo Polsku, a ruské regionální organizace spojené s Memorialem. Ten uvedl, že úřady přidaly na zmíněný seznam šestatřicet organizací včetně uskupení, jako je OVD-Info nebo Perm-36, která s hnutím nejsou spojena. Memorial na svém webu uvedl, že důvod zařazení těchto organizací na seznam mu není znám.

Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci
Ruský nejvyšší soud

Zařazení Memorialu na seznam extremistických organizací znamená, že za spolupráci s tímto hnutím nyní hrozí v Rusku vězení, uvedly už dříve tiskové agentury. Memorial získal v roce 2022 Nobelovu cenu míru společně s ukrajinským Centrem pro občanské svobody a obhájcem lidských práv Alesem Bjaljackým.

Memorial založili na konci 80. let sovětští disidenti, včetně nositele Nobelovy ceny za mír Andreje Sacharova. Sdružení proslulo odhalováním zločinů spáchaných za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina a stalo se postupně také nejvýznamnější organizací na ochranu lidských práv v Rusku. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za jednu organizaci. Ruské soudy už v roce 2021 nařídily rozpustit sdružení kvůli porušování zákona o zahraničních agentech. Tuto hanlivou nálepku úřady udělily organizaci v roce 2016.

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