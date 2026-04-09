Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci


9. 4. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC

Ruský nejvyšší soud označil nevládní organizaci na ochranu lidských práv Memorial za extremistickou a zakázal její působení v zemi. Rozhodnutí znamená, že za spolupráci s touto organizací, vyznamenanou v roce 2022 Nobelovou cenou míru, nyní hrozí v Rusku vězení, uvedly tiskové agentury.

Memorial krátce před vyhlášením rozsudku uvedl, že o výsledku nepochybuje. „Případ proti Memorialu je dalším pokusem zastrašit všechny jinak smýšlející lidi a donutit občanskou společnost k mlčení,“ uvedla organizace podle agentury Reuters.

Nobelovská komise dříve vydala prohlášení, v němž se staví proti „nejnovějšímu pokusu“ ruských úřadů Memorial zničit, píše ruskojazyčný server BBC.

Rozhodnutí nejvyššího soudu vstoupilo v okamžitou platnost a je vymahatelné, napsala státní agentura TASS. Nejvyšší soud rozhodoval za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením médií a veřejnosti, a pouze oznámil své rozhodnutí.

Moskevský soud nařídil rozpuštění Sacharovova centra, jeho členové ale pracují dál
Memorial byl rozpuštěn už v roce 2021

Za vlády šéfa Kremlu Vladimira Putina se podpora Memorialu může stát trestným činem pro tisíce lidí v Rusku – a v nejhorším případě i zpětně, poznamenala agentura DPA. Čím autoritářštější se Putinovo vládnutí stává, tím méně umožňuje kritický pohled na ruské dějiny. Rusko má být vnímáno jako pravoslavná supervelmoc bez vad a zločinů, uvedla DPA.

DPA dále citovala z vyjádření exilové organizace Zukunft Memorial: „Putinův režim se obává památky obětí sovětské diktatury a státního teroru, ale tuto památku nelze umlčet.“

Organizace byla založená na konci 80. let minulého století, jejím spoluzakladatelem se na sklonku komunistického režimu stal „otec sovětské vodíkové bomby“ a disident Andrej Sacharov.

Memorial, který proslul odhalováním zločinů spáchaných za sovětského vůdce Josifa Stalina, tamní soudy už v roce 2021 zakázaly a rozpustily kvůli porušování zákona o zahraničních agentech. Tuto nálepku úřady udělily organizaci v roce 2016.

Ruské úřady stíhají šéfa lidskoprávní organizace Memorial Olega Orlova
Nejvýznamnější organizace na ochranu lidských práv

Memorial, který sám sebe označoval spíše za hnutí sdružující více spolků, se postupně stal nejvýznamnější organizací na ochranu lidských práv v Rusku. Dokumentoval zvěrstva páchaná ruskými vojáky v Čečensku a Sýrii. V posledních letech se věnoval především politickým vězňům v zemi.

Během soudního procesu, který vedl k rozpuštění organizace, žalobce Alexej Žafjarov obvinil Memorial ze zkreslování historické paměti a „vytváření falešného obrazu Sovětského svazu jako teroristického státu“, připomněla agentura AFP.

Od nástupu Putina k moci jsou oběti sovětské perzekuce zatlačovány do stínu, zatímco Stalin, hlavní postava zodpovědná za sovětské represe, bývá vykreslován jako hrdina, který porazil nacismus. Tento obraz ještě zesílil po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, kdy Kreml tvrdí, že bojuje proti „neonacistům“.

Sněmovna zapůjčila vilu na Břevnově ruské lidskoprávní organizaci Memorial
Někteří spolupracovníci Memorialu přišli o život

Memorial nadále existuje prostřednictvím sítě několika desítek organizací v Rusku a v zahraničí. Začátkem letošního roku ruská justice prohlásila dva subjekty zaregistrované ve Švýcarsku a Německu za „nežádoucí“, čímž jejich spolupracovníky v Rusku vystavila hrozbě pokut, a dokonce i uvěznění, dodala AFP.

Připomněla, že někteří spolupracovníci Memorialu zaplatili za svou oddanost ochraně lidských práv i životem. V Grozném, metropoli autonomního Čečenska na severním Kavkaze, byla v roce 2009 ze svého bytu unesena Natalja Estěmirovová, o několik hodin později ji našli zavražděnou v sousedním Ingušsku.

Jeden z historiků Memorialu, Jurij Dmitrijev, specialista na stalinistické čistky v Karélii na severozápadě země, byl v roce 2021 odsouzen k patnácti letům vězení za údajné sexuální násilí. Případ jeho příznivci označili za pokus o historikovo umlčení.

Jurij Dmitrijev věnoval život odhalování Stalinových zločinů. Zastánci historika tvrdí, že padl Kremlu v nemilost
Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

11:18Aktualizovánopřed 20 mminutami
Izrael pokračoval v bombardování Libanonu, útočil i Hizballáh

Izrael pokračoval v bombardování Libanonu, útočil i Hizballáh

05:33Aktualizovánopřed 23 mminutami
Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

05:53Aktualizovánopřed 24 mminutami
Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

14:17Aktualizovánopřed 28 mminutami
Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě

Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě

před 50 mminutami
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

10:46Aktualizovánopřed 59 mminutami
Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

13:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

před 2 hhodinami

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
Izrael pokračoval v bombardování Libanonu, útočil i Hizballáh

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu. Ten dříve v souvislosti se svými nočními útoky na Izrael prohlásil, že má jít o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok hnutí proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě

Informace o telefonických hovorech mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem jsou extrémně znepokojivé, uvedla mluvčí Evropské komise Paula Pinhová. Zdůraznila, že Maďarsko by se mělo k těmto informacím co nejdříve vyjádřit a vysvětlit je. Hovory mezi politiky označil šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot za zradu.
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený.
Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Dodal, že fregata, letadla a stovky expertů monitorovaly ruskou útočnou ponorku a dvě špionážní ponorky poblíž podmořských kabelů a potrubí severně od Spojeného království. Ruská plavidla nakonec podle britského šéfa obrany po operaci, která trvala víc než měsíc, odplula z britských vod dále na sever. Do operace byly zapojeny speciální ponorky, konstatoval.
Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
Litevští politici chtějí navzdory protestům prosadit reformu veřejnoprávní LRT

Předseda litevského parlamentu Juozas Olekas ve čtvrtek uvedl, že vládní koalice neustoupí od plánů na reformu veřejnoprávního vysílatele, a to navzdory pokračujícím protestům proti politizaci LRT.
